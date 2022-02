Alors que la répression des cryptomonnaies grandit dans le monde, les projets de monnaies numériques de banques centrales (central bank digital currency - CBDC) occupent de plus en plus les débats aux États-Unis, en Chine et dans l'Union européenne (UE). La Chine travaille activement sur son projet de yuan numérique, qui est déjà expérimental dans certaines régions du pays. De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) pense que l'euro numérique pourrait stimuler l'utilisation internationale de la monnaie unique, mais également représenter un moyen sûr pour les citoyens d'accéder aux services publics et privés en ligne.Outre-Atlantique, un récent rapport de la Fed semble indiquer que les États-Unis envisagent avec prudence l'adoption d'une version numérique de leur monnaie, mieux adaptée au monde actuel, de plus en plus dépourvu de numéraires. Ce qui marquerait le début de ce qui pourrait être l'une des transformations les plus fondamentales du dollar américain. Dans ce scénario, les États-Unis ne se contenteraient pas de frapper les pièces et d'imprimer les billets de banque, mais ils émettraient également des CBDC qui seraient stockées dans des applications ou des "portefeuilles numériques" sur les smartphones des Américains.Ils pourront alors les utiliser pour payer des choses, tout comme ils le font avec Venmo ou Apple Pay, et aucun argent physique ne changerait de mains. Les recherches n'offrent pas de recommandations quant à l'opportunité pour la Fed de créer sa propre monnaie numérique. Les dirigeants de la banque centrale à Washington sont en train de recueillir les réactions du public sur cette question maintenant, et le président de la Fed, Jerome H. Powell, a déclaré qu'il ne procéderait qu'avec l'autorisation du Congrès. Mais en attendant, l'équipe a déclaré qu'elle avait résolu les défis techniques qu'un tel produit devrait relever.Les chercheurs ont dit avoir conçu "un moteur de traitement de base pour une hypothétique CBDC à usage général" capable de régler la grande majorité des paiements en moins de deux secondes. Il serait en effet capable de traiter plus de 1,7 million de transactions par seconde et de fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption de service en cas de perturbation de son réseau. « Il est essentiel de comprendre comment les technologies émergentes pourraient soutenir une CBDC et quels sont les défis à relever », a déclaré Jim Cunha, vice-président exécutif et chef des opérations par intérim de la Fed de Boston.« Cette collaboration entre le MIT et nos technologues a créé un modèle de recherche CBDC évolutif qui nous permet d'en apprendre davantage sur ces technologies et sur les choix à envisager lors de la conception d'une CBDC », a-t-il ajouté. En plus d'un article décrivant le travail de l'équipe à ce jour, les chercheurs ont publié au début du mois sur GitHub le code source de la plateforme qui supporterait la monnaie numérique. Interrogé sur le choix de la Fed de rendre le projet open source, Cunha a déclaré qu'il s'agissait d'une première pour la banque centrale, destinée à encourager la contribution du public pour améliorer la technologie.Pour la deuxième étape de ce que les chercheurs considèrent comme un projet pluriannuel, l'équipe prévoit de se concentrer sur l'amélioration des protections de la vie privée du système et de son échange avec d'autres monnaies, entre autres objectifs. « Il reste encore de nombreux défis à relever pour déterminer si ou comment adopter un système de paiement de banque centrale pour les États-Unis. Ce qui est clair, c'est que les logiciels libres offrent un moyen important de collaborer, d'expérimenter et de mettre en œuvre », a déclaré Neha Narula, directrice de l'initiative "Digital Currency" au MIT.« En plus de soutenir la collaboration, les systèmes monétaires bénéficient de la transparence et de la vérifiabilité, ce qu'offre le logiciel libre », a-t-elle ajouté. Selon elle, le produit final pourrait contribuer à étendre les services financiers aux personnes qui n'ont pas un compte bancaire et à rendre plus sûrs et plus faciles les paiements transfrontaliers tels que les envois de fonds. Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes, Narula a souligné que les chercheurs de Boston "ne sont pas ceux qui prennent les décisions politiques sur la façon dont un tel système pourrait fonctionner".Elle a ajouté que l'équipe a juste cherché à "créer un système flexible qui peut fonctionner avec une variété de modèles". En outre, ces travaux font suite à la publication d'un document du Conseil des gouverneurs de la Fed qui pesait le pour et le contre de l'adoption d'une monnaie numérique de banque centrale. Il a soigneusement évité de privilégier un résultat. Mais la Fed a semblé écarter la possibilité de permettre aux Américains de créer des comptes bancaires de consommation directement auprès de la banque centrale, une option vantée par certains libéraux, mais à laquelle s'oppose agressivement le secteur bancaire.Sources : La Fed des États-Unis ( 1 2 ), Référentiel GitHub du projet Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous d'une potentielle mise sur le marché d'un dollar numérique par les États-Unis ?Pensez-vous que les banques centrales doivent émettre des monnaies numériques ?Les projets de monnaies numériques de banques centrales ne comportent-ils pas des risques pour le climat ?