15,5% des personnes ont eu des relations sexuelles avec ou possèdent elles-mêmes un robot sexuel parlant.

Plus de personnes auraient des relations sexuelles avec un robot (37,5%) au lieu d'inviter quelqu'un pour des relations sexuelles occasionnelles (30,1%).

57% des personnes souhaitaient parler et interagir avec un robot sexuel sophistiqué, et 50,1% ont déclaré qu'elles seraient intéressées à avoir des relations sexuelles avec un robot sexuel sophistiqué.

50,7% des gens pensent qu'il est possible d'avoir de véritables attachements romantiques avec des robots sexuels.

41% des personnes interrogées pensaient que l'utilisation d'un robot sexuel équivaut à tromper un partenaire amoureux.

41,9% des personnes ont déclaré qu'elles feraient un plan à trois avec un robot sexuel si leur partenaire leur en aurait l'opportunité.

51,5% des personnes interrogées pensaient que les robots sexuels du futur aggraveraient l'objectivation des personnes.

52,2% des personnes pensent que les robots sexuels réduiront les agressions sexuelles à l'avenir.

Robots sexuels pour enfants : 35 % pensaient que cela pouvait être une bonne idée, tandis que 50,5 % pensaient que c'était une mauvaise idée.

44% des personnes souhaitaient visiter une cyber maison close et 45,9% pensaient que les robots sexuels remplaceraient les travailleuses du sexe à l'avenir.

Presque tout le monde a entendu parler de robots sexuels parlants. Seuls 9,3% des personnes ont déclaré n'en avoir jamais entendu parler.

Les sexbots sont de plus en plus connus, suscitant des inquiétudes quant à leur utilisation et leur impact potentiel sur la société. Ils deviennent de plus en plus réalistes chaque année, certains, boostés à l'IA, peuvent même parler et simuler des interactions de base avec de vraies personnes.Une entreprise dans cette industrie a mené deux enquêtes (avec un panel de 3292 individus) pour savoir combien de personnes ont eu une expérience personnelle avec des robots sexuels, ce que les gens pensent d'interagir avec eux et ce qu'ils pensent qui pourrait arriver à l'avenir.Voici les faits saillants des deux études :La première enquête (Enquête 1) posait aux participants des questions sur leurs opinions générales sur les robots sexuels, leur utilisation et les futurs scénarios hypothétiques les impliquant. La taille de l'échantillon était de 1 563 personnes. L'enquête 2 est allée plus en détail sur des intérêts plus spécifiques et des expériences personnelles. La taille de l'échantillon était de 1 729.La société a commencé l'enquête en supposant tacitement que la plupart des individus n'avaient qu'une vague connaissance des robots sexuels, ou n'en avaient jamais entendu parler en dehors de la science-fiction et des actualités occasionnelles.Il n'est pas surprenant de constater que 45,3 % des personnes interrogées ont déclaré n'en avoir « entendu parler que dans les actualités/sur Internet ». Bien plus surprenant, 15,5 % des répondants ont déclaré « J'ai eu des relations sexuelles avec quelqu'un/j'en ai un ». 15,8% des hommes ont répondu "J'ai eu des relations sexuelles avec un/j'en ai un", tandis que 15,3% des femmes ont dit la même chose.Cela suggère que plutôt que d'être une curiosité de niche, les robots sexuels sont déjà populaires.Non seulement cela, mais les hommes et les femmes ont vécu des expériences similaires, contrairement à la croyance populaire selon laquelle seuls ou la plupart des hommes pourraient être intéressés par les poupées sexuelles et les robots.Les enquêteurs voulaient savoir comment les gens soulageraient leurs désirs sexuels et comment les robots pourraient s'intégrer dans ce scénario. Ils ont donc demandé aux participants de supposer qu'ils étaient célibataires et désiraient une sorte de libération sexuelle, puis leur ont donné une liste d'options potentielles pour satisfaire leurs désirs. Ils leurs ont ensuite demandé de sélectionner toutes les options qu'ils seraient susceptibles de choisir s'ils en avaient l'occasion.La masturbation manuelle était le choix le plus populaire, avec 49,2 % des personnes qui l'ont choisi. L'utilisation d'un jouet sexuel venait ensuite, avec 42,5 % des répondants qui apprécient cette idée. 37,5% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pourraient utiliser un robot sexuel, plus que les 30,2% qui ont déclaré qu'elles seraient susceptibles d'inviter un humain pour des relations sexuelles occasionnelles.L'embauche d'une travailleuse du sexe (humaine) était la dernière, avec seulement 21,1 % des personnes citant cette option comme une option potentielle.Il y a eu quelques histoires de personnes prétendant avoir des attachements romantiques à des objets inanimés. Plus particulièrement, ces dernières années, l'histoire virale de Yuri Tolochko, le bodybuilder kazakh devenu célèbre pour avoir épousé une poupée sexuelle.Alors que beaucoup de gens pourraient estimer que l'histoire est fantaisiste ou ridicule, les résultats de l'enquête indiquent qu'elle n'est pas aussi farfelue qu'on aurait pu le penser.50,7% des répondants à l'enquête 2 pensent qu'il est possible d'avoir de véritables attachements amoureux avec des robots sexuels.Dans l'enquête 1, 29,5 % des personnes interrogées pensaient que les robots sexuels IA parlants pourraient remplacer les humains en tant que partenaires romantiques, tandis que 20,2 % n'en étaient pas sûrs.L'hypothèse selon laquelle les robots sexuels pourraient réduire les cas d'agression sexuelle à l'avenir a été émise, l'idée sous-jacente étant que les gens auront plus facilement accès à des expériences sexuelles plus réalistes. Cette théorie n'est pas sans défauts (les agressions sexuelles ne peuvent pas vraiment être attribuées à trop de désir non assouvi, par exemple) mais les enquêteurs pensent que la possibilité demeure.Aussi, ils ont demandé aux participants à l'enquête 2 s'ils étaient d'accord avec l'énoncé « Les robots sexuels du futur (qui peuvent se déplacer et interagir avec les gens) réduiront les cas d'agression sexuelle s'ils se généralisent ».52,2 % des répondants étaient d'accord avec cette affirmation, tandis que 25,1 % n'étaient pas sûrs.« Donc, si nous devons croire les opinions de la majorité, alors les rues deviendront plus sûres en termes d'agression sexuelle, tandis que les expériences et les pensées internes des gens pourraient devenir plus problématiques. Cela suggère également que les gens ont des opinions très partagées sur le sujet des robots sexuels et l'impact qu'ils pourraient avoir à l'avenir ».Source : résultat des deux enquêtes Les travailleuses du sexe elles aussi menacée par la robotique et l'IA ?Partagez-vous l'avis du panel selon lequel il est possible de développer des sentiments pour un sexbot boosté à l'IA ?Partagez-vous l'avis du panel selon lesquels une vulgarisation des sexbot permettra de diminuer le taux d'agressions sexuelles ?