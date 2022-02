Le métavers promet de révolutionner les interactions numériques, en permettant des modes d'interactions qui n'étaient auparavant envisagés que dans la science-fiction. Le battage médiatique autour de la technologie est devenu encore plus fort depuis que Mark Zuckerberg a rebaptisé sa société mère, anciennement Facebook, Meta. Le terme "métavers", qui désigne un univers virtuel dans lequel les gens peuvent créer des avatars et les faire interagir avec d'autres comme dans un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, semble être devenu le mot-clé le plus utilisé par plusieurs plateformes pour attirer l'attention.Cependant, pour sa première, Samsung semble avoir été un peu déçu. La société sud-coréenne a organisé un événement de lancement pour ses nouveaux téléphones Galaxy dans un métavers cette semaine, mais de nombreuses personnes ont eu du mal à y accéder, car elles ont rencontré des difficultés techniques. Elle a organisé l'événement mercredi sur Decentraland, un monde virtuel axé sur les cryptomonnaies que les utilisateurs peuvent créer, explorer et échanger. Les utilisateurs créent un avatar qu'ils peuvent ensuite diriger dans le monde virtuel alimenté par la technologie blockchain à l'aide d'une souris et d'un clavier.L'événement de Samsung sur Decentraland était accessible via un navigateur Web, ce qui signifie que vous n'aviez pas besoin d'un casque RV pour le suivre. En effet, il est techniquement possible d'entrer dans Decentraland avec un casque RV, mais, selon les sources, l'expérience est à peine fonctionnelle et nécessite beaucoup de connaissances techniques. En utilisant votre navigateur Web en plus de votre souris et de votre clavier, comme prévu par les créateurs, vous entrez dans Decentraland sous la forme d'un avatar animé que vous pouvez modifier, et vous vous déplacez vers l'espace Samsung 837X pour participer.L'événement a eu lieu dans le Samsung 837X, un bâtiment virtuel que Samsung a construit sur Decentraland et qui est conçu pour être une réplique de son centre d'expérience phare de New York. C'est le "Connectivity Theatre" du bâtiment qui a accueilli la conférence mercredi. Mais de nombreuses personnes ont eu du mal à trouver le bâtiment 837X et quand elles l'ont trouvé, beaucoup d'entre elles n'ont pas pu y accéder. Samsung a déclaré que "les visiteurs et la communauté de Decentraland ont réagi de manière très positive, considérant qu'il s'agit d'un nouveau tournant dans un monde entièrement numérique".« Malheureusement, un problème technique dans l'un des univers de Decentraland a empêché certaines personnes d'accéder à l'événement. Dès que nous avons eu connaissance du problème, nous avons informé la communauté via Twitter et redirigé nos visiteurs vers une nouvelle entrée », a expliqué le géant sud-coréen. Certains ont rapporté leurs mésaventures. D'après le récit d'une source, lorsqu'un avatar est créé pour la première fois sur Decentraland, il atterrit dans une sorte d'atrium où des nuages semblent glisser sur le sol. Il y a une piscine ronde au milieu de laquelle se trouve un vortex très impressionnant.Elle a déclaré qu'après avoir créé son avatar, ce dernier a tout de suite été entouré d'une vingtaine d'autres. Une boîte de discussion dans le coin inférieur gauche de l'écran était remplie de messages tels que "Aide" et "Je déteste ce jeu". De l'autre côté de l'intimidante piscine, trois grands panneaux affichaient les mots "classiques, événements et foule". Une publicité pour le Samsung 837X est accrochée sur le panneau "foule". Une fois que vous avez cliqué (plus facile à dire qu'à faire), vous avez la possibilité de "sauter". Ensuite, vous êtes transporté dans le petit monde de Samsung sur Decentraland et vous pouvez voir le bâtiment 837X.Il y aurait une pizzeria à côté, mais pas d'autres choses intéressantes. Là, elle a immédiatement remarqué une grande file de personnes à l'entrée principale du bâtiment 837X. Les gens se battaient pour entrer. Certains utilisateurs auraient fait en sorte que leurs avatars sautent sur la tête d'autres personnes pour se hisser en tête de la file, mais cela n'a pas aidé. Les portes ne s'ouvrent pas et la boîte de discussion était remplie d'appels à l'aide. Une rumeur a circulé selon laquelle un YouTuber avait réussi à trouver un moyen d'entrer, tandis qu'un journaliste appelé Russell Holly a écrit sur Twitter qu'ils avaient réussi à entrer en changeant de serveur.« En arrivant dans cet espace la veille de l'événement, nous avons découvert un bâtiment très éclairé et une fausse pizzeria. Les portes étaient toutes fermées et il n'y avait pas grand-chose à voir, mais il y avait déjà des gens qui faisaient la queue pour voir ce que Samsung avait à offrir. Lorsque je me suis à nouveau enregistré, 30 minutes avant le début de l'événement, la poignée de personnes qui attendaient à l'extérieur était passée à près de 100 personnes. Decentraland gère 10 serveurs et vous ne pouvez voir que les personnes présentes sur votre serveur », a déclaré le journaliste Russell Holly.« Mais lorsque je me suis déplacé avant l'événement, tous les serveurs semblaient remplis. Environ 1 000 personnes attendaient que Samsung ouvre les portes et nous montre le Galaxy S22 Ultra », a-t-il ajouté. Selon les sources, pour plusieurs personnes, la façon de procéder pour entrer dans le bâtiment Samsung 837X n'était pas immédiatement évidente. Beaucoup ont déclaré avoir abandonné au bout d'une trente de minutes et sont retournés dans le monde "réel" pour suivre l'événement sur les plateformes comme Reddit et TikTok. Ils ont déclaré que Samsung n'était pas du tout préparé pour gérer ces problèmes.« Plusieurs personnes n'ont pas été en mesure d'entrer réellement dans Samsung 837X avant le début de l'événement. Tout le monde à l'extérieur du métavers profitait d'un étrange crossover avec la série télévisée populaire Bridgerton au début de cet événement, tandis que moi et des dizaines de mes collègues "métasiens" changions de serveur pour en trouver un qui fonctionnait. Une fois qu'un serveur avec des portes ouvertes avait été localisé, le défi suivant était de trouver la pièce à l'intérieur de ce bâtiment virtuel où l'événement d'annonce était réellement diffusé », a écrit le journaliste.Source : la page de l'événement de Samsung sur Decentraland Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des problèmes rencontrés par Samsung lors de son événement sur Decentraland ?Que pensez-vous du métavers ? Pensez-vous qu'il s'agit réellement d'une révolution comme certaines grandes entreprises l'annoncent ?