Elasticsearch, Inc. et elasticsearch B.V. (collectivement Elastic intentent cette action pour remédier à la violation de la marque incontestable Elasticsearch d'Elastic par Amazon.com et Amazon Web Services, ainsi que des publicités mensongères ;

Elastic est le créateur de la suite de produits Elastic Stack. Il est centré sur le populaire et puissant moteur de recherche et d'analyse. Au fil des années, Elastic a fait de son produit Elasticsearch le cœur d'une ligne de produits que des entreprises de premier plan comme Ebay, Adobe, Walmart, Optum, Cisco Systems et Facebook utilisent et dépendent. Comme l'indique le propre marketing du défendeur Amazon pour l'une de ses offres contrefaites, « Elasticsearch est devenu une technologie essentielle pour l'analyse des journaux et la recherche... » ;

Amazon commercialise deux offres qui portent atteinte à la marque Elasticsearch : Amazon Elasticsearch Service (AESS et Open Distro for Elasticsearch ("Open Distro". AESS est un logiciel en tant que service (SAAS qu'Amazon commercialise en tant que « Fully managed, service Elasticsearch entièrement géré, évolutif et sécurisé ». Amazon commercialise Open Distro en tant que « distribution sous licence Apache 2.0 distribution sous licence Apache 2.0 d'Elasticsearch enrichie d'une sécurité d'entreprise, d'alertes, de SQL, etc. plus encore » ;

Les marques d'Amazon pour AESS et Open Distro violent la marque Elasticsearch d'Elastic. Elasticsearch d'Elastic. En raison de l'utilisation trompeuse de la marque Elasticsearch par Amazon, les consommateurs de logiciels de recherche et d'analyse sont, au moins, susceptibles d'être confus quant à savoir si Elastic sponsorise ou approuve AESS et Open Distro ;

L'utilisation trompeuse d'Elasticsearch par Amazon représente également de manière erronée la nature, les caractéristiques ou les qualités de l'AESS parce que, sur la base d'informations et de croyances, l'AESS (1) désactive certaines fonctionnalités disponibles à partir du site d'Elastic. En avril 2021, AWS a donné à son fork open source d'Elasticsearch et Kibana un nouveau nom, OpenSearch, et avait promis d'appliquer le changement de marque à Amazon Elasticsearch Service à un moment donné. L’entreprise a mis en exécution sa promesse le 8 de ce mois.

Le lancement en 2015 d’une version cloud du logiciel de recherche, d'analyse et de surveillance a été perçu comme une concurrence déloyale pour Elasticsearch Inc, la société créée pour commercialiser le projet. Elasticsearch BV est entrée en bourse en 2018, mais ses relations avec AWS ne se sont pas améliorées. En mars 2019, AWS a effectivement bifurqué le projet Elasticsearch lorsqu'elle a publié sa propre version du logiciel sous le nom de Open Distro for Elasticsearch. Six mois plus tard, Elasticsearch Inc a déposé une plainte de marque contre AWS pour avoir utilisé son nom.En 2019, l'inquiétude qu'AWS ou une autre grande entreprise de services de cloud puisse lancer un service qui exploite le code open source sans partager la richesse était devenue généralisée parmi les startups qui tentent de créer des entreprises. Redis Labs et MongoDB ont tous deux essayé des licences logicielles alternatives pour se défendre contre la prédation des fournisseurs de cloud, mais la communauté open source n'a pas vraiment résolu le problème.En janvier 2021, Shay Banon, PDG et cofondateur d'Elasticsearch BV, a annoncé que les projets ElasticSearch et Kibana abandonneraient la licence open source Apache 2.0 pour adopter de nouvelles licences, la licence Elastic et la Server Side Public License (SSPL) non open source. Elasticsearch est distribué ce qui signifie que les données stockées sont divisées en éclats (« shard » en anglais) sur un ou plusieurs nœuds. Afin de garantir la résilience, chaque éclat peut avoir zéro ou plusieurs répliques. Chaque nœud du cluster héberge un ou plusieurs éclats et agit en coordinateur pour déléguer les opérations au nœud qui contient le bon éclat. L'équilibrage et le routage sont réalisés automatiquement.« Nous transférons notre code source sous licence Apache 2.0 dans Elasticsearch et Kibana vers une double licence sous Server Side Public License (SSPL) et sous Elastic License, donnant aux utilisateurs le choix de la licence à appliquer. Ce changement de licence garantit à notre communauté et à nos clients un accès libre et ouvert pour utiliser, modifier, redistribuer et collaborer sur le code. Cela protège également notre investissement continu dans le développement de produits que nous distribuons librement et en open source en empêchant les fournisseurs de services cloud d'offrir Elasticsearch et Kibana en tant que service sans contribuer en retour. Cela s'appliquera à toutes les branches maintenues de ces deux produits et aura lieu avant notre prochaine version 7.11. Nos versions continueront d'être sous la licence Elastic comme elles le sont depuis trois ans », expliquait alors Banon.Channy Yun, défenseur des développeurs pour Amazon Web Services a annoncé le 8 septembre qu’elle renommait Amazon Elasticsearch Service avec sa nouvelle identité attendue, Amazon OpenSearch Service. « En 2015, nous avons lancé Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES), un service entièrement géré qui permet aux développeurs d'effectuer facilement des analyses de logs interactives, la surveillance d'applications en temps réel, la recherche de sites web, etc », avait-elle déclaré Channy Yun sur le blog d’Amazon. Voici, ci-dessous, un extrait de la plainte de ELASTICSEARCH contre Amazon.com et Amazon Web Services :La résolution du procès pour violation de marque lié au terme Elasticsearch fait suite à la modification de la licence d'Elasticsearch et de Kibana en 2021, et aux actions ultérieures d'Amazon, notamment le changement de nom de leur service. « Nous pensons que cette résolution supprimera la confusion sur la place de marché et apportera une clarté indispensable à notre communauté et à nos clients », déclare Elasticsearch Inc. « Il n'y a qu'un seul Elasticsearch, et il vient d'Elastic », ajoutent-ils.Cela signifie que lorsqu’on utilise Elasticsearch, que ce soit en tant que service Elastic Cloud dans AWS, Azure ou Google Cloud, ou lorsqu’on télécharge et exécute Elasticsearch, on peut être sûr de bénéficier de 12 années de développement et d'innovation constants de la part des personnes qui ont créé le produit.Elastic promet de se concentrer sur la collaboration avec Amazon au profit des clients communs qui utilisent Elastic sur AWS. « Nous constatons déjà un formidable élan dans notre partenariat autour de nos récents domaines d'investissement pour rationaliser l'ingestion de données et simplifier l'embarquement vers Elastic Cloud on AWS », declare Elastic.L’entreprise a récemment annoncé plus de 20 nouvelles intégrations pour rationaliser l'ingestion de données dans Elastic, notamment AWS FireLens, Amazon S3 Storage Lens, Elastic Serverless Forwarder dans AWS Serverless Application Repository, Elastic et AWS Web Application Firewall, et Elastic et AWS Network Firewall.Elle a également annoncé qu'en tant que partenaire de confiance d'AWS, Elastic Cloud a été certifié dans le cadre du programme AWS ISV Workload Migration Program afin de soutenir la migration des clients vers Elastic Cloud sur AWS. En tant que partenaire certifié du Workload Migration Program, Elastic simplifie le processus de migration en fournissant des conseils d'intégration et des ressources de migration.Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont Elastic et AWS travaillent déjà ensemble pour apporter aux utilisateurs d'Elasticsearch en tant que service sur AWS la meilleure expérience possible.Source : Elastic Que pensez-vous de ce dénouement ?