DuckDuckGo déclasse désormais les sites qui seraient associés à la désinformation russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin, mais certains critiques affirment que le changement équivaut à de la censure.Le PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, a annoncé le déclassement sur Twitter : « Comme tant d'autres, je suis écœuré par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la gigantesque crise humanitaire qu'elle continue de créer », a-t-il écrit dans le tweet, qui comprenait le hashtag StandWithUkraine. « Chez DuckDuckGo, nous avons déployé des mises à jour de recherche qui déclassent les sites associés à la désinformation russe », a-t-il ajouté.Weinberg n'a pas donné plus de détails sur cette décision, ni comment le déclassement fonctionnera. Mais son tweet intervient plus d'une semaine après que l'Union européenne a annoncé qu'elle s'attaquait à la « machine médiatique du Kremlin » pour avoir diffusé de la propagande justifiant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis lors, l'industrie Internet a réagi en bloquant l'accès aux médias russes parrainés par l'État tels que RT et Sputnik News pour les utilisateurs de l'UE. En outre, Twitter a placé des étiquettes d'avertissement sur les tweets liés aux médias d'État russes (précisons que Google News a décidé de déclasser RT et Sputnik News en 2017 pour avoir prétendument fait circuler de la propagande.)Ceci étant, la décision de DuckDuckGo est loin de faire l'unanimité. Sur Twitter, certains utilisateurs ont assimilé le déclassement à de la censure. D'autres ont fait référence à l'engagement de DuckDuckGo en faveur d'une « recherche impartiale ».« Alors vous censurez vos utilisateurs ? DDG décide maintenant ce qui est ou n'est pas de la désinformation*? Cette décision devrait être laissée à l'utilisateur », a écrit un utilisateur.« ​​Vous avez ce "chercheur de désinformation" magique, hein ? Vous êtes sûr de ne déclasser que les fake news ? Je suis sûr que c'est exactement comme ça que ça va se passer. Et je suis sûr que vous ne l'utiliserez pas contre quelqu'un d'autre à l'avenir. MDR » a écrit un autre utilisateur.Sur Twitter, Weinberg n'a pas tardé à défendre la décision, affirmant qu'il était nécessaire de fournir des résultats de recherche pertinents plutôt que de la désinformation : « L'intérêt de DuckDuckGo est la confidentialité. L'intérêt du moteur de recherche est d'afficher un contenu plus pertinent plutôt qu'un contenu moins pertinent, et c'est ce que nous continuons à faire ».« Les moteurs de recherche, par définition, essaient de mettre le contenu plus pertinent plus haut et le contenu moins pertinent plus bas - ce n'est pas de la censure, c'est la pertinence du classement de recherche », a tweeté Weinberg en réponse à un utilisateur. Un autre lui a répondu : « Mais il semble que VOUS décidiez de ce qui est pertinent et c'est un problème ».Un autre : « Gabe Gabe Gabe. Vous écoutez mais ne comprenez pas. Nous ne nous inquiétons pas de la pertinence lorsque nous utilisons DuckDuckGo. Nous utilisons DuckDuckGo parce que nous ne faisons pas confiance à ceux qui décident de ce qui est pertinent. Ne vous cachez pas derrière le mot pertinent quand vous parlez de censure. Qui peut plus correctement déterminer ce que nous voulons voir en ligne si ce n'est nous. L'utilisateur final. Jetez un coup d'œil à une photo de l'équipe de censure (désolé "de pertinence") de Google . Vous paraissent-ils normaux ? Sont-ils représentatifs de la personne moyenne ? »Et un autre : « En fait, l'information doit être donnée et non supprimée ou masquée ».« C'est clairement de. C'est ce qu'on appelle la censure douce, Google le fait tout le temps. De plus, si votre réponse à une réaction massive de la part de votre base d'utilisateurs principale est "nous ne faisons pas ce que vous suggérez tout", alors peut-être qu'un changement de modèle commercial s'impose ».Sur Twitter, l'ingénieur logiciel de DuckDuckGo, Shane Osbourne, a également expliqué ce que l'entreprise veut dire lorsqu'elle parle de résultats de recherche impartiaux : « Tout le monde obtient les mêmes résultats, les résultats ne sont pas basés sur quoi que ce soit lié à vos informations personnelles », a-t-il déclaré.DuckDuckGo a envoyé la déclaration suivante sur sa décision de déclasser les sites qui seraient associés à la désinformation russe*:« L'utilité principale d'un moteur de recherche est de fournir un accès à des informations précises. Les sites de désinformation qui diffusent délibérément de fausses informations pour tromper intentionnellement les gens vont directement à l'encontre de cet utilitaire. Les exemples actuels sont les sites de médias russes parrainés par l'État comme RT et Sputnik. Il est important de noter que le déclassement est différent de la censure. Nous utilisons simplement le fait que ces sites s'engagent dans des campagnes de désinformation actives comme un signal de classement indiquant que le contenu qu'ils produisent est de qualité inférieure, tout comme il existe des signaux pour les sites de spam et d'autres contenus de moindre qualité. En plus de cette approche, pour les sujets dignes d'intérêt, nous continuons également à mettre en évidence une couverture médiatique fiable et des "réponses instantanées" fiables en haut de nos résultats de recherche, là où elles sont le plus vues et les plus cliquées. Nous sommes également en train de réfléchir à d'autres types d'interventions ».Source : Gabriel Weinberg Partagez-vous l'idée de certains utilisateurs qui ont assimilé le déclassement à de la censure ?Comprenez-vous les motivations de DuckDuckGo et les approuvez-vous ?