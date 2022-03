Préférence de style sombre

Applications mises à jour

Analyseur d’utilisation des disques : Une application simple pour garder sous contrôle l’utilisation de ses disques et l’espace disponible. L’Analyseur d’utilisation des disques peut analyser des dossiers, des périphériques de stockage ou des comptes en ligne spécifiques. Il propose des représentations arborescentes et graphiques montrant la taille de chaque dossier, pour faciliter la détection des endroits où l’espace disque est gaspillé.

Agenda : Agenda de GNOME est un agenda simple et de belle facture, conçu pour s'intégrer parfaitement au bureau GNOME. En réutilisant les composants sur lesquels le bureau GNOME est construit, Agenda s'intègre à la perfection à l'écosystème GNOME. Les développeurs indiquent : « Nous recherchons l'équilibre parfait entre fonctionnalités bien conçues et facilité d'utilisation. Aucun excès, aucun manque. Vous serez à l'aise en utilisant Agenda, comme si vous l'utilisiez depuis des siècles ! »

Logiciels : Logiciels sert à rechercher et installer de nouvelles applications et extensions du système, ainsi qu'à supprimer celles qui sont installées sur votre ordinateur. Logiciels présente une vitrine d'applications en vedette et populaires à l'aide de descriptions utiles et de plusieurs captures d'écran pour chacune d'elle. Vous pouvez rechercher des logiciels soit en consultant la liste des catégories, soit en interrogeant le moteur de recherche. Logiciels permet aussi de mettre à jour votre système hors ligne. Caractères : Caractères est un utilitaire pour chercher et insérer des caractères inhabituels. Il vous permet de trouver rapidement le caractère que vous cherchez par le biais de mots-clés. Vous pouvez aussi naviguer dans les caractères par catégories, comme par Ponctuation, Images, etc.

Contacts : Contacts conserve et organise les informations liées à vos contacts. Vous pouvez créer, éditer, supprimer et relier des informations à propos de vos contacts. Contacts regroupe les détails provenant de toutes vos sources, vous fournissant ainsi un endroit centralisé pour gérer vos contacts. Contacts permet également l'intégration de carnets d'adresses en ligne et relie automatiquement les contacts de différentes sources en ligne. Météo : Affiche le temps qu'il fait et les prévisions. Une petite application qui vous permet de surveiller les conditions météo dans votre ville ou n'importe où dans le monde. Elle permet d'accéder à des prévisions détaillées jusqu'à 7 jours, avec des détails horaires pour le jour actuel et le lendemain, en utilisant divers services internet. Elle peut également s'intégrer à GNOME Shell, permettant de voir les conditions actuelles de n'importe quelle ville configurée en tapant simplement le nom dans la vue d'ensemble des activités.

Nouvelles applications par défaut

Amélioration des performances

Les vidéos utilisent désormais des widgets OpenGL modernes avec un décodage accéléré par le matériel, ce qui permet une lecture vidéo beaucoup plus fluide.

L'indexation des fichiers dans Tracker a été considérablement améliorée, avec des temps de démarrage plus rapides et une utilisation réduite de la mémoire.

La gestion des entrées a été considérablement améliorée, ce qui se traduit par une latence d'entrée plus faible et une meilleure réactivité lorsque le système est sous charge. Cela sera particulièrement bénéfique pour les jeux et les applications graphiques.

Web, le navigateur GNOME, permet désormais un rendu accéléré par le matériel sur tous les sites Web, ce qui permet un défilement plus fluide.

Les améliorations apportées au rendu des applications plein écran se traduiront par une réduction de la consommation d'énergie pour la lecture vidéo et une augmentation des fréquences d'images pour les jeux.

Prise en charge RDP

GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement de bureau libre convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre ; cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. GNOME est avec KDE la principale alternative libre et grand public aux interfaces des systèmes d'exploitation plus répandus (c'est-à-dire Windows et Mac OS X).GNOME est développé par The GNOME Project dont les participants sont bénévoles ou rémunérés par des entreprises externes au projet. La majorité du travail est fournie par les contributeurs professionnels, en premier lieu ceux travaillant pour Red Hat. GNOME est l’environnement de bureau utilisé par défaut dans plusieurs distributions Linux, tels Ubuntu, Fedora et Manjaro Linux. Ses logiciels sont généralement publiés sous la licence GNU GPL, et ses bibliothèques sous la GNU LGPL.L'équipe responsable de son développement a annoncé la disponibilité de la version 42.« GNOME 42 est le produit de 6 mois de travail du projet GNOME. Il comprend un nombre important de nouvelles fonctionnalités, ainsi que de nombreuses améliorations ».Une nouvelle préférence globale de style d'interface utilisateur sombre est arrivée dans GNOME pour la version 42. Cela peut être utilisé pour demander aux applications de se servir d'un style d'interface utilisateur sombre au lieu de clair. Le nouveau paramètre se trouve dans le nouveau panneau Apparence de l'application Paramètres et est suivi par la plupart des applications GNOME.Tous les fonds d'écran de GNOME prennent en charge la préférence de style sombre, de sorte que le passage au style sombre passe également à un style de papier peint plus sombre.Sous le capot, le nouveau style sombre permet aux applications de fournir leurs propres paramètres de style indépendants de la préférence de style du système. Cela permet de basculer des applications individuelles vers sombre ou clair, si vous préférez les utiliser de cette façon.Toutefois, il est important de préciser que le mode sombre n’est pas une nouveauté pour les utilisateurs d’Ubuntu puisque le thème Yaru de la distribution en proposait déjà un.GNOME 42 est livré avec une fonctionnalité de capture d'écran repensée. Cela facilite grandement la prise de captures d'écran et d'enregistrements d'écran, le tout à partir du même outil. Appuyez simplement suret une superposition interactive se lance, avec des options pour la zone à capturer et s'il faut créer une image ou un enregistrement.La nouvelle fonctionnalité de capture d'écran permet de prendre des captures d'écran de différentes zones d'écran, ainsi que de fenêtres individuelles. Il est également possible de créer des enregistrements d'écran de zones d'écran sélectionnées.Il existe une collection de raccourcis clavier pratiques qui peuvent être utilisés avec la fonction de capture d'écran, et ceux-ci peuvent être un moyen rapide d'effectuer des actions courantes. Ceux-ci inclus:GTK 4 et libadwaita fournissent des fonctionnalités de nouvelle génération pour les applications GNOME, et de nombreuses applications GNOME ont commencé à utiliser ces composants pour GNOME 42. En conséquence, ces applications ont de meilleures performances, un nouveau style d'interface utilisateur moderne et de nouveaux éléments d'interface utilisateur.Les principales applications GNOME qui ont été portées sur GTK 4 et libadwaita incluent*:Les versions récemment mises à jour de plusieurs de ces applications peuvent être installées à l'aide de Flatpak.La plus grande application à mettre à niveau pour être GTK 4 et libadwaita est Paramètres. Ce travail majeur donne à l'application Paramètres une apparence et une convivialité rafraîchies. De nombreux panneaux de paramètres ont fait l'objet de mises à jour de conception dans le cadre de ce travail de mise à niveau, notamment les applications, l'apparence, l'affichage, la région et la langue, les utilisateurs et la tablette Wacom.De nombreuses autres applications ont également été portées sur GTK 4 et libadwaita, telles que Sound Recorder, App Icon Preview, Icon Library et Secrets. D'autres applications sont en cours de mise à jour.Les applications par défaut de GNOME sont l'ensemble d'applications que GNOME recommande d'inclure dans une installation GNOME par défaut. Pour GNOME 42, l'équipe a proposé deux nouvelles applications dans l'ensemble d'applications par défaut*: Éditeur de texte et Console.« L'éditeur de texte était auparavant disponible en version préliminaire et est maintenant recommandé comme éditeur de texte GNOME par défaut. Cet éditeur de texte GTK 4 a une interface utilisateur élégante et enregistre automatiquement votre travail, pour vous éviter de le perdre ».« Console est une toute nouvelle application de terminal. Il a de belles touches d'interface utilisateur, telles que des barres de défilement superposées, un indicateur de taille superposé et une barre d'en-tête qui change de couleur pour indiquer lors de l'exécution en tant que root ».L'éditeur de texte et la console ont tous deux une nouvelle interface utilisateur d'onglet moderne. Les deux prennent également en charge le style d'interface utilisateur sombre et disposent de leurs propres commandes de style pour vous permettre de basculer entre sombre et clair individuellement pour chaque application.GNOME 42 comprend un ensemble précieux d'améliorations des performances, alors que la communauté GNOME poursuit son travail pour améliorer la vitesse du système et l'utilisation des ressources :La fonctionnalité de bureau à distance existante de GNOME a été mise à niveau pour prendre en charge le protocole RDP. Cela offre une expérience de bureau à distance plus sécurisée et plus fonctionnelle, pour ceux qui souhaitent se connecter à distance à un système GNOME.Les connexions de bureau à distance à l'aide de RDP peuvent être activées dans l'application Paramètres, à partir du panneau Partage. La nouvelle fonctionnalité vise à simplifier et à faciliter l'utilisation de RDP pour le bureau à distance et à prendre automatiquement en charge la configuration et l'installation.La nouvelle intégration RDP de GNOME remplace efficacement la prise en charge précédente de VNC, bien que les utilisateurs puissent continuer à configurer et à utiliser VNC manuellement, s'ils le souhaitent.Source : note de version Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Quel est votre environnement de bureau préféré ?Quels sont les éléments qui vous intéressent le plus lors du choix de votre environnement de bureau ?