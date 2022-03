La technologie de Stripe, une société spécialisée dans les paiements en ligne, permet aux sociétés Internet et aux marchés en ligne d’accepter des cartes de crédit pour leurs produits et services et de verser de l’argent aux particuliers et aux entreprises qui vendent sur leurs plateformes. Elle traite des centaines de milliards de dollars de paiements chaque année pour des millions d'utilisateurs, y compris des applications grand public et des sites Web tels que Airbnb et The RealReal Inc. ainsi que des éditeurs de logiciels de gestion tels que GitHub Inc. et Twilio Inc.Les investisseurs considèrent les sociétés de paiement comme Stripe comme un moyen de se familiariser avec un panier de sociétés de technologie publiques et privées à la croissance rapide, les revenus de Stripe étant liés à la croissance de ses clients. Le marché des services de paiement est également en expansion à mesure que de plus en plus de commerces migrent des magasins physiques vers les vitrines numériques.« Stripe est plus que jamais un pari sur Internet en tant que moteur économique », a déclaré Will Gaybrick, responsable des produits chez Stripe.Stripe alimente déjà une partie assez importante de l'infrastructure financière du Web, et relance la prise en charge des paiements en crypto pour offrir aux clients un chemin plus facile vers les utilisateurs Web3 intégrés et interagir avec les crypto-monnaies.En fait, Stripe prenait déjà pris en charge le Bitcoin en 2014, après que l’unité de la cryptomonnaie a atteint les 1000 dollars. Toutefois, quatre ans plus tard, l’entreprise a décidé de faire marche-arrière; en janvier 2018, elle a annoncé qu'à compter du 23 avril de cette année là, le bitcoin ne serait plus supporté sur sa plateforme :« Chez Stripe, nous sommes depuis longtemps enthousiasmés par les possibilités des crypto-monnaies et l'expérimentation et l'innovation qui les accompagnent. En 2014, nous sommes devenus la première grande société de paiement à prendre en charge les paiements Bitcoin.« Notre espoir était que Bitcoin puisse devenir un substrat universel et décentralisé pour les transactions en ligne et aider nos clients à permettre aux acheteurs d'accéder à des endroits où la pénétration des cartes de crédit était moindre ou dans des cas d'utilisation où les frais de carte de crédit étaient prohibitifs.« Au cours des deux dernières années, alors que les limites de taille de bloc ont été atteintes, Bitcoin a évolué pour devenir un atout plus adapté qu'un moyen d'échange. Compte tenu du succès global remporté par la communauté Bitcoin, il est difficile d'ergoter sur les décisions qui ont été prises en cours de route. (Et nous sommes certainement heureux de voir un nouveau projet ambitieux réussir si bien.)« Cela a cependant conduit Bitcoin à devenir moins utile pour les paiements. Les délais de confirmation des transactions ont considérablement augmenté*; ceci, à son tour, a entraîné une augmentation du taux d'échec des transactions libellées en monnaies fiduciaires. (Au moment où la transaction est confirmée, les fluctuations du prix du Bitcoin signifient qu'il s'agit du "mauvais" montant.) De plus, les frais ont beaucoup augmenté. Pour une transaction Bitcoin régulière, des frais de dizaines de dollars américains sont courants, ce qui rend les transactions Bitcoin à peu près aussi chères que les virements bancaires.« Pour cette raison, nous avons vu le désir de nos clients d'accepter le Bitcoin diminuer. Et parmi les entreprises qui acceptent Bitcoin sur Stripe, nous avons vu leurs revenus provenant de Bitcoin diminuer considérablement. Empiriquement, il y a de moins en moins de cas d'utilisation pour lesquels accepter ou payer avec Bitcoin a du sens.« Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à la prise en charge des paiements Bitcoin. Au cours des trois prochains mois, nous travaillerons avec les utilisateurs Stripe concernés pour assurer une transition en douceur avant d'arrêter de traiter les transactions Bitcoin le 23 avril 2018 ».Cette décision de Stripe a été prise dans une période assez difficile pour le bitcoin avec notamment des valeurs en chute libre au cours des mois précédents l'annonce. Néanmoins, Stripe avait aussi indiqué qu’il retournerait sur ce marché lorsque les conditions seront meilleures :« Malgré cela, nous restons très optimistes quant aux crypto-monnaies dans leur ensemble. Il y a beaucoup d'efforts que nous considérons comme prometteurs et que nous pouvons certainement imaginer permettre de soutenir à l'avenir. Nous sommes intéressés par ce qui se passe avec Lightning et d'autres propositions pour permettre des paiements plus rapides. OmiseGO est une proposition ambitieuse et astucieuse ; plus largement, Ethereum continue de faire naître de nombreux projets à fort potentiel. Nous pouvons ajouter un support pour Stellar (auquel nous avons fourni un financement de démarrage) si l'utilisation substantielle continue de croître. Il est possible que Bitcoin Cash, Litecoin ou une autre variante de Bitcoin trouve un moyen d'atteindre une popularité significative tout en maintenant les délais de règlement et les frais de transaction très bas. Bitcoin lui-même pourrait redevenir viable pour les paiements à l'avenir. Et, bien sûr, il y aura plus d'idées et de technologies dans les années à venir.« Nous continuerons donc à porter une attention particulière à l'écosystème et à rechercher des opportunités pour aider nos clients en ajoutant la prise en charge des crypto-monnaies et de nouveaux protocoles distribués à l'avenir ».Aussi, quatre ans plus tard, la société a annoncé une suite de produits visant à donner aux clients l'accès à des outils et des API qui leur permettent d'acheter et de stocker plus facilement des jetons cryptographiques, d'encaisser, d'échanger des NFT et de gérer des flux de travail de conformité comme Know Your Customer (KYC). La page d'assistance de Stripe note que les produits de la société permettront aux utilisateurs d'acheter plus de 135 crypto-monnaies avec des devises fiduciaires dans 180 pays.Le co-fondateur de Stripe, John Collison, s'est rendu sur Twitter jeudi pour annoncer les nouvelles fonctionnalités.« Avec Stripe, les entreprises de cryptomonnaies peuvent accéder à l'infrastructure financière mondiale sans devoir subir les exigences obsolètes des fournisseurs de paiements traditionnels. Que vous soyez une entreprise de cryptomonnaies établie ou que vous exploriez simplement de nouvelles possibilités, vous pouvez traiter les paiements en monnaie fiduciaire dans le monde entier par le biais d'une seule intégration dotée d'outils de prévention de la fraude et d'optimisation des autorisations.Notre plateforme de paiement est conçue pour augmenter les taux de conversion et minimiser la fraude à chaque étape du tunnel de paiement. Accédez à des flux de paiement rationalisés, à des outils de prévention de la fraude, aux optimisations des émetteurs et à bien d'autres fonctionnalités, afin de pouvoir vous concentrer sur le développement de votre prochain grand projet.Permettez aux utilisateurs de plus de 180 pays de déposer des fonds par le biais de dizaines de moyens de paiement locaux. Avec Connect, effectuez des virements en monnaies fiduciaires dans plus de 45 paysCréez des portefeuilles et des produits financiers décentralisés en tirant parti de nos API de banque en tant que service et de nos solutions Treasury et Issuing afin de faciliter la gestion de vos fonds.Permettez à n'importe quelle place de marché, qu'elle soit spécialisée dans l'art, les actifs de valeur de jeux en ligne ou les jetons d'adhésion, de se développer et d'accepter l'inscription d'acheteurs et de vendeurs en quelques secondes seulement. Avec Stripe Identity, vous pouvez vérifier en toute confiance l'authenticité des documents d'identité délivrés par plus de 33 pays.Explorez les possibilités de la cryptomonnaie avec des intégrations faciles à utiliser pour les virements en stablecoin. Lorsque vous êtes prêts, nos API flexibles peuvent vous aider à lancer rapidement votre premier projet NFT ou crypto, tout en respectant les exigences réglementaires, en réduisant les pertes dues à la fraude et en sécurisant les données sensiblesExploitez l'infrastructure mondiale et les API éprouvées de Stripe pour développer votre activité. Grâce à l'optimisation de l'inscription des utilisateurs et une prise en charge dédiée des cryptomonnaies, Stripe vous permet d'être plus facilement opérationnels en éliminant les questionnaires fastidieux et les formalités administratives pesantes ».Parallèlement à la nouvelle, la plateforme d'échange de crypto FTX a annoncé qu'elle s'associait à Stripe pour améliorer ses fonctionnalités de conformité d'identité et ses flux de travail d'intégration fiat pour les utilisateurs : « Nous avons récemment modifié notre processus d’inscription et nous nous sommes associés à @stripe pour intégrer son système de vérification d’identité automatisé à notre système FTX. Depuis, le traitement KYC est beaucoup plus rapide, les taux d’approbations automatisées plus élevés et l’interface utilisateur plus fluide pour nos clients », indique son président, Brett Harison.Sources : Stripe ( 1 Avez-vous déjà entendu parler de Stripe ? Que pensez-vous de ses services ?Que pensez-vous du retour de Stripe dans l'espace des cryptomonnaies ?