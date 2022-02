Google Maps affiche les données de trafic dans de nombreux pays européens (à gauche) mais pas en Ukraine (à droite)

les médias, journaux imprimés, magazines, radios, chaînes de télévision dans les différents pays ; Internet, les publications en ligne, les blogs, les groupes de discussion, les médias citoyens, YouTube et autres réseaux sociaux ; les données gouvernementales, rapports, budgets, auditions, annuaires, conférences de presse, sites web officiels et discours. Ces informations proviennent de sources officielles, mais sont bien publiquement accessibles et peuvent être utilisées librement et gratuitement ; les publications professionnelles et académiques, provenant de revues académiques, conférences, publications et thèses ; les données commerciales, imagerie satellite, évaluations financières et industrielles et bases de données ; la littérature grise, rapports techniques, prépublications, brevets, documents de travail, documents commerciaux, travaux non publiés et lettres d'information.

Google a temporairement désactivé les fonctionnalités de trafic en direct proposées par Google Maps en Ukraine pour protéger la sécurité des utilisateurs alors que le pays est envahi par la Russie voisine.Les fonctionnalités utilisent des données de localisation anonymes collectées à partir de smartphones Android pour indiquer où il y a des retards de circulation sur les routes et quels commerces et magasins sont bondés. Les experts disent que ces données pourraient apporter un aperçu de la progression de l'invasion. Un expert du renseignement open source (OSINT) a déclaré avoir vu des signes de l'invasion russe tôt jeudi dernier après avoir repéré des « embouteillages » inhabituels à la frontière ukrainienne sur Google Maps.« Je pense que nous avons été les premiers à voir l'invasion », a déclaré la semaine dernière l'expert de l'OSINT, le professeur Jerry Lewis du Middlebury Institute. « Et nous l'avons vu dans une application de trafic ».Google a déclaré que la décision de désactiver ces fonctionnalités avait été prise pour protéger la sécurité des utilisateurs locaux après consultation des autorités ukrainiennes. Les fonctionnalités ont été désactivées de l'accès mondial, mais Google indique que les informations sur le trafic en direct seront toujours disponibles pour les conducteurs utilisant les fonctionnalités de navigation pas à pas dans la région. Il n'est pas clair si Google a déjà désactivé ces fonctionnalités lors de conflits ou de guerres antérieurs.Les données de localisation collectées par les services de cartographie offrent souvent ce type d'informations inattendues. Par exemple, lorsque l'application de suivi de la condition physique Strava a publié une carte en 2017 de l'activité des utilisateurs, elle a accidentellement révélé l'emplacement de plusieurs bases militaires américaines, montrant où les soldats avaient fait des tours autour des aérodromes. De même, les fonctionnalités de géolocalisation de Snapchat ont été utilisées pour collecter des images et des vidéos de la ligne de front de la guerre en Irak. Et avec ou sans données de localisation, les informations partagées dans les zones de guerre via les médias sociaux sont devenues un outil vital pour les enquêteurs et journalistes open source.Habituellement, ces données doivent être combinées avec d'autres sources pour fournir des informations fiables. Dans le cas des embouteillages repérés en dehors de l'Ukraine jeudi dernier, par exemple, les enquêteurs examinaient déjà la zone à l'aide d'images satellites. Les données des smartphones elles-mêmes proviennent probablement de civils arrêtés aux barrages routiers, et non de soldats utilisant des téléphones Android.« Je pense que les grandes entreprises de données ne veulent souvent pas voir à quel point leurs données peuvent être utiles », a déclaré Lewis, enquêteur OSINT, la semaine dernière. « Je veux dire, c'est cool quand on le fait, non ? C'est peut-être moins cool si les Russes étaient capables de faire quelque chose de similaire à, vous savez, repérer une offensive des Ukrainiens ».L'OSINT, abréviation d'Open Source Intelligence, ou renseignement de sources ouvertes, désigne une information obtenue après des recherches dans des données publiques. Il peut s'agir de publications sur les réseaux sociaux, de bases de données ouvertes, ou de multiples sources accessibles publiquement sur Internet. Cette technique est régulièrement utilisée pour documenter des faits, notamment lors de conflits.Le renseignement d'origine sources ouvertes est le recueil et l'analyse d'information obtenue à partir de source d'information publique. Il est principalement utilisé dans le cadre d'activités liées à la sécurité nationale, l'application de la loi et l'intelligence économique dans le secteur privé.Les sources de l'OSINT peuvent être divisées en six catégories différentes de flux d'informations :Le renseignement d'origine sources ouvertes est différent de la recherche, car il applique le processus associé au cycle du renseignement dans un but de recherche d'information pour répondre à des tâches spécifiques ou en support à la prise de décision, et non d'acquisition de connaissances.Que pensez-vous de la décision de Google de désactiver temporairement les données de trafic sur Google Maps en Ukraine ?