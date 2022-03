Aux États-Unis, la NHTSA vient de réduire les coûts de production et les obstacles pour les constructeurs de véhicules automatisés. Jusqu'à présent, les constructeurs automobiles et les sociétés technologiques ont rencontré des obstacles importants pour déployer des véhicules avec un système de conduite automatisée (ADS - automated driving system) dépourvus de commandes de conduite manuelles en raison des normes de sécurité écrites il y a plusieurs décennies qui supposent que des personnes sont aux commandes. Les constructeurs automobiles ont déposé des requêtes auprès de la NHTSA pour réviser ses règles et c'est désormais chose faite.La nouvelle norme révise les règlements qui supposent que les véhicules "auront toujours un siège pour le conducteur, un volant et une colonne de direction correspondante, ou une seule position assise pour le passager extérieur avant". Elle s'appuie sur les efforts précédents de l'agence pour assurer la sécurité publique à mesure que l'automatisation évolue. L'année dernière, elle a publié une ordonnance qui exigeait que les opérateurs et les fabricants de VA signalent les accidents. En 2020, elle a lancé une initiative de test des VA qui permet aux États et aux entreprises de soumettre des informations sur les tests de véhicules autonomes.Ces informations peuvent être consultées par le public. « Alors que le conducteur passe d'une personne à une machine dans les véhicules équipés d'un système ADS, le besoin de garder les humains en sécurité reste le même et doit être intégré dès le début », a déclaré le Dr Steven Cliff, administrateur adjoint de la NHTSA, dans un communiqué. « Avec cette norme, nous nous assurons que les fabricants mettent la sécurité en premier », a-t-il ajouté. À bien des égards, la norme est réactive à une industrie qui est déjà bien engagée. Toutefois, notons qu'à l'heure actuelle aucun véhicule autonome n'a encore été déployé sur la voie publique.Ainsi, le fait de jeter les bases d'une réglementation pour de nouveaux types de véhicules constitue certainement un pas dans la bonne direction. La règle apporte tout d'abord des modifications à la terminologie écrite pour les véhicules de conception traditionnelle afin d'éviter toute ambiguïté et toute terminologie inutile. Des termes tels que "siège du conducteur", "volant" ou "siège du passager" n'auront plus de sens lorsqu'ils seront utilisés comme références spatiales pour des véhicules autonomes spécialement conçus qui ne présentent pas ces caractéristiques. Cruise et Zoox construisent tous deux des véhicules audiovisuels de ce type.Toutefois, d'autres entreprises - comme Waymo, Motional et Argo AI - continuent de déployer sur la route des véhicules autonomes qui peuvent être commandés à la fois par un système de conduite automatisée et par une commande de direction. Selon la NHTSA, ceux-là doivent donc avoir leur propre distinction. Certains VA, comme celui du constructeur automobile Nuro, sont utilisés pour livrer des marchandises, mais pas des humains. Ainsi, les règles de la NHTSA ont donc été adaptées pour exclure ces véhicules, en statuant que le besoin de sécurité initial n'existe pas lorsqu'il n'y a pas d'occupants à protéger.La norme de la NHTSA traite en outre des changements apportés aux exigences des constructeurs à la suite des révisions de la terminologie, tels que le traitement des coussins gonflables avancés et des témoins de suppression des coussins gonflables avancés dans les véhicules équipés d'un système ADS, les exigences de verrouillage et les changements apportés aux exigences relatives aux ceintures de sécurité pour les autobus de taille moyenne et les grands autobus scolaires à la suite de la suppression du terme "conducteur". Rappelons que certains constructeurs de véhicules autonomes conçoivent déjà leurs nouveaux véhicules en tenant compte de la sécurité des passagers.Zoox, par exemple, affirme avoir construit un tout nouveau style de coussin gonflable pour son véhicule, et a conçu un système qui s'appuie sur des capteurs, des interrupteurs et des caméras pour garantir le bon usage de la ceinture de sécurité par les passagers. Mais la norme de la NHTSA fournit des lignes directrices pour l'avenir et une méthode pour tenir les fabricants responsables dans un secteur en pleine évolution.« Tout au long des années 2020, une partie importante de la mission de sécurité de département américain des Transports consistera à s'assurer que les normes de sécurité suivent le rythme du développement de la conduite automatisée et des systèmes d'aide à la conduite. Cette nouvelle règle est une étape importante, établissant des normes de sécurité solides pour les véhicules équipés de systèmes d'aide à la conduite », a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, dans un communiqué.Source : La NHTSA Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des véhicules autonomes dépourvus de commandes manuelles ?