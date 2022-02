Début 2019, soit environ un an après que la 3GPP (3rd Generation Partnership Project) a finalisé les spécifications de la 5G NSA (non standalone ou non autonome), les États-Unis se lançaient dans un conflit technologique avec Huawei, ce qui contribuera ensuite à intensifier la guerre commerciale avec la Chine. Alors que Huawei dominait presque les débats sur la 5G, les États-Unis ont avancé l'argument de "la menace de la sécurité nationale" pour interdire les équipements du géant chinois et couper tout échange commercial entre lui et les entreprises nationales. Ils inviteront plus tard leurs partenaires européens à "chasser" Huawei de leurs infrastructures 5G.Environ deux ans après, si Huawei est toujours dans la tourmente, les États-Unis semblent également faire face à des difficultés pour déployer la 5G, ce qui suggère que le pays n'avait peut-être pas bien envisagé l'après Huawei. Il s'agit en effet d'une supposition que Schmidt et Allison ont essayé de justifier dans un éditorial qu'ils ont coécrit et publié mercredi dans le New York Times. Pour eux, les "tergiversations" du gouvernement américain ont laissé le pays "bien derrière" la Chine dans la course au développement de la technologie 5G. Ils s'accordent à dire que la Chine mène seule la danse et que les choses pourraient être compliquées à l'avenir.Rappelons-le, la 5G désigne la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile qui promet des vitesses de téléchargement très rapide. Mais elle pourrait aussi servir de base à des applications industrielles et militaires et constituer un moyen pour les appareils de communiquer entre eux. Ce point constitue d'ailleurs la raison principale pour laquelle la 5G est considérée par la plupart des gouvernements, y compris la France , comme une technologie critique et l'une des raisons pour lesquelles la Chine avance rapidement avec son propre déploiement de la 5G et ses futures applications. Elle aurait déjà couvert 70 % de son territoire.Selon Schmidt et Allison, le développement de la 5G est essentiel, car les applications pourraient "avantager les agences de renseignement d'un pays et renforcer ses capacités militaires". Ainsi, leur tribune était l'occasion d'exhorter Washington à intensifier les investissements dans la technologie Internet de nouvelle génération. Ils encouragent l'administration Biden à faire de la 5G une "priorité nationale", faute de quoi "la Chine s'appropriera l'avenir de la 5G". Certains critiques ont commenté qu'une telle chose ralentirait l'innovation aux États-Unis, mais mettrait également le pays dans une position délicate : il serait en proie à des cyberattaques plus sophistiquées.« Le passage aux vitesses réelles de la 5G entraînera des percées analogues dans les véhicules autonomes, les applications de réalité virtuelle comme le métavers, et d'autres domaines qui restent à inventer », ont écrit Schmidt et Allison. D'après eux, la vitesse moyenne de téléchargement de la 5G en Chine est notablement plus rapide qu'aux États-Unis. Selon le site Speedtest, qui propose des applications permettant de connaître la vitesse de votre réseau, la vitesse de téléchargement médiane en Chine était de plus de 299 mégabits par seconde au troisième trimestre de l'année dernière. Ce même chiffre aux États-Unis était de 93,73 mbps.« La vitesse de l'Internet mobile est un progrès central de la 5G, qui permet un nouveau domaine d'applications révolutionnaires ayant de puissantes implications économiques et de sécurité nationale », ont-ils déclaré. Mieux, ils ont ajouté que si les sanctions américaines ont fait du tort à la plus grande entreprise chinoise dans le domaine des télécommunications - Huawei - l'entreprise domine toujours le marché. Schmidt et Allison ont écrit que la Chine "alloue rapidement la partie la plus efficace" du spectre sans fil aux entreprises du secteur, tandis que les entreprises américaines utilisent la même bande de spectres pour leurs réseaux 4G et 5G.Ils ont cité Verizon et AT&T comme des exemples. Les auteurs ont également écrit que la Chine consacre tout simplement plus d'argent à la 5G que les États-Unis. « La performance pathétique des États-Unis dans la course à la 5G est un signe de l'échec plus large de l'Amérique à suivre la Chine sur les technologies stratégiquement importantes. La Chine est également en avance sur l'Amérique dans la fabrication de haute technologie, l'énergie verte et de nombreuses applications de l'intelligence artificielle », ont-ils écrit. Pour ces derniers, il ne fait aucun doute que la Chine est sur la bonne voie pour dicter les règles d'ici la fin de la décennie.« Sur la base des trajectoires actuelles, d'ici 2030, la Chine dépassera probablement les États-Unis en matière de nombre de puces à semi-conducteurs produites et d'applications de la biotechnologie pour vaincre des maladies telles que le cancer », ont-ils écrit. Schmidt a critiqué les actions du gouvernement américain concernant les technologies qu'il considère comme importantes pour l'avenir. Il a lancé plusieurs avertissements concernant la menace d'une prise de contrôle par la Chine dans ce domaine. Les craintes de Schmidt sur le fait que la Chine prenne le dessus sur des technologies comme l'IA ne datent pas d'aujourd'hui.L'année passée, un rapport de la Commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle, que Schmidt préside, a déclaré que la Chine pourrait bientôt remplacer les États-Unis en tant que "superpuissance de l'IA" dans le monde, ce qui pourrait avoir de sérieuses implications militaires à considérer. Bien avant ça, fin 2020, il avait déclaré que les États-Unis ont « perdu la main » sur l'innovation. Selon ses dires, la Chine aurait supplanté les États-Unis en tant que premier éditeur mondial de recherche en sciences et en ingénierie. Il avait suggéré que c'est de la faute des États-Unis si la Chine est aujourd'hui leur égale sur le plan technologique.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Schmidt et Allison ?Si ce qu'ils présentent est vrai, comment expliquez-vous le retard des États-Unis ?Pensez-vous que l'interdiction de Huawei est à l'origine du retard du pays dans le déploiement de la 5G ?Selon vous, comment la France, l'Union européenne et les autres pays peuvent-ils rattraper leur retard sur la Chine ? Est-il impossible de se passer de Huawei ?