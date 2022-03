Le montant total des escroqueries à la cryptomonnaie en 2021 serait de 14 milliards de dollars selon Chainalysis, et l'année 2022 pourrait avoir un bilan bien plus accablant. Un nombre important de rapports sur des escroqueries à la cryptomonnaie ont déjà fusé depuis le début de l'année. Et la SEC américaine vient de signaler une nouvelle escroquerie organisée autour de la cryptomonnaie Ormeus Coin, moins connue que le bitcoin. Ormeus est une cryptomonnaie lancée en 2017, fruit de l'imagination de John et Tina Barksdale - deux frères et sœurs américains qui s'identifient comme des spécialistes du marketing des cryptomonnaies.Dans une plainte rendue publique mardi, la SEC a accusé John et Tina d'avoir escroqué 124 millions de dollars à leurs investisseurs. En sus, dans une plainte fédérale connexe, rendue publique le même jour, le DOJ a également annoncé de multiples chefs d'accusation à l'encontre de John - fraude par fil, conspiration en vue de commettre une fraude par fil, conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières. La SEC et le DOJ allèguent que le duo a utilisé des techniques de marketing trompeuses et frauduleuses pour attirer les investisseurs vers une pièce qui était loin d'avoir la valeur qu'ils prétendaient.Selon la plainte de la SEC, entre juin 2017 et avril 2018, par le biais d'une société de marketing multiniveau appelée Ormeus Global, les Barksdale ont offert et vendu des forfaits d'abonnement qui comprenaient Ormeus Coin et un investissement dans un programme de trading de cryptomonnaies. Comme l'allègue la plainte, pour promouvoir les offres, John Barksdale aurait organisé des tournées de présentation dans le monde entier tandis que lui et sa sœur, Tina, ont dirigé la production de messages sur les médias sociaux, de vidéos YouTube, de communiqués de presse et d'autres documents promotionnels.La plainte allègue que lors des événements, dans les documents produits, et actuellement sur le site Web de la cryptomonnaie, les défendeurs ont faussement prétendu qu'Ormeus Coin était soutenu par l'une des plus grandes opérations minières de cryptomonnaie au monde. Dans nombre de ces communications aux investisseurs, les défendeurs ont faussement déclaré qu'Ormeus Coin disposait d'une opération d'extraction de cryptomonnaies de 250 millions de dollars et produisait 5,4 millions à 8 millions de dollars par mois. Ils auraient abandonné leurs opérations minières en 2019 après avoir généré moins de 3 millions de dollars de revenus miniers totaux.Selon la plainte, pour préserver la fiction selon laquelle Ormeus Coin réussissait à extraire des cryptomonnaies, les Barksdale se seraient arrangés pour qu'un site Web public affiche le portefeuille d'un tiers non lié montrant plus de 190 millions de dollars d'actifs en novembre 2021, même si les portefeuilles d'Ormeus valaient moins de 500 000 dollars. La plainte allègue également que les deux frères et sœurs ont manipulé le prix de l'Ormeus Coin et ont collecté environ 124 millions auprès de plus de 20 000 investisseurs. Selon le document de la plainte, les Barksdale auraient ensuite investi ses fonds dans des dépenses personnelles.« Nous alléguons que les Barksdale ont agi comme des vendeurs d'huile de serpent des temps modernes, utilisant les médias sociaux, les sites Web promotionnels et les tournées de présentation en personne pour tromper les investisseurs de détail dans leur propre intérêt. Nous continuerons à poursuivre vigoureusement le gens qui vendent des titres dans le cadre de stratagèmes visant à escroquer le public investisseur, quelle que soit l'étiquette que les promoteurs appliquent à leurs produits », a déclaré Melissa Hodgman, directrice adjointe de la division de l'application de la SEC. John Barksdale risquerait jusqu'à 65 ans de prison.La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, accuse les Barksdale d'avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières et demande une injonction, un dégorgement plus les intérêts, ainsi que des sanctions civiles. L'Office of Investor Education and Advocacy de la SEC recommande aux investisseurs de se méfier des escroqueries potentielles en matière d'investissements en cryptomonnaies et des investissements basés sur les médias sociaux. Le DOJ a annoncé que John Barksdale a été arrêté à l'étranger, mais un porte-parole du DOJ a refusé de dire où il a été arrêté.« Comme il a été allégué, John a agi comme un vendeur itinérant et a colporté des mensonges, des déclarations exagérées et de fausses représentations concernant une cryptomonnaie appelée Ormeus Coin, ce qui a eu pour effet de duper des milliers d'investisseurs dans le monde entier », a déclaré Ricky J. Patel, agent spécial chargé des enquêtes de sécurité intérieure à New York, dans un communiqué. Le slogan d'Ormeus Coin, "E Pluribus Aurum Facit - de la multitude, on fait de l'or", est un peu ironique à la lumière des accusations, bien qu'il ne soit pas le plus grand scandale lié à la cryptomonnaie de 2021 - ou même de cette année.En janvier, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a publié un rapport accablant sur les cryptomonnaies. Il indique que les consommateurs américains ont perdu 770 millions de dollars dans des escroqueries sur les médias sociaux en 2021. Selon le régulateur américain, les escroqueries les plus populaires étaient celles liées à la romance, à l'investissement et aux achats en ligne. Et une grande majorité des escroqueries à l'investissement concernent désormais les cryptomonnaies. Les cryptomonnaies sont une cible facile, car malgré leur popularité croissante, leur fonctionnement reste très confus.Sources : La SEC Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'histoire des deux frères et sœurs Barksdale ?