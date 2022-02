Le jeudi 3 février, la fusée Falcon 9 de SpaceX a lancé 49 satellites Starlink en orbite terrestre basse depuis le complexe de lancement 39A (LC-39A) du Centre spatial Kennedy en Floride. Cependant, SpaceX a annoncé ce mardi que les satellites déployés la semaine dernière ont été fortement affectés par une tempête géomagnétique environ 24 heures après leur lancement. La tempête aurait provoqué "une traînée jusqu'à 50 % plus élevée que lors des lancements précédents", ce qui a empêché les satellites déployés d'atteindre leur orbite correcte autour de la Terre. Une analyse préliminaire a montré que 80 % des satellites avaient été endommagés.« L'équipe Starlink a mis les satellites en mode sécurisé, c'est-à-dire qu'ils ont volé sur le côté (comme une feuille de papier) pour minimiser la traînée. Les analyses préliminaires montrent que l'augmentation de la traînée à basse altitude a empêché les satellites de quitter le mode sécurisé pour entamer des manœuvres d'élévation d'orbite, et que jusqu'à 40 des satellites vont rentrer ou sont déjà rentrés dans l'atmosphère terrestre », a déclaré SpaceX. En effet, une tempête géomagnétique est une perturbation majeure résultant d'une augmentation soudaine du vent solaire du Soleil qui interagit avec le champ magnétique de la Terre.Ces tempêtes peuvent provoquer des phénomènes de "météo spatiale" susceptibles de perturber les systèmes électriques sur Terre et d'entraîner des dommages dus aux radiations pour les personnes se trouvant hors de notre champ magnétique dans une station spatiale ou un vaisseau. SpaceX affirme avoir ordonné aux satellites récemment lancés de se tourner vers l'atmosphère lorsqu'il a détecté la tempête géomagnétique, mais la traînée les a quand même endommagés. La société a ajouté qu'une fois dans l'atmosphère, les 40 satellites défectueux vont se désintégrer, de sorte qu'aucun débris orbital n'est créé.Dans un billet de blogue mardi, SpaceX explique : « les satellites désorbités ne présentent aucun risque de collision avec d'autres satellites et, de par leur conception, ils se désintègrent lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Cela signifie qu'aucun débris orbital n'est créé et qu'aucune partie du satellite ne touche le sol. Cette situation unique démontre les efforts considérables déployés par l'équipe Starlink pour s'assurer que le système est à la pointe de la réduction des débris en orbite ». Comme vous pouvez le constater, SpaceX profite de l'occasion pour vanter une nouvelle fois le peu d'impact de ses satellites sur le ciel.L'aspect non polluant des satellites Starlink a été remis en question le mois dernier. Une nouvelle étude a confirmé en effet que les satellites Starlink laissent des traces sur les images des astronomes lorsqu'ils sont en orbite, ce qui pourrait empêcher les astronautes d'identifier des astéroïdes dangereux. Le réseau a suscité l'inquiétude croissante des astronomes, qui craignent qu'une "mégaconstellation" de dizaines de milliers de satellites n'altère le ciel nocturne et n'entrave la capacité des scientifiques à étudier l'univers lointain. Les astronomes sont en train de former un bloc intergouvernemental pour lutter contre ce problème.Josef Aschbacher, directeur de l'Agence spatiale européenne, a déclaré en décembre que Musk "établissait les règles" dans l'espace et a appelé l'Union européenne à coordonner son action pour s'assurer que la constellation de satellites Internet de SpaceX n'empêche pas les autres pays de lancer leurs propres satellites. Le même mois, la Chine a accusé les États-Unis d'ignorer les obligations découlant des traités internationaux après deux supposées "rencontres rapprochées" au cours desquelles la station spatiale chinoise a été contrainte de manœuvrer pour éviter des collisions avec des satellites Starlink.Par ailleurs, il semble que les satellites Starlink existants sur des orbites opérationnelles plus élevées n'ont pas été affectés par la tempête. Étant donné que le coût de SpaceX pour le lancement d'une fusée Falcon 9 serait d'environ 15 millions de dollars (peut-être 30 millions de dollars si l'on tient compte d'une partie du coût de développement global) et que la plupart des satellites sont "démolis", pour utiliser le jargon de SpaceX, la société vient de dépenser environ 12 millions de dollars qui ne seront pas remboursés par les clients Internet de Starlink (24 millions de dollars si l'on tient compte des coûts de développement).Les voyages spatiaux et les satellites semblent être une proposition coûteuse et risquée. Cependant, SpaceX a récemment franchi la barre des 2 000 satellites Starlink en orbite et prévoit d'en lancer 12 000, voire beaucoup plus, de sorte que la perte de 40 d'entre eux n'est peut-être pas un drame dans le grand ordre des choses. SpaceX a également récemment étendu la disponibilité de son service Internet par satellite Starlink.Source : SpaceX Quel est votre avis sur le sujet ?