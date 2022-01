Si les publicités diffusées sur les téléviseurs connectés n'ont rien de nouveau, la dernière annonce de LG confirme tout ce qui semble aller de travers avec ces appareils. Le nouveau programme "Guaranteed Outcomes" de LG Ad Solutions - la régie publicitaire de LG - est conçu afin de permettre aux marques et à leurs publicités vidéo natives diffusées sur les téléviseurs connectés LG d'atteindre les objectifs de la campagne sur une série de KPI, notamment la fréquence, les données démographiques et le VCR. Les acheteurs ne paieront que pour les publicités qui sont visionnées à 100 % et pour les mesures de conversion.La société a déclaré que le programme de mesure des conversions sera disponible immédiatement dans le monde entier avec les installations d'applications. D'autres mesures de conversion, notamment l'écoute, les visites sur le Web et les visites de sites physiques, devraient être disponibles dans les mois à venir. En remplaçant l'écran du téléviseur par un écran d'ordinateur, le type de microciblage proposé par LG ne semble pas différent de ce que proposerait une société comme Facebook ou Google. C'est un peu le but. Cependant, l'utilisation de Facebook et Google est gratuite, alors que les gens ont acheté leurs téléviseurs.En fait, sur Internet lorsque vous ne payez pas pour quelque chose, vous êtes généralement le produit. C'est ainsi que fonctionnent des entreprises comme Facebook : vous, en tant qu'utilisateur, ne versez pas d'argent chaque fois que vous vous connectez pour voir ce que font vos amis, votre famille ou vos ex. Au lieu de cela, Facebook collecte vos données personnelles, et ces dernières sont utilisées pour vous cibler avec des publicités sur la plateforme. Nous avons fini par accepter cela comme le coût de l'utilisation d'un service gratuit. Dans le cas des téléviseurs intelligents, l'utilisateur doit payer le service, mais aussi partager ses données.Selon les experts, en plus d'être une horreur qu'aucun utilisateur de télévision ne souhaite, ces publicités posent également des problèmes de confidentialité. Alors que le type de suivi et de ciblage invasif que l'on retrouve régulièrement dans les publicités sur votre flux Facebook ou dans les résultats de recherche Google repose sur une infrastructure vieille de plus de dix ans, les acteurs du secteur de la télévision connectée (ou "TVC") sont en train de rattraper leur retard, et rapidement. Outre LG, d'autres acteurs proposent actuellement des moyens de relier votre activité dans l'application à ce que vous regardez à la télévision.Ils proposent également des offres pour relier les panneaux d'affichage devant lesquels vous passez à ce que vous regardez à la télévision. Pour une raison ou une autre, ce type de technologie permet d'éviter les problèmes de confidentialité que les régulateurs tentent de résoudre en ce moment. Les réglementations telles que la CPRA (California Privacy Rights Act) et le RGPD (Règlement général sur la protection des données) de l'Union européenne sont largement conçues pour gérer vos données sur le Web, et non à la télévision. Le ciblage et la collecte des données via les téléviseurs connectés semblent donc échapper à tout contrôle.« Et si l'histoire du ciblage publicitaire sur Internet nous a appris quelque chose, c'est que le potentiel de milliards de profits combiné à un manque de réglementation décente conduit non seulement à plus de publicités, mais à des publicités plus envahissantes, avec des formes de suivi encore plus dangereuse. Peu importe que vous dépensiez 200, 400 ou 900 dollars pour un nouveau téléviseur ; lorsque vous regardez un écran, il y a de fortes chances que vous soyez aussi le produit », a déclaré un critique. À titre d'exemple, les dépenses publicitaires en ligne ont atteint plus de 490 milliards de dollars à la fin de l'année dernière.Ces chiffres continueront à augmenter à mesure que les annonceurs cherchent de nouveaux moyens de suivre et de cibler davantage de personnes en ligne. Selon des rapports, les dépenses publicitaires de la télévision traditionnelle, quant à elles, ont chuté depuis leur pic vers 2016. Afin d'attirer à nouveau les "dollars publicitaires", les acteurs de l'espace télévisuel, comme LG, utilisent tous les outils à leur disposition pour récupérer les dollars publicitaires que l'Internet leur a enlevés.Roku, par exemple, a récemment annoncé une intégration prochaine de Shopify qui permettrait aux détaillants de cibler les téléspectateurs avec davantage de publicités pour davantage de leurs produits. Amazon a lancé une nouvelle plateforme bêta qui permet aux réseaux de promouvoir des applications, des films ou des émissions de télévision directement depuis l'écran d'accueil de l'appareil.Les utilisateurs disposent toutefois d'une sorte de refuge pour échapper à ces publicités envahissantes, même si cela nécessite quelques étapes supplémentaires. Si vous possédez une télévision intelligente, vous pouvez simplement ne pas la connecter à Internet et utiliser un autre appareil pour accéder aux applications. Une télévision intelligente est peut-être très simple à utiliser, mais les compromis en matière de vie privée pourraient s'avérer trop importants.Source : LG Ads Solutions Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la diffusion de publicités ciblées sur les téléviseurs intelligents ?Est-il légal de diffuser de la publicité sur ces téléviseurs ?Que pensez-vous de la nouvelle offre publicitaire de LG ? Cela respecte-t-il la vie privée des utilisateurs ?