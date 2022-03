Les 10 pays les plus innovants du monde - Bloomberg 2021

N° Pays 1 Corée du Sud 2 Singapour 3 Suisse 4 Allemagne 5 Suède 6 Danemark 7 Israël 8 Finlande 9 Pays-Bas 10 Autriche

L'innovation d'un pays comprend son gouvernement, ses politiques fiscales, ses politiques d'éducation et son environnement d'innovation, ainsi que ses brevets, sa technologie, ses performances commerciales et sa croissance économique. L'innovation est un facteur majeur pour déterminer quels pays sont les plus avancés technologiquement dans le monde. L'indice annuel Bloomberg de l'innovation analyse 60 nations à l'aide de dizaines de critères regroupés en sept mesures : recherche et développement, valeur ajoutée brute de l'industrie manufacturière, productivité, densité des entreprises de haute technologie, concentration des chercheurs, efficacité du secteur tertiaire et activité en matière de brevets. Bien que l'analyse de Bloomberg soit ostensiblement axée sur l'innovation de l'économie d'un pays, les catégories sont si vastes et complètes (et les économies sont si profondément imbriquées dans la plupart des autres aspects de la vie) que l'analyse est souvent interprétée comme une mesure non seulement de l'innovation économique, mais de l'innovation dans son ensemble.Dans l'édition 2021 de l'indice, la Corée du Sud a retrouvé le titre de nation dont l'économie est la plus avancée sur le plan technologique. La mesure la plus performante de la Corée du Sud est l'activité en matière de brevets, pour laquelle elle se classe première au monde. La Corée du Sud s'est classée deuxième pour l'intensité de la recherche et du développement et pour la valeur ajoutée brute de l'industrie manufacturière, quatrième pour la densité des entreprises de haute technologie et troisième pour la concentration des chercheurs. La Corée du Sud abrite des entreprises telles que Samsung, LG et Hyundai.Singapour s'est classé au deuxième rang des pays les plus innovants en 2021. L'ascension de Singapour est attribuée à l'augmentation de sa productivité et à ses gains manufacturiers. En outre, Singapour se classe troisième pour la valeur ajoutée brute de l'industrie manufacturière, sixième pour la productivité et quatrième pour l'activité des brevets. Singapour met également l'accent sur l'éducation, puisque 91,09 % des citoyens éligibles seront inscrits ou auront terminé une forme d'enseignement supérieur en 2021.La Suisse se classe au troisième rang des pays les plus innovants du monde en 2021. Elle s'est classée au troisième rang pour la recherche et le développement, au quatrième rang pour la concentration de chercheurs et au cinquième rang pour la valeur ajoutée par l'industrie manufacturière. La Suisse fait partie des pays dont les dépenses en recherche et développement sont les plus élevées par rapport au PIB. Le secteur privé représente plus des deux tiers des dépenses de R&D de la Suisse.L'Allemagne, qui se classait au premier rang en 2020, est tombée à la quatrième place. Regorgeant d'entreprises technologiques bien connues et d'innombrables start-ups de nouvelles technologies, l'Allemagne s'est classée troisième pour sa densité d'entreprises de haute technologie. L'Allemagne se classe également au sixième rang pour la valeur ajoutée brute de l'industrie manufacturière, qui provient principalement de son industrie automobile, et au septième rang pour l'intensité de la recherche et du développement. L'Allemagne est surtout connue pour son ingénierie, avec Volkswagen, Siemens, etc. Le gouvernement allemand soutient fortement la recherche et le développement par le biais des universités et des organisations. En outre, l'Allemagne est aujourd'hui un leader mondial en médecine, en technologie militaire et en infrastructure.Cinquième au classement général, la Suède a investi 155,5 milliards de couronnes suédoises (154 milliards de dollars américains) dans la recherche et le développement en 2017, ce qui explique pourquoi le pays s'est classé en 2021 au quatrième rang pour l'intensité de la recherche et du développement, au sixième rang pour la densité de haute technologie et au septième rang pour l'efficacité du secteur tertiaire et la concentration des chercheurs. La Suède est suivie par le Danemark, qui se classe deuxième pour la concentration de chercheurs et huitième pour l'intensité de la R&D et la densité de haute technologie. La majorité de la recherche est effectuée dans le secteur de l'enseignement supérieur et les dépenses sont principalement affectées à la R&D dans le domaine des services de santé. En outre, le Danemark se classe troisième au monde pour la productivité.Israël est le premier pays au monde pour l'intensité de la R&D et la concentration de chercheurs. L'important vivier de talents en matière de STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), le talent entrepreneurial et le faible coût des talents en R&D ont fait d'Israël un pays compétitif sur le marché mondial de la R&D, avec de nombreux clients basés aux États-Unis. Israël est même en concurrence avec la Silicon Valley. Apple, IBM, AT&T, Samsung, GE, Paypal, Microsoft et Motorola ne sont que quelques-uns des nombreux géants de la technologie qui ont une présence en R&D en Israël. La Finlande est un pays polyvalent, qui se classe entre le 10e et le 17e rang mondial dans les sept indicateurs. Le pays excelle dans la technologie et les solutions de haute technologie. Les innovations finlandaises comprennent le système d'exploitation Linux et la messagerie textuelle.Les Pays-Bas ont fait irruption dans le top 10 des économies les plus innovantes en 2021. Mais avec des classements tels que le septième rang mondial pour la densité de haute technologie, le huitième pour la concentration de chercheurs et le neuvième pour l'activité en matière de brevets, il est facile d'imaginer que le pays restera dans le top 10 pendant de nombreuses années encore. Les Pays-Bas sont le premier fournisseur européen de biens de haute technologie. L'Autriche complète le top 10 de 2021. Elle se classe au sixième rang mondial pour l'intensité de la R&D et au neuvième pour la valeur ajoutée manufacturière et la concentration de chercheurs. L'économie autrichienne possède de nombreux atouts, notamment ses secteurs des services, de l'ingénierie mécanique et de l'agriculture biologique.Les États-Unis sont le onzième pays le plus innovant au monde. Siège de Google, Apple, Facebook, Twitter, Tesla, Amazon, Microsoft, Intel et d'innombrables autres entreprises, les États-Unis se classent au premier rang mondial pour leur concentration d'entreprises de haute technologie. Les États-Unis sont également au premier rang pour l'activité en matière de brevets, devenant ainsi le leader de la protection de la propriété intellectuelle. Abritant des entreprises technologiques de premier plan telles que Google, Facebook, Apple et Microsoft, les États-Unis sont une puissance technologique mondiale. La Silicon Valley a inspiré et produit toute une génération d'ingénieurs en logiciels et d'entreprises technologiques et abrite actuellement certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde. Les États-Unis ont réalisé d'importantes avancées dans les domaines de la technologie spatiale, des produits pharmaceutiques et des télécommunications. Les États-Unis disposent également de l'armée la plus importante et la plus avancée sur le plan technologique au monde. Cependant, les scores des États-Unis en matière d'enseignement supérieur ont diminué en 2020/21, notamment en ce qui concerne les politiques du gouvernement à l'égard des étudiants internationaux et la manière dont les universités ont réagi à la pandémie de COVID-19. En conséquence, l'économie américaine a chuté à la onzième place.Source : BloombergQue pensez-vous des résultats de classement de cet indice de l’innovation ?Trouvez ces résultats pertinents ?