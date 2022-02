support de mémoire DDR de grande taille (jusqu'à 4,5 To) ;

support moyen de la mémoire DDR (jusqu'à 2TB) ;

mise en réseau/Virtualisation des fonctions réseau ;

recherche ;

thermique ;

VM Density Value ;

Intel Speed Select Technology.

Software Defined Silicon (SDSi) est un mécanisme permettant d'activer des fonctionnalités supplémentaires du silicium dans des processeurs de serveurs déjà produits et déployés à l'aide du logiciel. En d'autres mots, SDSi permet aux utilisateurs d'ajouter des fonctionnalités à un CPU après l'avoir acheté. Intel a commencé à déployer des correctifs Linux pour activer la fonctionnalité SDSi dans le noyau en septembre dernier. À ce jour, plusieurs séries de correctifs ont été publiées et il semble qu'elles seront ajoutées à la version 5.18 de Linux, prévue pour ce printemps. Une personne ayant connaissance des plans d'Intel a confirmé cela.Hans de Goede, un développeur Linux de longue date qui travaille chez Red Hat sur un large éventail de projets liés à l'activation du matériel, a affirmé que SDSi sera intégré à Linux 5.18 si tout se déroule comme prévu. « En supposant qu'aucun problème majeur n'est trouvé, le plan est définitivement de le mettre en place avant la fenêtre de fusion 5.18 », a-t-il déclaré. Bien que la prise en charge formelle de cette fonctionnalité soit prévue pour Linux 5.18 et qu'elle soit disponible au printemps, Intel n'a pas révélé ce qu'elle prévoit exactement d'activer grâce à son modèle de mise à niveau de ses nouveaux processeurs PAYG.Pour rappel, Pay As You Go (PAYG) est une méthode de facturation de l'informatique utilitaire qui s'adresse aux organisations et aux utilisateurs finaux. Un utilisateur PAYG est facturé pour les ressources informatiques fournies, plutôt que pour les ressources réelles. Pour le moment, l'on ignore comment cela fonctionnera avec les CPU Xeon et ce que cela permettra, mais certaines sources indiquent qu'il est possible de faire quelques suppositions. Chaque génération de processeurs Intel Xeon ajoute de multiples fonctionnalités pour rendre la plateforme serveur d'Intel plus polyvalente.Par exemple, en plus des améliorations microarchitecturales et des nouvelles instructions, les CPU Xeon Scalable d'Intel (de différentes générations) ont ajouté la prise en charge d'une mémoire pouvant atteindre 4,5 To par socket, la virtualisation des fonctions réseau, la technologie "Speed Select" et la grande taille des enclaves SGX, pour n'en citer que quelques-unes. En outre, il existe des modèles optimisés pour la recherche, la densité des machines virtuelles, l'infrastructure en tant que service (IaaS), le logiciel en tant que service (SaaS), le refroidissement liquide, le traitement des médias, etc.Avec ses processeurs Xeon Scalable de 4e génération "Sapphire Rapids", Intel prévoit d'ajouter encore plus de fonctionnalités spécialisées pour des cas d'utilisation particuliers. Vous pouvez voir un exemple de la pile SKU ci-dessus, qui comprend tous les types de modèles Xeon différents :Mais l'on estime que pratiquement aucun des clients d'Intel n'a besoin de toutes les fonctions prises en charge, c'est pourquoi Intel doit proposer des modèles spécialisés. Il y a 57 SKU dans la gamme Xeon Scalable 3rd-Gen, par exemple. Cela dit, du point de vue du silicium, tous les processeurs Xeon Scalable d'Intel sont essentiellement les mêmes en matière de nombre de cœurs et d'horloges/TDP, avec diverses fonctionnalités simplement désactivées pour créer différents modèles. Selon les critiques, Intel gagne certainement de l'argent en proposant des SKU optimisées pour la charge de travail.Cependant, désactiver certaines fonctionnalités de certains modèles, puis les marquer de manière appropriée et les expédier séparément des autres SKU (expédiées au même client) est coûteux - cela peut représenter des dizaines de millions de dollars par an de coûts logistiques supplémentaires, sans parler de la confusion ajoutée à la pile de produits expansive. Mais que se passerait-il si Intel ne proposait que des modèles de base de ses processeurs Xeon Scalable et permettait ensuite aux clients d'acheter les fonctions supplémentaires dont ils ont besoin et de les activer au moyen d'une mise à jour logicielle ?C'est ce que SDSi permet à Intel de faire. Parmi les autres cas d'utilisation, on peut citer les mises à niveau littérales de certaines fonctions au fur et à mesure qu'elles deviennent nécessaires et/ou la réaffectation de machines existantes. Par exemple, si un centre de données a besoin de reconfigurer les processeurs en matière d'horloges et de TDP, il pourrait acheter cette capacité sans changer son serveur ou son processeur. Intel doit encore dévoiler toutes les particularités de SDSi et ses plans exacts concernant le mécanisme, mais à ce stade, l'on est à peu près certains que la technologie apparaîtra bientôt.En se basant sur ce timing plutôt rapide depuis que l'on voit les correctifs rapidement révisés tout au long du quatrième trimestre et s'alignant maintenant pour Linux 5.18, il est possible que SDSi fasse ses débuts pour les Xeon Scalable "Sapphire Rapids" ou peut-être plus probablement le successeur de la série "Rocket Lake Xeon W-1300/E-2300", alias les puces Xeon Alder Lake.Il y a eu récemment plusieurs rumeurs concernant les puces Xeon Alder Lake et il serait plus logique qu'Intel utilise SDSi avec ses puces pour serveurs/stations de travail d'entrée de gamme plutôt qu'avec les processeurs Xeon Scalable haut de gamme. Quoi qu'il en soit, si l'on s'intéresse à la préparation de SDSi pour Linux 5.18, c'est sans doute pour se préparer à l'arrivée de puces cette année et non en 2023-2024.Quel est votre avis sur le sujet ?