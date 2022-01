Après avoir purgé deux ans de prison, Tang, 43 ans, fait maintenant appel aux instances supérieures pour blanchir son nom. Malgré les risques de représailles, il a pris la difficile décision de s'exprimer publiquement, car il estime qu'Amazon et son fondateur, Jeff Bezos, ont la responsabilité de soutenir son appel. Selon les sources, il se souvient avoir été agressé par ses interrogateurs et enchaîné dans des positions stressantes jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Ainsi, pour mettre fin aux supplices dont il faisait l'objet, Tang aurait finalement signé des aveux pour le reconnaissant comme coupable de vol de secrets commerciaux.« J'ai refusé de signer sept fois, et ils se sont mis en colère et m'ont menotté au bas du cadre en fer, sans pouvoir me tenir debout, m'accroupir, m'asseoir ; seulement me pencher, m'accroupir à moitié toute la nuit. Au petit matin, je ne pouvais plus me tenir debout. Je pense qu'Amazon devrait me donner une explication, me dire si je mérite vraiment d'être envoyé en prison. Si ce n'est pas le cas, Amazon devrait me présenter des excuses, ainsi que son partenaire, Foxconn, pour m'aider à faire appel à une réparation, et me fournir une compensation », s'est-il confié récemment. Tang est marié et père de deux garçons.Il a déclaré qu'il ne pouvait pas se taire devant l'exploitation abusive et illégale des enfants. « Mon père m'a toujours enseigné que je devais être quelqu'un de bien et, parce que j'ai suivi mon cœur et que je croyais que la justice devait être rendue, j'ai dénoncé les graves violations commises chez Foxconn à Hengyang. Pourtant, mon emprisonnement a causé un si grand préjudice à moi et à ma famille », a-t-il déclaré. Amazon n'a pas répondu aux questions spécifiques posées qui lui ont été adressées, mais un porte-parole de la société a déclaré : « nous ne tolérons pas les violations des normes de notre chaîne d'approvisionnement ».« Nous évaluons régulièrement les fournisseurs, en faisant appel à des auditeurs indépendants le cas échéant, pour contrôler la conformité et l'amélioration continues - si nous constatons des violations, nous prenons les mesures appropriées, y compris en demandant une action corrective immédiate», a-t-il ajouté. En effet, en 2018, une enquête de l'Observer et de l'organisation américaine China Labor Watch a révélé pour la première fois des pratiques de travail illégales chez Foxconn. Un an plus tard, une deuxième enquête a découvert que Foxconn avait trouvé une solution inédite pour surmonter ses difficultés de recrutement ultérieures.Selon l'enquête, il faisait appel à des écoliers pour effectuer des heures supplémentaires illégales. La deuxième enquête s'est appuyée sur des documents internes de Foxconn fournis par Tang. Amazon a envoyé son propre personnel dans l'usine pour enquêter sur les violations du droit du travail et Foxconn a été contraint de payer plus de 200 000 dollars de compensation pour avoir sous-payé les travailleurs fabriquant les appareils Echo et Echo Dot à Hengyang. Pendant ce temps, Foxconn a fait appel aux autorités chinoises pour enquêter sur la fuite. À la suite de l'enquête, Tang a été accusé, condamné et emprisonné pendant deux ans.Tang a déclaré qu'il pensait qu'Amazon avait agi correctement en s'attaquant aux pratiques de travail illégales, mais que l'entreprise aurait dû intervenir en son nom, conformément à la loi américaine qui protège les dénonciateurs et garantit leur liberté d'expression. Tang travaillait pour Foxconn, où il était responsable de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et avait accès au système informatique de l'usine. Il dit avoir trouvé des preuves montrant que Foxconn réduisait ses dépenses en embauchant des travailleurs temporaires et des écoliers. Il a ajouté que les travailleurs dépassaient souvent la limite mensuelle de 36 heures supplémentaires.Selon lui, sur les chaînes de montage, certains dépassaient les 100 heures pendant les périodes de pointe. En sus, Tang a également confié qu'il arrivait que les étudiants travailleurs soient physiquement punis et agressés par leurs professeurs. « J'ai lu un rapport rédigé par un agent de sécurité de Foxconn. En gros, il racontait comment un enseignant avait agressé verbalement et physiquement un élève non coopératif devant tout le monde, et que l'élève avait pleuré », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'à un moment, Foxconn avait promis d'améliorer les conditions de travail après la première enquête.Mais que ses propres documents internes suggéraient que les dirigeants prévoyaient d'étendre l'utilisation illégale des travailleurs. Tang a été arrêté pour la première fois le 16 août 2019. Dans un compte rendu écrit de son traitement, il a écrit : « pendant que j'étais détenu au poste de police pour être interrogé, j'ai subi un stress physique et mental énorme. Les agents du poste de police ont eu recours à des châtiments corporels et à la violence pendant l'interrogatoire pour me forcer à modifier ma déclaration et à dire que j'avais commis les prétendues activités criminelles ».« L'officier de police m'a battu à plusieurs reprises pendant l'interrogatoire, il m'a giflé et frappé à plusieurs reprises au visage et à l'arrière de la tête. J'ai également été torturé au cours de l'interrogatoire lorsque j'ai refusé de collaborer et d'admettre leurs accusations sans fondement », a-t-il ajouté. Tang a déclaré qu'Amazon avait des membres du personnel dans l'usine qui, selon lui, étaient au courant de ce qui lui était arrivé. Dans une lettre adressée à Bezos, Tang l'a exhorté à veiller à ce que les droits des travailleurs soient protégés.« Bien que le prix ait été trop élevé pour moi, je pense que le prix que j'ai payé en vaudra toute la peine si seulement cette situation peut être portée à votre attention et bénéficier aux employés de tous les fournisseurs d'Amazon. Enfin, en tant que votre fidèle admirateur, en tant qu'ancien employé du client de votre entreprise, en tant que victime, en tant que fils, mari, père, je voudrais vous demander ce qui suit. Veuillez demander à Foxconn de faire face à ses propres problèmes, de me présenter ses excuses, et de se manifester et de communiquer avec le tribunal local pour m'aider à faire appel de mon affaire, afin que le tribunal puisse enfin révoquer mon verdict de culpabilité », a-t-il écrit.Le directeur de China Labor Watch, Li Qiang, a également écrit à Bezos pour lui demander d'intervenir en faveur de Tang. « CLW estime qu'Amazon a la responsabilité de demander à la Chine de libérer ce bénévole innocent, qui a fourni les preuves de violations du travail dans une usine d'un fournisseur d'Amazon, et de le remercier d'avoir contribué à améliorer les conditions des travailleurs. Tout ce qu'il a fait, c'est signaler des violations des droits des travailleurs dans une usine d'un fournisseur d'Amazon. Il n'a commis aucun acte illégal », a écrit Li Qiang.« Il est inacceptable et injuste que Tang Mingfang purge une peine de prison pour avoir essayé d'aider Amazon à améliorer les conditions de travail dans l'usine de son fournisseur », a-t-il ajouté. Cependant, il a déclaré que Bezos n'avait pas répondu à sa lettre et qu'Amazon n'avait offert aucun soutien à Tang.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la divulgation des documents de Foxconn par Tang ?S'agit-il d'un acte de dénonciation ou de vol de secrets commerciaux comme Foxconn le prétend ?Pensez-vous que Tang obtiendra gain de cause ? Pensez-vous qu'Amazon et Jeff Bezos finiront par lui porter secours ?