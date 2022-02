« Ouvrez les yeux. De nombreux membres de notre gouvernement vénèrent Satan », a écrit le 28 octobre 2017 un utilisateur anonyme sur le forum américain 4chan. L'auteur du message l'a signé avec la lettre "Q", soit le niveau d'accréditation requis pour accéder aux documents top secret du département américain de l'Énergie. Il s'agit en effet du premier message de ce qui deviendra dans les semaines suivantes le mouvement "QAnon". Au cours des trois dernières années, ce corpus de théorie du complot s'est exporté sur Facebook et d'autres réseaux sociaux très fréquentés et a influencé la politique américaine et mondiale.De nombreux rapports ont également conclu que QAnon a contribué largement à l’assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Q est resté inconnu depuis ce temps, mais dans un rapport publié la semaine passée, des chercheurs ont déclaré l'avoir identifié. Le rapport indique qu'une équipe de la startup suisse OrphAnalytics et une équipe français, de l’École nationale des chartes de Paris, ont utilisé la stylométrie (également appelée l'analyse statistique du style du texte) pour nommer non pas un, mais deux auteurs. Elles ont travaillé séparément, mais sont parvenues aux mêmes résultats, avec des précisions presque identiques.L'expérience a permis à chaque équipe de reconnaître le style d'écriture de deux hommes : Paul Furber, un développeur de logiciels sud-africain, et Ron Watkins, candidat au Congrès de l'Arizona. À en croire les scientifiques, Paul Furber en a été le premier apôtre (ou l'auteur original) du mouvement conspirationniste QAnon. Ensuite, Ron Watkins a également écrit sous ce pseudonyme, d'abord en collaborant avec Furber, puis en reprenant le compte quelque temps après. Selon les auteurs du rapport, l'affirmation farfelue ci-dessus était parfaitement logique pour Furber qui est fasciné par la politique américaine et les théories du complot.Furber, qui est également journaliste technologique, s'accrocherait encore au "Pizzagate", le mensonge en ligne démystifié selon lequel des satanistes libéraux faisaient du trafic d'enfants dans un restaurant de Washington. Il serait aussi l'un des rares à avoir compris une référence obscure dans le message à l'"Operation Mockingbird", un prétendu stratagème de la CIA pour manipuler les médias. Au fur et à mesure que le flot de messages, dont la plupart étaient signés du seul Q, se transformait en une théorie complotiste tentaculaire, le mystère entourant leur auteur est devenu une fascination centrale pour ses adeptes : qui était le Q anonyme ?Selon le rapport, l'équipe suisse a utilisé un logiciel pour décomposer les missives de Q en séquences de trois caractères. Ils ont ensuite suivi la fréquence de répétition de ces séquences. De son côté, l'équipe française a entraîné une IA à rechercher des modèles dans l'écriture de Q. Pour éviter de confondre leurs programmes respectifs, les équipes ont limité leur analyse aux messages publiés sur les médias sociaux. Parmi tous les autres auteurs possibles qu'ils ont soumis au test, ils affirment que l'écriture de Furber et Watkins s'est le plus distinguée par sa similitude avec celle de Q. Et ils sont confiants dans cette identification.L'équipe française, qui est composée des linguistes informaticiens Florian Cafiero et Jean-Baptiste Camps, a déclaré que son logiciel avait correctement identifié l'écriture de Furber dans 98 % des tests et celle de Watkins dans 99 %. « Au début, la majorité du texte est de Furber. Mais la signature de Ron Watkins augmenté au cours des premiers mois alors que celle de Paul Furber a diminué, puis a complètement disparu », a déclaré Cafiero. D'autres auraient déjà utilisé des logiciels d'apprentissage automatique pour identifier l'auteur de Harry Potter, JK Rowling, comme l'auteur secret de "Cuckoo's Calling", un roman policier de 2013.Rowling aurait écrit le roman sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Plus largement, les forces de l'ordre ont utilisé avec succès la stylométrie dans diverses affaires criminelles. En particulier, le FBI l'a utilisé pour démontrer que Ted Kaczynski était l'"Unabomber". Le professeur Patrick Juola - l'informaticien qui a identifié JK Rowling comme l'auteur de "Cuckoo's Calling" - a déclaré qu'il trouvait crédibles et convaincantes les conclusions selon lesquelles Ron Watkins a succédé à Paul Furber en tant que Q. « Ce qui est vraiment puissant, c'est le fait que les deux analyses indépendantes ont montré le même schéma global », a déclaré Juola.Interrogés sur la question, Furber et Watkins ont tous deux nié avoir écrit l'un ou l'autre des messages de Q. « Je ne suis pas Q », a déclaré Watkins. Furber, quant à lui, a déclaré qu'il avait été influencé par les messages de Q pour changer le style de sa prose, une affirmation que les chercheurs en linguistique ont qualifiée de "peu plausible". Il convient également de mentionner que l'analyse a porté sur des tweets de Furber datant des tout premiers jours de l'existence de Q. Enfin, maintenant que Q semble avoir été identifié, ce qui se passera ensuite n'est pas clair.Les chercheurs qui ont travaillé sur l'identification ont déclaré qu'ils espéraient que démasquer Q permettrait de relâcher l'emprise de QAnon sur les gens. Se répandant comme une traînée de poudre sur les médias sociaux, la théorie du complot a eu un effet profond sur la politique aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Et si Q n'a pas posté de nouveau message depuis la fin de l'année 2020, cela n'a pas atténué l'enthousiasme des gens pour les conspirations sur le "Deep State" (l'État profond) et son implication dans leur vie.Quel est votre avis sur le sujet ?