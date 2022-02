MoviePass est une entreprise américaine qui existe depuis 2011. Toutefois, il a vraiment décollé en 2016 lorsqu'il a lancé un programme dans lequel les utilisateurs pouvaient payer un forfait pour voir un nombre illimité de films au cinéma. Beaucoup de gens ont vu beaucoup de films à bas prix, et le système n'a jamais été tout à fait durable. Il est entré en déclin en 2019 et a déclaré faillite en 2020 après que plusieurs tentatives pour le maintenir à flot ont échoué. Mais la société revient en force et dit avoir trouvé le moyen de rendre les campagnes publicitaires beaucoup plus efficaces pour les annonceurs grâce à la reconnaissance faciale et la technologie de suivi des yeux.Stacy Spikes a repris les rênes de la société et a annoncé l'arrivée de l'application MoviePass 2.0. Il a détaillé son plan lors d'un événement de relance le 10 février. Le nouveau MoviePass s'appuie sur tous les derniers mots à la mode de l'industrie technologique : " Web3 ", "wallets" et " play-to-earn ". Plutôt que de payer un abonnement mensuel comme c'était le cas avec l'itération précédente de l'application, vous pourrez cette fois-ci gagner de la monnaie virtuelle à dépenser pour acheter des billets sur la plateforme MoviePass. Vous gagnez ces jetons en regardant des publicités, la caméra de votre téléphone s'assurant que vous y prêtez réellement attention.En effet, MoviePass 2.0 serait basée sur PreShow, une technologie développée par Spikes qui a été utilisée pour permettre aux joueurs d'échanger des vues publicitaires contre de la monnaie de jeu. Le fonctionnement de PreShow est le suivant : vous devez réellement regarder la publicité ; il détermine si votre attention est concentrée sur votre téléphone. Une fois que les utilisateurs ont fini de regarder la publicité, ils reçoivent des crédits qui peuvent ensuite être utilisés pour acheter des billets sur la plateforme MoviePass. « Au moment où je la regarde, elle est lue. Mais si je m'arrête et que je n'y prête pas attention, cela met le contenu en pause », a déclaré Spikes.« Nous avons eu une première version de ceci où vous savez ce qui s'est passé. Les gens déposaient leur téléphone, partaient et n'y prêtaient pas attention. À l'heure actuelle, 70 % des publicités vidéo sont invisibles. C'est une façon pour les annonceurs d'obtenir l'impact qu'ils recherchent, mais vous obtenez aussi l'impact vous-même », a-t-il ajouté. Spikes a décrit un monde dans lequel les gens pourraient acheter des produits dont la publicité leur est adressée directement par le biais de l'application MoviePass 2.0 et gagner plus de crédits pour des films gratuits.En sus, Spikes a déclaré que MoviePass allait ouvrir une partie de la société aux investissements en actions des membres. En achetant une participation suffisamment importante dans la société, vous bénéficiez d'avantages, notamment d'une adhésion à vie. Cette technologie va être lancée cet été. Seul le temps nous dira si les gens sont prêts à laisser leur téléphone suivre leurs yeux pendant qu'ils regardent des publicités pour pouvoir voir Spider-Man gratuitement. Pour le moment, l'on ignore également la façon dont cela fonctionnera pour les personnes portant des lunettes ou les personnes handicapées.Selon certains, l'on peut supposer que le téléphone devra être tenu contre votre visage pendant la diffusion de la publicité, plutôt que posé sur une table, loin de vous. Tous les utilisateurs n'auront pas la force ou la dextérité nécessaire pour tenir un téléphone contre leur visage suffisamment longtemps pour que les publicités soient diffusées. Les utilisateurs souffrant de nystagmus peuvent trouver que le logiciel est incapable de détecter leurs mouvements oculaires rapides. Des critiques ont comparé la nouvelle application de Spikes à "un cauchemar capitaliste en phase terminale". Mais le PDG n'est pas de cet avis.« C'est un moyen de boucler la boucle et de rendre le système beaucoup plus efficace », a-t-il déclaré. Il précise que tout cela se passera localement sur le téléphone de l'utilisateur. « Une partie de la direction que nous prenons d'un point de vue Web3 est que cela se passe uniquement sur votre téléphone, uniquement pour vous, et les crédits qui sont gagnés sont vos crédits qui vont dans votre portefeuille virtuel que vous pouvez dépenser. Il s'agit donc de votre propre argent », a-t-il dit. Avec ce nouveau modèle, MoviePass 2.0 fonctionnera avec des crédits échangeables qui se renouvelleront de mois en mois.Les abonnés pourront utiliser leurs crédits pour emmener un ami au cinéma, une approche nettement différente du système de carte mono-utilisateur utilisé auparavant et qui pouvait s'avérer gênant pour les non-clients. Spikes a semblé ignorer les abonnements existants lancés par des chaînes de cinémas individuelles, suggérant plutôt que MoviePass 2.0 offrirait plus d'options et plus de flexibilité qu'un seul exploitant ne pourrait le faire.Rappelons que depuis la fermeture de la société en 2019, de nombreux cinémas ont lancé leurs propres modèles d'abonnement pour les utilisateurs expérimentés, qui entreront en concurrence directe avec MoviePass. La société devra également convaincre ces exploitants de s'engager, ce qu'ils ne voulaient pas faire dans un marché prépandémique.Quel est votre avis sur le sujet ?