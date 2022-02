deux ensembles de passerelles GSM avec respectivement 92 et 375 canaux en ligne ;

3 000 cartes SIM d'opérateurs mobiles ;

des ordinateurs portables contenant des "preuves d'activité illégale" ;

des projets de notes comptables.





L'Ukraine serait actuellement touchée par une vague de fausses alertes à la bombe, déclenchée juste après le Nouvel An. Les enquêtes ont récemment permis au SBU d'identifier et de fermer deux fermes de bots dans la ville de Liv. Dans un communiqué publié sur son site Web mardi, le SBU allègue que les fermes de bots sont liées à Russie. « Les cyberspécialistes du SSU ont découvert et démantelé deux fermes de bots à Lviv avec une capacité totale de 18 000 faux comptes. Selon les informations préliminaires, des organisateurs de Russie supervisaient les administrateurs des fermes de bots », indique le communiqué.Selon le SBU, les deux fermes de bots fonctionnaient principalement sur les médias sociaux. Elles diffusaient notamment de fausses histoires pour semer la panique. Les enquêteurs ont également révélé que les faux comptes gérés par les fermes de bots étaient utilisés pour publier de fausses informations sur des mines posées dans diverses installations, notamment des infrastructures sociales et critiques. Le SBU a ajouté qu'au cours des perquisitions, les agents des forces de l'ordre ont trouvé et saisi :Les passerelles GSM sont des équipements qui permettent aux gens d'utiliser des cartes SIM pour se connecter à des réseaux autres que le réseau par défaut auquel ils sont censés être connectés. Ce sont des outils populaires dans le rang des pirates informatiques et autres cybercriminels, qui peuvent les utiliser pour gérer plusieurs numéros de téléphone et se connecter à des réseaux de voix sur IP, ou VoIP. Les photos de la saisie montrent des dizaines de passerelles GSM remplies de cartes SIM.Le SBU aurait appréhendé trois suspects. Deux suspects auraient fourni leurs appartements pour héberger les équipements utilisés pour faire fonctionner les fermes de bots, tandis que le troisième s'occupait de la maintenance des fermes. L'agence dit également avoir engagé une procédure pénale en vertu de l'article 259 du Code pénal ukrainien : "informations délibérément fausses sur la menace pour la sécurité publique, la destruction ou l'endommagement de biens". L'article prévoit une peine de deux à huit ans d'emprisonnement en fonction des circonstances et des ramifications de l'infraction.Par ailleurs, l'Ukraine et d'autres pays situés le long de la frontière russe seraient confrontés depuis longtemps à la cybercriminalité et aux attaques provenant du pays voisin. En janvier, des pirates informatiques non identifiés auraient désactivé plusieurs sites Web du gouvernement ukrainien. Kiev a accusé le Kremlin, qui a nié son implication. Mais le 4 février passé, le SBU a déclaré avoir démantelé une "usine de faux comptes pour des opérations d'information russes" à Zhytomyr, une capitale régionale du nord de l'Ukraine.Selon l'agence, deux résidents de Zhytomyr ont utilisé un logiciel spécial développé en Russie pour enregistrer en masse de faux comptes de médias sociaux. Le logiciel leur aurait permis de créer des comptes sans utiliser les services de communication mobile. Les suspects vendaient les faux comptes produits en masse à des clients russes, qui les payaient à l'aide de "systèmes de paiement non bancaires interdits en Ukraine" - apparemment WebMoney, YooMoney (appartement à Yandex), ou un autre système de paiement en ligne basé en Russie.« Par le biais de ces comptes, l'État agresseur (la Russie) a diffusé des contenus anti-ukrainiens destructeurs, y compris des récits manipulateurs, et mené des opérations d'influence malveillantes contre notre pays », a indiqué le SBU, ajoutant que ces comptes étaient utilisés pour "diffuser des désinformations et des documents provocateurs dans le but de déstabiliser la situation politique intérieure en Ukraine".Source : Communiqué du SBU Quel est votre avis sur le sujet ?