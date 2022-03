Sony Interactive Entertainment a suspendu toutes les expéditions de logiciels et de matériel vers la Russie et fermé le magasin PlayStation local.Le vice-Premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a suggéré cette décision le 2 mars. Dans un tweet à l'intention de XBox de Microsoft et Playstation de Sony, il a déclaré : « Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. La Russie déclare la guerre non pas à l'Ukraine mais à tout le monde civilisé. Si vous soutenez les valeurs humaines, vous devriez quitter le marché russe ! ».Au tweet en question était joint une lettre signée par son nom et adressée à « toutes les sociétés de développement de jeux et les plateformes d'esport » :« La Fédération de Russie a mené une attaque militaire scandaleuse dans mon pays ! Imaginez, en 2022, des missiles de croisière attaquent des quartiers résidentiels, des garderies et des hôpitaux au cœur de l'Europe.« Les forces armées et les citoyens défendent l'Ukraine jusqu'au bout ! Le monde entier repousse l'agresseur par l'imposition de sanctions - l'ennemi doit subir des pertes importantes. Mais nous avons besoin de votre assistance - en 2022, les technologies modernes sont probablement la meilleure réponse aux chars d'assaut, lance-roquettes multiples et missiles.« Je suis sûr que vous n'allez pas vous contenter d'entendre, mais vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger l'Ukraine, l'Europe et, enfin, le monde démocratique dans son ensemble d'une agression sanglante autoritaire. À cet effet, j'en appelle à un blocage temporaire des comptes russes et biélorusses, un blocage temporaire des participations des équipes russes et biélorusses dans tous les évènements internationaux d'esport et une annulation des évènements ayant lieu sur les territoires russes et biélorusses.« Nous sommes persuadés que de telles actions vont motiver les citoyens de la Russie à proactivement arrêter cette agression militaire honteuse ».Sony a répondu quelques jours plus tard en ces termes :« Sony Interactive Entertainement (SIE) se joint à la communauté mondiale pour appeler à la paix en Ukraine. Nous avons suspendu la livraison de tout hardware et software, le lancement de Gran Turismo 7 et les opérations sur le Playstation Store en Russie.« Pour apporter son soutien à l'aide humanitaire, Sony Group Corporation annonce un don de 2 millions de dollars à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés et l'ONG internationale Save the Children afin de supporter les victimes de ces tragédies »La décision ne bloquera pas les PlayStations en Russie, mais signifiera que les habitants ne pourront pas acheter de nouveaux jeux ou kits.Microsoft a fait de même lorsqu'il a annoncé la suspension de toutes les nouvelles ventes en Russie la semaine dernière, et les principaux éditeurs de jeux ont également quitté la Russie.La suggestion du ministre Fedorov selon laquelle il pourrait être possible d'entraîner les Russes dans une action qui les verrait prendre des mesures pour arrêter la guerre a également vu Netflix quitter le pays.Amazon a fait de même, annonçant qu'il suspendrait Prime Video en Russie et arrêterait les livraisons de produits, suite à une décision antérieure de ne plus signer de clients Amazon Web Services dans le pays.Mais le ministre a continué d'écrire à davantage d'entreprises technologiques dans l'espoir qu'elles quittent la Russie ou travaillent plus dur pour aider l'Ukraine – ou même les deux. Ces derniers jours, il a demandé à Union Pay, Intel et Hitachi de déconnecter Poutine.Fedorov a également remercié PayPal d'avoir apporté ses services en Ukraine et a salué Elon Musk pour avoir livré les émetteurs-récepteurs Internet par satellite Starlink promis : « Nous avons reçu le deuxième envoi de stations Starlink*! Elon Musk a tenu parole ! Merci d'avoir soutenu l'Ukraine et la paix dans le monde entier ».Le 5 mars, dans une série de tweets, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que la société se concentrait sur la cyberdéfense et surmontait le brouillage des signaux dans le cadre de l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie : « Certains terminaux Starlink à proximité des zones de conflit étaient bloqués pendant plusieurs heures d’affilée », a déclaré Musk.Musk a également affirmé que Starlink « est le seul système de communication non russe qui fonctionne encore dans certaines parties de l'Ukraine, donc la probabilité d'être ciblé est élevée ». Aussi, Musk a demandé aux utilisateurs « d’activer Starlink uniquement lorsque cela est nécessaire et de placer l’antenne aussi loin que possible des personnes » et de « placer un camouflage léger sur l’antenne pour éviter la détection visuelle ».En réponse aux utilisateurs de Twitter soulignant que les médias russes sont de la propagande, Musk a répondu qu’il pensait que toutes les sources d’information faisaient de la propagande dans une certaine mesure, et certaines le faisaient plus que d’autres. Aussi, Musk a déclaré que Starlink ne bloquerait pas les sources d'information russes de son réseau « sauf sous la menace d'une arme », en ajoutant : « Désolé d'être un absolutiste de la liberté d'expression ». L'Union européenne a cherché à empêcher les radiodiffuseurs contrôlés par l'État russe, tels que Russia Today et Sputnik, d'opérer dans ses pays. Cette interdiction s'étend aux fournisseurs de services Internet ainsi qu'aux sociétés de télévision par câble et par satellite.Sources : Sony « Nous sommes persuadés que de telles actions vont motiver les citoyens de la Russie à proactivement arrêter cette agression militaire honteuse ». Que pensez-vous d'une telle stratégie visant à bloquer l'utilisation de biens et services étrangers afin de pousser les citoyens russes à être plus proactif pour forcer la Russie à arrêter la guerre ? Est-elle, selon vous, justifiée ? Dans quelle mesure ?