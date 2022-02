JP Morgan se lance dans le métavers

La version numérique d'une pyramide de Ponzi ?

Séoul va devenir la première ville à entrer dans le métavers

Métavers est un terme large. Il fait généralement référence à des environnements de monde virtuel partagés auxquels les gens peuvent accéder via Internet. Le terme peut désigner des espaces numériques rendus plus vivants par l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) ou de la réalité augmentée (AR). Certaines personnes utilisent également le mot métavers pour décrire les mondes de jeu, dans lesquels les utilisateurs ont un personnage qui peut se promener et interagir avec d'autres joueurs.Il existe également un type spécifique de métavers qui utilise la technologie blockchain. Dans ceux-ci, les utilisateurs peuvent acheter des terrains virtuels et d'autres actifs numériques à l'aide de cryptomonnaies.Les ventes de biens immobiliers dans cet espace ont dépassé les 500 millions de dollars l'année dernière et pourraient doubler cette année, selon les investisseurs et les sociétés d'analyse.Les ventes immobilières sur les quatre principales plateformes de métavers ont atteint 501 millions de dollars en 2021, selon MetaMetric Solutions, une entreprise qui suit les prix de l'immobilier numérique. Les ventes en janvier ont dépassé 85 millions de dollars, a déclaré le fournisseur de données métavers. Il prévoit qu'à ce rythme, les ventes pourraient atteindre près de 1 milliard de dollars en 2022.En parallèle, tandis que l'accaparement des terres sur le métavers se poursuit, les prix des parcelles de terrain disponibles les moins chères sur deux plateformes populaires se vendent à plus de 13 000 $. La première semaine de janvier, le prix le moins cher pour une parcelle de terrain numérique sur la plateforme Sandbox était de 3,7 Ether, l'équivalent de 14 099 $ à ce moment, et sur Decentraland, il était de 3,46 Ether, l'équivalent de 13 211 $, selon Meta Metric Solutions. Une parcelle de terrain 1x1, la plus petite taille disponible, équivaut à ce que l'avatar de l'utilisateur connaîtrait comme 96 par 96 « mètres » dans le Sandbox, et 16 par 16 « mètres » dans Decentraland.La récente augmentation des ventes a été déclenchée par l'annonce par Facebook le 28 octobre de son changement de nom en Meta pour se concentrer sur le métavers. Les ventes immobilières ont été multipliées par près de neuf, pour atteindre 133 millions de dollars, en novembre, selon MetaMetric. La croissance des ventes s'est estompée depuis lors, mais le total des ventes de janvier sera toujours plus de 10 fois supérieur à celui de janvier 2021.Un rapport de BrandEssence Market Research a révélé que le marché immobilier du métavers devrait croître à un taux annuel composé de 31 % par an de 2022 à 2028. « Il y a de gros risques, mais potentiellement de grosses récompenses », a déclaré Janine Yorio, PDG de Republic Realm, un investisseur immobilier métavers et une société de conseil.Le géant de la banque d'investissement JPMorgan Chase s'est installé dans le centre commercial de Metajuku. Le salon de la banque comprend un escalier en colimaçon, un tigre vivant et un portrait illuminé du PDG Jamie Dimon.Le hic ? Les dernières fouilles de JPMorgan ne sont pas situées dans le monde réel, mais dans Decentraland, l'une des plateformes métavers les plus populaires au monde.Le lancement du métavers de la banque a coïncidé avec la publication d'un article d'Onyx, la branche blockchain de JPMorgan lancée en 2020, qui explore les opportunités offertes par le métavers.Et JPMorgan est optimiste : la banque prédit que le métavers deviendra une opportunité de marché de 1 000 milliards de dollars en revenus annuels, étant donné que ses mondes virtuels « infiltreront tous les secteurs d'une manière ou d'une autre dans les années à venir », indique le rapport.JPMorgan est la première banque à mettre en place un bureau dans le métavers. Mais cela suit le chemin désormais bien tracé des grandes marques, des entreprises et des influenceurs qui entrent dans le métavers.Le métavers est composé non pas d'un, mais de plusieurs mondes virtuels, les plus populaires étant Decentraland basé sur un navigateur ; le Sandbox, propriété d'Animoca Brands de Hong Kong ; et Roblox, qui est préféré des enfants et des adolescents. Les utilisateurs se servent d'avatars numériques pour explorer ces terres virtuelles, où ils peuvent faire des rencontres et discuter, jouer à des jeux, acheter des biens immobiliers, parcourir des œuvres d'art ou faire du shopping.Ces derniers mois, les entreprises se sont précipitées pour entrer dans le métavers. Les marques de vente au détail et de divertissement de Walmart et Nike à Disney et Warner Music Group se sont toutes jointes à la ruée. Warner Music, le géant du divertissement qui abrite une liste d'artistes étoilés comprenant Dua Lipa et Red Hot Chili Peppers, construit actuellement un parc à thème axé sur les concerts sur la plateforme métavers Sandbox. La marque de luxe Gucci a acheté un terrain sur la même plateforme pour développer un espace pour héberger des « expériences immersives » et proposer des articles de mode numériques à l'achat, destinés à la génération Z. The Sandbox a déjà cultivé plus de 200 partenariats avec des entreprises, des marques et des particuliers, y compris le rappeur Snoop Dogg, la société de vêtements de sport Adidas et la société de jeux japonaise Atari, indique le rapport.Mais les entreprises d'un large éventail d'industries trouvent maintenant des cas d'utilisation pour le métavers, y compris les petites entreprises des secteurs de l'architecture, de l'immobilier et même de la fiscalité et de la comptabilité. Le cabinet comptable Prager Metis basé aux États-Unis, par exemple, a ouvert son siège social de trois étages à Decentraland le mois dernier. La société a « répondu en permanence aux demandes de… clients essayant de comprendre le métavers du point de vue de la conformité financière et fiscale », explique Jerry Eitel, associé chez Prager Metis. « Chaque problème fiscal et comptable [applicable aux entreprises] dans la vie réelle est également applicable au métavers », dit-il.L'immobilier a également explosé dans les économies du métavers. Les ventes de terrains virtuels ont été stimulées par la croissance de « l'économie de la propriété » dans le Web3, une nouvelle itération d'Internet que les passionnés préconisent comme décentralisée, équitable et contrôlée par les utilisateurs. L'immobilier virtuel est un « marché en croissance », estime JPMorgan, et les marques ont contribué en « achetant de l'espace afin de pouvoir créer des magasins virtuels et d'autres expériences ». Le prix moyen d'une parcelle de terrain virtuel a doublé en seulement six mois l'année dernière, passant de 6 000 dollars en juin à 12 000 dollars en décembre sur les quatre principales plateformes de métavers, indique le rapport.En juin dernier, le développeur Everyrealm (anciennement connu sous le nom de Republic Realm) a acheté un terrain Decentraland pour 913 000 $. Le terrain a maintenant été transformé en quartier commerçant de Metajuku, où se trouve le salon de JPMorgan. Le marché immobilier virtuel finira par « commencer à voir des services comme… le crédit, les hypothèques et les contrats de location », déclare JPMorgan.Le développement de l'économie du métavers a créé des emplois à la fois en ligne et hors ligne. Les entreprises, de l'habillement aux entreprises de technologie, sont sur une frénésie d'embauche dans le métavers. JPMorgan prédit que certains individus deviendront les « travailleurs à la tâche » du métavers, gagnant un revenu en fournissant des services dans le monde virtuel.JPMorgan a entrepris des efforts pour développer son expertise et son infrastructure de blockchain et de cryptographie. Dans une interview à Bloomberg, la responsable mondiale d'Onyx, Christine Moy, a déclaré que son unité se concentrait désormais sur la « fourniture d'infrastructures » comme la blockchain et la technologie de paiement aux clients, qui incluent les éditeurs de jeux.La banque de Dimon n'est pas la seule à être optimiste quant à l'opportunité du métavers de 1 000 milliards de dollars : le rival de JPMorgan à Wall Street, Goldman Sachs, prévoit que le métavers deviendra un marché de 8 000 milliards de dollars.Pourtant, les acteurs du métavers ont été durement touchés cette année. Les actions du développeur de jeux vidéo Roblox sont en baisse de près de 25 % aujourd'hui, après avoir publié des résultats trimestriels décevants. Les actions Metaverse ont sous-performé en 2022, avec le Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) en baisse de 15,3 % depuis le début de l'année, par rapport au Nasdaq à forte composante technologique, qui est en baisse de 13,5 %.Pourtant, d'autres disent que la terre métavers n'est que la dernière itération d'une version numérique du système de ponzi, attirant des investisseurs involontaires dans des projets qui pourraient éventuellement s'avérer sans valeur. Alors que les terres réelles ont une rareté naturelle, les terres virtuelles sont facilement créées avec du code. Il n'y a pas de limite au nombre de nouvelles plateformes de métavers pouvant être lancées. Même les grandes plateformes existantes peuvent créer plus de terres, comme l'a fait Sandbox lorsqu'elle a décidé d'augmenter la taille de ses parcelles.Beaucoup soulignent que les versions précédentes des achats de terres virtuels, comme dans Second Life, étaient loin de tenir leurs promesses.« Les ventes de terres sur le métavers sont généralement un système pyramidal, et ce depuis plus de 20 ans », a déclaré Edward Castronova, professeur de médias à l'Université de l'Indiana.Alors que les investisseurs plus âgés peuvent se moquer des terres sur le métavers, a noté Kiguel, les jeunes consommateurs et investisseurs sont instantanément en mesure de voir l'attrait.« Le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'il y a des générations qui ont du mal à attribuer de la valeur aux choses qui sont numériques, que vous ne pouvez pas tenir et qui n'ont pas de poids », a déclaré Kiguel. « La jeune génération n'a aucun problème avec cela. Comme avec les NFT, la technologie blockchain permet à quelque chose d'être numérique, irremplaçable et rare. Vous pouvez le détenir, le stocker, l'exposer et le vendre ».Depuis la pandémie mondiale, l’importance du monde virtuel a été mise en évidence, presque toutes les activités du monde réel étant obligées de passer en ligne. Bien que les marques grand public aient déjà annoncé leur incursion dans le monde méta, la capitale sud-coréenne est le tout premier gouvernement à annoncer son nouvel avenir numérique.En effet, le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé en novembre qu'il serait la première grande ville à entrer dans le métavers. Appelée provisoirement "Metaverse Seoul", la ville entend créer un écosystème de communication virtuelle pour tous les domaines de son administration municipale.Le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé que le monde virtuel permettra une interaction transparente des citoyens avec l’État. De la participation à des événements culturels, la visite de sites touristiques à la rencontre d’avatars officiels pour régler des plaintes municipales, tout sera possible en enfilant des lunettes de réalité virtuelle.La capitale sud-coréenne a investi 3,9 milliards de KRW (environ 2,8 millions d'euros) dans ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du plan Seoul Vision 2030 du maire de la ville, Oh Se-hoon. Ce plan vise à faire de Séoul « une ville de coexistence, un leader mondial, une ville sûre et une future ville émotionnelle », a déclaré le maire. Si ce projet devient réalité, les habitants de Séoul pourront bientôt mettre leur casque de réalité virtuelle pour rencontrer des fonctionnaires de la ville pour des consultations virtuelles. Ils pourront même assister à des événements de masse.Source : opportunités dans le métavers de JPMorgan (au format PDF) Une banque dans le métavers, qu'en pensez-vous ?Quelle utilité selon vous ?Y a-t-il, selon vous, des industries dont les activités dans le métavers ont du sens ? N'ont pas de sens ? Lesquelles ? Pourquoi ?