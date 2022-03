Près de 37 ans après son lancement, un passionné d'informatique a trouvé un œuf de Pâques dans Windows 1.0

Œuf de Pâques Android 12

Ouvrez "Paramètres", puis allez dans "À propos du téléphone"

Appuyez sur "Version Android"

Sur l'écran suivant, appuyez plusieurs fois sur "Version Android"

Tournez la molette de volume qui apparaît jusqu'au 11.

Après quelques tentatives, le numéro 11 apparaîtra, ainsi qu'un petit chat emoji en bas de l'écran

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé

Choisissez "Ajouter des contrôles"

Sélectionnez "Voir les autres applications" en bas

Choisissez "Contrôles du chat"

Choisissez le barboteur d'eau, la nourriture et le jouet

Revenir à l'écran du menu d'alimentation

Sélectionnez la flèche vers le bas à côté de "Accueil" et sélectionnez "Commandes de chat"

Glissez sur la bulle d'eau pour la remplir, appuyez sur le bol de nourriture et appuyez sur le chat

Asseyez-vous et attendez. Vous avez fait tout votre possible. Votre destin est entre les pattes de vos potentiels visiteurs félins.

Pâques approche alors parlons des œufs de Pâques : Un easter egg (terme anglais pour « œuf de Pâques ») est, en informatique ou dans les jeux vidéo une fonction cachée au sein d'un programme (image animée, jeu, message électronique, etc.) accessible grâce à un mot-clé ou à une combinaison de touches ou de clics. Un easter egg n'est pas assimilable à un virus : il n'abîme ni le programme original ni les autres données et ne se propage pas ; il est caché et a été inséré volontairement par les créateurs. Il peut s'agir de la liste des auteurs du logiciel, d'un jeu, d'une blague, d'une séquence inédite, de bruitages.Certains se trouvent aussi dans les jeux vidéo. Les niveaux secrets des jeux vidéo sont souvent classés comme easter eggs, ainsi que les clins d'œil ou les références dans les jeux vidéo.D'autres Easter eggs ont pris naissance sans aucune volonté de la part des développeurs, comme le très célèbre code Konami. Ce code de triche que l'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de jeux provient du jeu NES, Gradius (1985). Le développeur, Kazuhisa Hashimoto, créa le code comme moyen de déboguer rapidement le jeu en donnant à l'avatar du joueur certaines capacités pour pouvoir parcourir plus facilement le jeu. Ces types de codes sont généralement retirés du jeu final, mais dans le cas de Gradius, Hashimoto a simplement oublié de le supprimer et le code a rapidement été découvert par les joueurs. Sa popularité a inspiré Konami à réutiliser le code et à le conserver délibérément pour plusieurs de ses futurs jeux, comme un Easter egg.Dans les logiciels informatiques, les Easter eggs sont en général des messages secrets qui se produisent à la suite de l’exécution d'une commande non documentée. Les résultats peuvent varier d'un simple message où d'une image affichée à une page de générique des développeurs ou à un petit jeu vidéo caché dans un logiciel.C'est le cas de notre passionné d'informatique qui a découvert une boîte de dialogue cachée dans Windows 1.0, la toute première version de Windows. Elle est restée cachée dans le logiciel pendant des décennies. Bien que ce ne soit pas quelque chose de particulièrement nouveau pour les temps actuels, où le œufs de Pâques sont courants dans les applications, les jeux, les séries et les films, il faut rappeler que Windows 1.0 est sortie en novembre 1985. Précisons que l'œuf de Pâques a été trouvé dans Windows 1.0 RTM (Release to manufacturing).Lucas Brooks, qui a partagé la découverte sur Twitter, a permis aux internaute de découvrir que le message secret est une liste des développeurs qui ont travaillé sur Windows 1.0, bien que cela ne fasse pas partie du logiciel que vous pouvez trouver par des moyens conventionnels.Les œufs de Pâques cachés dans un logiciel peuvent prendre toutes sortes de formes, et certains sont mieux cachés que d'autres. Le fait que celui-ci ait mis près de 37 ans à être découvert signifie qu'il était assez soigneusement dissimulé - d'où le message « Félicitations*! » qui l'accompagne.Selon Brooks, la boîte de dialogue cachée a été placée sous forme cryptée à la fin du fichier bitmap smiley inclus avec le système d'exploitation. En 1985, il n'existait en fait aucun outil capable de découvrir ce type de données supplémentaires.Le nom le plus notable de la liste récemment dévoilée est peut-être Gabe Newell, maintenant président de Valve – connu pour tout, de Half-Life au Steam Deck. Newell a travaillé chez Microsoft de 1983 à 1996, et à quitter l'entreprise pour aller fonder Valve.Alors rassurez-vous si vous jouez encore à l'intérieur d'un logiciel vieux de plusieurs décennies, car il pourrait encore y avoir des secrets qui n'ont pas encore été découverts. Brooks a également trouvé la même boîte de dialogue dans Windows 2.0.Les œufs de Pâques plaisent à la fois aux développeurs et aux utilisateurs, combinant des énigmes et des secrets et représentant une sorte de clin d'œil complice entre les personnes travaillant sur un logiciel ou un jeu et les utilisateurs à l'autre bout du processus.Android a inclus un œuf de Pâques pendant des années, que vous pouvez généralement trouver via la page À propos du téléphone dans Paramètres : si vous voulez voir ce qui est caché dans le code Android 12, allez plus bas pour lire les instructions complètes pour révéler l'œuf de Pâques.Les œufs de Pâques se trouvent également dans de nombreux autres produits Google. Essayez de taper "askew" dans le moteur de recherche Google et voyez ce qui se passe (notez quesignifie « de travers », mais taper ce mot clé ne produira pas le même résultat). D'autres se cachent à la vue de tous, comme la note sur 11 (au lieu de 10) que Spinal Tap obtient sur IMDB.Il y avait même un simulateur de vol complet caché dans Microsoft Excel 97, bien qu'il n'ait malheureusement pas été intégré aux versions ultérieures de l'application. Et puis, bien sûr, il y a aussi la tradition continue d'emballer des œufs de Pâques dans des films et des émissions de télévision.Dès son retour dans l'entreprise, Steve Jobs a interdit les Easter eggs dans tous les produits Apple. Le premier Easter egg à apparaître après sa mort a été dans une mise à jour du Mac App Store pour OS X Mountain Lion en 2012, dans laquelle les applications téléchargées ont été temporairement horodatées comme « 24 janvier 1984 », la date de la vente du premier ordinateur Macintosh.Chaque version numérotée d'Android a son propre jeu ou fonction caché qui est généralement découvert immédiatement après le lancement - Android 11 avait un joli jeu de collection de chats et Android 10 nous a donné un puzzle de nombres.Ne vous attendez pas à quelque chose d'aussi impliquant cette fois : l'œuf de Pâques Android 12 fait juste apparaître quelques taches sur votre écran d'accueil. Ils sont liés à la fonction Material You, qui vous permet de concevoir votre écran d'accueil, votre police, vos icônes et votre jeu de couleurs - les bulles s'intègrent à votre couleur d'arrière-plan, ce qui est esthétique, bien qu'elles n'y restent pas réellement.Ce n'est pas l'œuf de Pâques Android le plus intéressant que vous ayez jamais vu, mais voici comment vous pouvez le découvrir par vous-même.Comme pour tous les œufs de Pâques Android, vous démarrez le fil d'Ariane en vous rendant dans votre application Paramètres, qui peut se trouver sur votre écran d'accueil ou dans le tiroir de l'application, puis en faisant défiler vers le bas la liste des options.Maintenant, cliquez surpour afficher une liste de détails sur votre appareil. Rendez-vous à la partiepour vous assurez que vous êtes bien sur Android 12. Si dans le menu vous voyezcomme option, elle devrait indiquer 12 si vous êtes sur le bon niveau de mise à jour. Continuez à appuyer plusieurs fois sur ce 12.La prochaine étape se déclenchera après quelques tapotement - vous serez ramené à votre écran d'accueil, mais au lieu de voir des applications ou une barre supérieure, vous ne verrez qu'une grande horloge.Vous pouvez modifier l'heure affichée sur l'horloge en faisant glisser l'aiguille des minutes - faire une boucle complète changera l'aiguille des heures, comme sur une vraie horloge. Continuez à tourner jusqu'à ce que les deux aiguilles soient sur 12, pointées vers le haut (comme la version Android), puis soulevez votre doigt de l'écran.À ce moment, l'horloge devrait exploser et se transformer en logo Android 12, avec toutes les bulles colorées qui l'entourent. Félicitations, vous avez maintenant expérimenté l'œuf de Pâques Android 12.Vous aurez peut-être un peu de mal à vous débarrasser des bulles; en fait, vous n'êtes pas réellement sur l'écran d'accueil de votre appareil, alors n'essayez pas de supprimer les bulles en les tapotant, en les faisant glisser ou en attendant qu'elles disparaissent. Vous êtes en fait toujours dans l'application Paramètres, alors appuyez sur le bouton d'accueil circulaire en bas de l'écran, ou balayez vers le haut si vous utilisez la navigation gestuelle, pour revenir à l'écran d'accueil réel.Comment trouver l'œuf de Pâques Android 11 :Source : Lucas Brooks Êtes-vous intéressés par les potentiels secrets enfermés dans les logiciels ?Avez-vous déjà tenté d'en découvrir ? De vous même ou en suivant les indications de personnes ayant déjà réussi ?Avez-vous déjà réussi ?Que pensez-vous en général de ce type de procédé ?Pour ou contre ce procédé dans le jeu vidéo pour débloquer des personnages ou des niveaux secrets ? Pourquoi ?