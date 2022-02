Le partage des données utilisateurs

Une amende de 6,3 millions d'euros par le régulateur norvégien Datatilsynet

Avec plus de 6 millions d’utilisateurs dans 192 pays, Grindr est la plus grande application de réseau social au monde pour la communauté LGBTQ. L'application a été supprimée de l'App Store d'Apple en Chine et n'est également pas disponible sur les marchés d'applications Android populaires, selon un rapport de Bloomberg. L'application aurait disparu de l'App Store iOS le 27 janvier, bien que l'on ne sache pas quand elle a été supprimée des populaires magasins d'applications Android du pays, qui sont exploités par des entreprises locales comme Huawei et Tencent en l'absence du Google Play Store.Les suppressions apparentes font suite à l'annonce du gouvernement chinois la semaine dernière dans laquelle il a indiqué qu'il réprimerait les contenus illégaux, la pornographie et les activités « malveillantes » en ligne, annonce qu'avait précédemment rapporté Bloomberg. Le durcissement des restrictions précède l'organisation par la Chine des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui doivent débuter plus tard cette semaine (du vendredi 4 février au dimanche 20 février). Alors que l'homosexualité n'est pas illégale en Chine, les observateurs ont noté que les politiques gouvernementales ont été de plus en plus intolérantes, et les censeurs de Pékin se sont attaqués aux thèmes homosexuels dans les médias.Les suppressions de présence dans l'App Store sont devenues courantes en Chine ces dernières années et ont touché des services axés sur tout, des actualités aux podcasts et aux cartes, apparemment par crainte qu'ils ne soient utilisés pour accéder à du contenu peu recommandable ou pour faciliter des activités jugées illégales dans le pays. Les applications de jeu se sont également révélées être une cible fréquente, des dizaines de milliers ayant été supprimées. L'année dernière, une application populaire du Coran a également disparu.L'environnement s'est avéré difficile pour les entreprises technologiques étrangères, dont certaines ont retiré des services du marché. Microsoft a annoncé qu'il mettrait fin à son service chinois LinkedIn en octobre, et le mois suivant, Epic Games a fermé la version chinoise de Fortnite.Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la suppression de Grindr de Bloomberg. Toutefois, l'entreprise décrit son approche de la gestion des droits de l'homme à l'étranger dans un document où elle note :« En tant qu'entreprise technologique mondiale, nous nous sentons profondément responsables de créer une technologie pour les personnes qui respecte leurs droits humains, leur donne des outils et des informations utiles et améliore leur qualité de vie globale.« Nous le faisons avec notre engagement sans compromis envers la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, établissant la norme de l'industrie pour minimiser la collecte de données personnelles. Nous intégrons des protections de la vie privée dans tout ce que nous fabriquons, des produits comme l'iPhone aux services comme Apple Pay, en passant par notre processus d'examen complet pour chaque application sur l'App Store.« Notre engagement en faveur de la liberté d'information et d'expression va de pair avec la confidentialité de nos utilisateurs. Nos produits aident nos clients à communiquer, à apprendre, à exprimer leur créativité et à exercer leur ingéniosité. Nous croyons en l'importance cruciale d'une société ouverte dans laquelle l'information circule librement, et nous sommes convaincus que la meilleure façon de continuer à promouvoir l'ouverture est de rester engagé, même lorsque nous sommes en désaccord avec les lois d'un pays.« Nous agissons de manière responsable en ce qui concerne le contenu de nos plateformes, et avec des services comme Apple News, nous permettons à nos utilisateurs de trouver facilement des informations opportunes à partir des sources les plus fiables. Dans tous nos services, y compris l'App Store, Apple Podcasts et autres, les utilisateurs peuvent choisir parmi une grande variété d'options, et nous examinons attentivement le contenu de chaque application et service Apple par rapport à nos directives et normes.« Nous travaillons chaque jour pour mettre à la disposition de nos utilisateurs des produits de qualité, y compris des contenus et des services, dans le respect de leurs droits humains.Avec le dialogue et une croyance dans le pouvoir de l'engagement, nous essayons de trouver la solution qui sert le mieux nos utilisateurs - leur vie privée, leur capacité à s'exprimer et leur accès à des informations fiables et à une technologie utile ».Bien que Grindr, qui fait partie des applications de rencontres LGBTQ les plus connues au monde, ait été supprimée, Bloomberg rapporte que des alternatives locales comme Blued sont toujours disponibles dans le pays. Jusqu'au début de 2020, Grindr appartenait à une société chinoise (Beijing Kunlun Tech) mais cette année-là, elle a annoncé qu'elle vendait le service à la société américaine San Vicente Acquisition après que les autorités américaines ont exprimé des préoccupations en matière de sécurité nationale.Pour mémoire, en janvier 2018, Beijing Kunlun Tech qui détenait déjà 60 % du capital de Grindr LLC d’une valeur de 93 millions de dollars à ce moment là, acquis en janvier 2016, a racheté la totalité de l'entreprise pour 152 millions de dollars supplémentaires. Cependant, ce n’est pas l’achat de Grindr, basé à West Hollywood avec plus de 27 millions d'utilisateurs, dont 4,5 millions actifs par jour, qui semble poser problème. En effet, malgré les assurances données à la Commission sur l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) que la société chinoise n'aurait pas accès aux données sensibles des Américains par l'intermédiaire de ses bureaux en Chine, l'acquisition a entraîné une réduction rapide de son personnel d'ingénierie américain par des départs et licenciements. Beijing Kunlun a également mis un accent accru sur le développement et le traitement des données dans son bureau de Beijing, a déclaré un ancien employé connaissant bien la décision.Les préoccupations relatives à la protection des données personnelles ont été au cœur de l’enquête de CFIUS au départ. Reuters a rapporté en mars 2019 que CFIUS se concentrait sur l'ensemble des données sensibles que Grindr recueille sur ses utilisateurs : emplacement, préférences sexuelles, statut VIH et photos qui sont échangées lors des discussions. Les autorités américaines craignaient également que le gouvernement chinois puisse facilement exiger que Kunlun lui communique ces données, bien qu’elle soit une société privée.Mais, selon Reuters, ce sont des entretiens avec plus d'une douzaine de sources connaissant les activités de Grindr, y compris les anciens employés, qui ont pour la première fois mis en lumière ce que l'entreprise chinoise faisait des données sensibles sur les citoyens américains et comment elle a ensuite essayé d’arranger les choses pour sauver son application. En effet, pendant que la société chinoise réorganisait Grindr, certains ingénieurs de l'entreprise à Pékin ont eu accès à la base de données des utilisateurs pendant plusieurs mois, d’après les huit anciens employés.C’est au début de 2018 que CFIUS qui est chargé d’examiner les acquisitions étrangères de sociétés américaines a commencé à examiner l'accord de Grindr pour voir s'il soulevait des risques pour la sécurité nationale, selon une source proche de la société. En septembre 2018, l’organisme a ordonné à Kunlun de restreindre l'accès de ses ingénieurs basés à Pékin à la base de données de Grindr, selon la même source. Toutefois, une porte-parole de Grindr a déclaré que « la confidentialité et la sécurité des données personnelles de nos utilisateurs sont et seront toujours une priorité absolue ».N’empêche qu’en avril 2018, l’application de rencontre gay a partagé le statut sérologique de ses utilisateurs avec des entreprises tierces. Le site américain BuzzFeed News a rapporté en avril 2019 que Grindr aurait transmis le statut VIH des personnes inscrites sur ce réseau à deux entreprises, Apptimize et Localytics. Après la révélation de l’affaire, Grindr avait reconnu que « la révélation d’un statut VIH peut être un sujet sensible » et avait interrompu le partage de ces données. Mais cela n’a pas empêché l’application de continuer d'exposer l'emplacement de ses utilisateurs ainsi que d'autres informations de profil y compris le statut VIH. Grindr a même fait l’objet de poursuite aux USA en janvier 2019 par un utilisateur après des mois de harcèlement au travers de Grindr pour iOS et Android.En 2020, le Conseil norvégien des consommateurs a déposé une plainte contre Grindr, alléguant le partage illégal de données personnelles avec des tiers à des fins de marketing. Les données partagées étaient la localisation GPS, l'adresse IP, l'identifiant publicitaire, l'âge, le sexe et le fait que l'utilisateur en question était sur Grindr. Les utilisateurs pourraient être identifiés grâce aux données partagées, et les destinataires pourraient potentiellement partager davantage les données.L'autorité norvégienne de protection des données a conclu que le consentement était la base juridique applicable dans cette affaire, mais que les prétendus consentements collectés par Grindr pour partager des données personnelles avec des partenaires publicitaires n'étaient pas valides, a indiqué Tobias Judin, chef du département international de l'Autorité norvégienne de protection des données.Les utilisateurs ont été contraints d'accepter la politique de confidentialité dans son intégralité pour utiliser l'application, et il ne leur a pas été demandé spécifiquement s'ils souhaitaient consentir au partage de leurs données avec des tiers à des fins de publicité comportementale. De plus, les informations sur le partage des données personnelles n'ont pas été correctement communiquées aux utilisateurs. Aussi, l'autorité a considéré que cela était contraire aux exigences du RGPD pour un consentement valide.« Notre enquête s'est concentrée sur le mécanisme de consentement mis en place à partir du RGPD qui est devenu applicable en Norvège en juillet 2018, et jusqu'en avril 2020, date à laquelle Grindr a changé la façon dont l'application demande le consentement. Nous n'avons pas évalué si le mécanisme de consentement actuel de Grindr est conforme au RGPD », a noté Judin.MoPub, la société de publicité mobile de Twitter, ferait partie de ces agences de publicité à avoir bénéficié de cette manne d'informations.Tobias Judin a estimé à juste titre qu'il s'agit de faits très graves qui pourraient mettre en danger les utilisateurs. Ce dernier a fait savoir que les pratiques d'exploration de données de Grindr violaient non seulement les droits européens à la vie privée, mais auraient également pu mettre les utilisateurs en danger dans des pays, comme le Qatar et le Pakistan, où des actes sexuels consentis entre personnes de même sexe sont illégaux.Datatilsynet avait initialement infligé à Grindr une amende d'environ 10 millions d'euros à la suite d'une décision initiale en janvier 2021, mais a ensuite révisé ce montant à la baisse après avoir examiné les chiffres d'affaires de Grindr ; ainsi, le 13 décembre 2021, le réseau de rencontres Grindr a été condamné à une amende de 6,3 millions d'euros par le régulateur norvégien Datatilsynet pour avoir partagé des données avec des annonceurs sans le consentement des utilisateurs. Malgré le réexamen du montant, la Norvège considère que l'infraction de Grindr est « grave », probablement parce que les données collectées, y compris le sexe, relèvent des règles RGPD de l'UE.Source : Bloomberg, Apple Human Right Policy Que pensez-vous du fait que Grindr soit supprimé de l'App Store et des vitrines de téléchargement en Chine malgré le fait que des compétiteurs locaux soient toujours accessibles ?