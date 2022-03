La Russie est sous le coup de sanctions de Paris et de la communauté internationale concernant un certain nombre de hautes technologies, parallèlement à cela, d'autres entités non étatiques ont également décidé d'affronter la Russie sur un autre angle. « Chers Russes, vos médias sont censurés. Le Kremlin ment, découvrez la vérité sur l'Ukraine sur l'internet libre et dans l'application Telegram. Il est temps de renverser le dictateur Poutine », peut-on lire dans la déclaration. Un membre dea décrit l'effort comme un « projet de communication non violente » visant à contourner la répression de la Russie sur les sources d'information indépendantes. Le nom de domaine de l'outil fait référence à la victoire surprise de la Pologne contre les forces russes en 1920.« Nous savons que les gens voulaient s'engager pour aider les Ukrainiens. Nous voulions leur fournir un outil pour entamer un dialogue avec les Russes, a déclaré le groupe. Nous ne nous attendions pas à ce que la Russie construise le mur de la censure numérique aussi rapidement ». En plus des hommes qui se battent sur le terrain, la guerre en Ukraine se déroule également sur deux autres fronts : la guerre cybernétique et la guerre de communication.Alors que l'outil de texto semble gagner en popularité, Squad303 affirme qu'il prévoit de publier un outil entièrement nouveau dans les prochaines 24 heures. « Demain, nous publierons un tout nouvel outil pour inonder les Russes de preuves de crimes depuis le champ de bataille encore plus facilement que par SMS », a écrit le groupe. « Et cela ne coûtera rien. »Le gouvernement ukrainien a fait la demande aux volontaires de l'aider à protéger les infrastructures essentielles et à espionner les troupes russes. Des demandes de volontaires ont commencé à apparaître sur des forums de hackers la semaine dernière, « Cybercommunauté ukrainienne ! Il est temps de s'impliquer dans la cyberdéfense de notre pays », pouvait-on lire dans l'un des messages.La demande comprenait des instructions pour les hackers et les experts en cybersécurité sur la façon de soumettre une candidature via Google Docs. Les volontaires devaient fournir des références professionnelles et leurs domaines d'expertise, tels que le développement de logiciels malveillants.Le 25 février, le collectif de pirates informatiques Anonymous a déclaré une cyberguerre contre la Russie. Ils ont annoncé avoir lancé des cyberopérations qui ont brièvement mis hors service le site Web RT.com du service d'information Russia Today (RT), contrôlé par l'État. Anonymous a également annoncé jeudi s'en être pris à de nombreux sites Web du Kremlin, du gouvernement russe et du ministère russe de la Défense. L'agence de presse RT.com a confirmé que l'attaque a eu lieu, précisant qu'elle a ralenti certains sites Web et en a mis d'autres hors ligne pendant « de longues périodes ».L'un d'eux, qui a pour pseudonyme @LiteMods, a déclaré dans un tweet : « Nous sommes Anonymous. Nous avons mis hors service le site Web du Kremlin en soutien à OpRussia. Faites-moi savoir s'il réapparaît ! F**k #Putin. Nous soutenons le peuple ukrainien. Nous sommes légion ». Il a ajouté : « nous n'oublierons pas les vies qui ont été perdues sous le régime de Poutine ».« Depuis plusieurs jours, je tiens à jour les informations sur les activités du collectif d'hacktivistes Anonymous. Le groupe n'a pas chômé et a rendu le gouvernement russe encore plus occupé, en piratant ses différents services d'information d'État, tels que RT (Russia Today). L'agence de presse RT.com a confirmé que l'attaque a eu lieu, précisant qu'elle a ralenti certains sites Web et en a mis d'autres hors ligne pendant « de longues périodes ».Le Parlement russe a voté à l'unanimité vendredi pour approuver un projet de loi criminalisant la diffusion intentionnelle de ce que la Russie considère comme des informations « fausses ». Le règlement prévoit des amendes ou des peines de prison pour la diffusion de fausses informations sur l'armée, ainsi que des amendes pour les personnes qui appellent publiquement à des sanctions contre la Russie. Les tribunaux prononceront les peines les plus sévères pour les fausses nouvelles qui pourraient entraîner des conséquences graves.La Russie a déjà sévi contre les organes d'information et les plateformes sociales dans le cadre de son invasion de l'Ukraine, contestant les rapports de décès externes qui dépassent de loin son propre décompte et s'opposant aux descriptions de l'invasion comme une guerre plutôt qu'une « opération militaire spéciale. »À défaut de pouvoir marcher sur Kiev pour le moment, analyse Jane Wakefield de la BBC, les Russes semblent obsédés par l'idée de maîtriser ce qui se dit et surtout ce qui ne doit pas se dire sur cette guerre. « Si les "fakes news" entraînent des conséquences graves, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans menace », a déclaré la chambre basse du Parlement, appelée Douma en russe, dans un communiqué.La population russe s'informe aussi sur Internet et n'a jamais été complètement dupe de la propagande des chaînes officielles. Alors que le Kremlin s'en prend aux moyens de communication ukrainiens, l’Ukraine pour sa part appelle à une coupure totale d’Internet avec la Russie.Squad303 affirme que son outil a déjà été utilisé pour envoyer plus de 6,3 millions de SMS. Le groupe de pirates a également affirmé que son service avait été visé par des attaques par déni de service distribué (DDoS) peu après son lancement. Le site Web de Squad303 a depuis activé la protection DDoS de Cloudflare pour maintenir son serveur en ligne.Les utilisateurs de nombreuses plateformes de réseaux sociaux ont partagé leur expérience avec l'outil. Cette annonce a été faite peu de temps après que MSN ait souligné que Google Maps et les avis étaient utilisés pour aider à transmettre des informations aux gens », a écrit un autre membre du groupe Anonymous.Anonymous a également annoncé avoir lancé des cyberopérations qui ont brièvement mis hors service le site Web RT.com du service d'information Russia Today (RT) , contrôlé par l'État. Le groupe de cybercriminels a annoncé s'en être pris à de nombreux sites Web du Kremlin, du gouvernement russe et du ministère russe de la Défense. L'agence de presse RT.com a confirmé que l'attaque a eu lieu, précisant qu'elle a ralenti certains sites Web et en a mis d'autres hors ligne pendant « de longues périodes ».Les efforts de Squad303 ont déjà reçu une large attention en ligne grâce à l'amplification par de grands comptes Twitter liés au collectif de pirates Anonymous. La campagne n'est qu'une petite partie d'une vague croissante d'hacktivisme visant l'État russe. Source : Dailydot