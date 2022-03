Publié pour la première fois en septembre 1959, Cobol (Common Business Oriented Language) est un langage pour la programmation d'applications de gestion qui a été fortement adopté par les structures bancaires. Aujourd'hui encore, soit plus de 60 ans après son lancement, Cobol continue d'être utilisé dans certaines administrations, institutions financières et assurances, et IBM continue de proposer des mainframes prenant en charge le langage. Désormais, les développeurs de GCC veulent insuffler un nouvel élan au langage et ont présenté lundi le projet "gcobol", un nouveau compilateur libre et open source pour Cobol.L'une des raisons sous-tendant la création d'un tel projet est le désir d'obtenir un compilateur pour Cobol, distribué sous une licence libre et simplifiant la migration des applications des mainframes IBM vers des systèmes utilisant Linux. La communauté développe depuis un certain temps un projet GnuCOBOL autonome et gratuit, mais il s'agit d'un traducteur qui traduit le code en C, et qui ne prend même pas entièrement en charge la norme Cobol-85 et ne passe pas un ensemble complet de tests de référence. Selon certains développeurs, cet état de choses décourage les institutions financières d'utiliser Cobol dans des projets professionnels.GnuCOBOL est une évolution d'OpenCOBOL. La FAQ d'OpenCOBOL note que : « OpenCOBOL a été initialement développé par Keisuke Nishida à partir de son expérience de travail sur TinyCOBOL développé à l'origine par Rildo Pragana ». En revanche, la présentation de gcobol explique que : « notre projet ne doit pas être confondu avec GnuCOBOL. Ce projet est un traducteur Cobol : il compile Cobol en C, et invoque GCC pour produire du code exécutable ». Un autre compilateur libre pour Cobol est "COBOL-IT". Ce projet français a développé une suite de compilateurs open source jusqu'à ce qu'il soit racheté par la société Micro Focus en 2017.Le compilateur gcobol est basé sur la technologie éprouvée du GCC, et serait en cours de développement depuis plus d'un an, dans un mode de travail à plein temps, avec un seul ingénieur. Le backend GCC existant est utilisé pour générer des fichiers exécutables, tandis que le traitement du code source Cobol a été séparé dans un front-end séparé développé en interne. Dans les semaines à venir, gcobol prévoit d'inclure le support de l'ISAM (Indexed Sequential Access Method) et des extensions Cobol orientées objet. D'ici quelques mois, la fonctionnalité gcobol devrait passer la suite de tests de référence du NIST.Le Cobol aura 63 ans cette année, et il reste l'un des plus anciens langages de programmation en activité, ainsi que l'un des plus importants en termes de quantité de code écrit. Le langage continue d'évoluer. Par exemple, la norme Cobol-2002 a ajouté des capacités de programmation orientée objet, et la norme Cobol-2014 a ajouté la prise en charge de la spécification à virgule flottante IEEE-754, des surcharges de méthodes et des tables extensibles dynamiquement. La quantité totale de code écrit en Cobol est estimée à 220 milliards de lignes, dont 100 milliards seraient encore utilisés, principalement dans les institutions financières.Par exemple, en 2017, 43 % des systèmes bancaires continuaient à utiliser le Cobol. Le code Cobol serait utilisé pour traiter environ 80 % des transactions financières personnelles et 95 % des terminaux de paiement par carte bancaire. Du côté commercial, IBM a introduit un compilateur 64 bits pour AIX, puis un compilateur x86 natif. Visual COBOL de Micro Focus vous permet de construire pour .NET et Cloudflare l'exécutera dans le cloud. Comme suite de validation, les développeurs de gcobol travaillent à travers les programmes d'exemple du livre de 2014 "Beginning COBOL for Programmers", et gcobol compile avec succès une centaine d'entre eux.Si vous êtes curieux, les programmes sont sur GitHub. Après cela, les développeurs prévoient de passer à la suite de test COBOL-85 du NIST. Par ailleurs, plusieurs rapports ont montré qu'il y a une demande considérable de programmeurs COBOL - depuis le problème de l'an 2000, les anciens sortent de leur retraite, à des prix élevés bien sûr. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont fatigués et les utilisateurs de COBOL, de plus en plus désespérés, ont lancé un appel aux volontaires pour les aider.Source : gcobol ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet gcobol ?Selon vous, pourquoi le Cobol est encore tant utilisé dans le monde ?