L'armée Twitter d'Amazon

L'année dernière, des employés d'un entrepôt d’Amazon en Alabama ont été invités à voter pour décider s'ils allaient devenir le premier entrepôt de l'entreprise à voir son personnel se regrouper en syndicats aux États-Unis. Des bulletins de vote sont parvenus à plus de 5800 travailleurs de l'entrepôt de Bessemer pour leur demander s'ils souhaitent adhérer au Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU). Le vote a eu lieu jusqu'au 29 mars 2021.« Le fait d'avoir un syndicat chez Amazon nous donnerait le droit de négocier de façon collective nos conditions de travail, notamment sur des points tels que les normes de sécurité, la formation, les pauses, les salaires, les avantages sociaux et d'autres questions importantes qui amélioreraient notre lieu de travail. Amazon aborde parfois des problèmes au travail, mais tout cela est temporaire. Un contrat syndical est écrit, négocié et Amazon doit légalement suivre les directives et il existe des mécanismes pour les tenir légalement responsables devant nous en tant que travailleurs. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir ce type de relation avec Amazon que d'avoir un syndicat », lit-on sur le site dédié à la cause.Nombreuses sont les publications qui font état de ce que le géant du commerce en ligne fait usage de : logiciels de navigation, bracelets, caméras thermiques, caméras de sécurité, enregistrements. Chez Amazon, on se justifie en arguant qu’il s’agit de dispositifs destinés à encadrer la productivité des employés : « Les performances des employés sont mesurées et évaluées sur une longue période, car nous savons que divers facteurs peuvent avoir un impact sur la capacité à répondre aux attentes d'un jour ou d'une heure donnés. Nous soutenons les personnes qui ne sont pas performantes au niveau attendu grâce à un accompagnement spécifique pour les aider à s'améliorer. »Les entrepôts d’Amazon sont automatisés et certains postes sont occupés par des robots. La société s’appuie sur des capteurs animés par une intelligence artificielle afin de suivre la productivité des employés. L’IA est même en mesure de générer de façon automatique les documents nécessaires au licenciement en cas de non-atteinte des objectifs. Ce seul motif a mené au licenciement de plus de 300 employés travaillant dans un des entrepôts de l’entreprise à Baltimore pendant la période allant d'août 2017 à septembre 2018.Amazon a fait savoir que malgré le fait que le système soit en mesure de produire des documents de licenciement, l'accord d'un superviseur humain est obligatoire pour la décision finale. Dans ce cas, celle-ci est transmise à l'employé concerné par le superviseur humain.Mais en février, une série de tweets antisyndicaux ont été envoyés à partir de comptes prétendant être des employés.Twitter en a suspendu plusieurs et Amazon a confirmé qu'au moins un était faux. La plupart des comptes ont été créés quelques jours à peine avant de se lancer dans l'arène, souvent avec seulement quelques tweets, tous liés à Amazon.« Ce qui me dérange le plus dans les syndicats, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de se retirer des cotisations », a tweeté un utilisateur sous le pseudonyme @AmazonFCDarla, malgré une loi de l'État de l'Alabama qui l'empêche. « Amazon prend grand soin de moi », a-t-elle ajouté.Des utilisateurs ont mis en lumière ces faux comptes. Comme Karen Weise du New York Times qui a remarqué que certains de ces profils faisant les louanges d'Amazon avaient tout à coup changé de pseudonyme : « C'est tellement génial. Vous vous souvenez de ces très vrais travailleurs d'Amazon qui tweetaient de belles choses sur leur travail là-bas? Eh bien, Leo est maintenant Ciera, Michelle est maintenant Sarah, Rick est maintenant James, etc. »Un autre compte, qui a plus tard changé sa photo de profil après qu'il a été révélé être faux, a déclaré : « Les syndicats sont bons pour certaines entreprises, mais je ne veux pas avoir à débourser des centaines de dollars par mois uniquement pour les avocats ! » Faisant allusion à ce tweet, le chercheur Tim Sullivan a déclaré : « Amazon ne s'est même pas foulé les chevilles avec celui-ci lol ».Selon des documents internes partagés par les médias en 2021, la campagne d'influence a été lancée en 2018 en réponse à des vagues de critiques sur les normes de sécurité et les conditions de travail d'Amazon. Les travailleurs ont été sélectionnés pour leur « grand sens de l'humour » et invités à répondre « d'une manière polie - mais directe - » aux critiques de l'entreprise, y compris les décideurs et les politiciens.Dans un tweet typique, un employé répond à un critique en disant : « Je travaille chez Amazon pour remplir des commandes depuis 2 ans maintenant. Pensez-vous que si je n'étais pas assez payé, je serais toujours là ? Avantages sociaux complets (et généreux). OH! ET j'aime les gens avec qui je travaille ! Ouais - je vais très bien partenaire*! [emoji cow-boy]"Les employés étaient reconnaissables sur Twitter grâce au surnom « Amazon FC Ambassador » apposé à la fin de leur nom. Mais l'identité exacte ou le nombre « d' ambassadeurs » n'a jamais été clair. Une enquête Bellingcat a trouvé au moins 53 comptes actifs sur Twitter, mais a noté que les utilisateurs avaient tendance à déployer un langage similaire, à tweeter les mêmes images et même à échanger la propriété des comptes, créant un flou d'identités qui se chevauchent.Pour beaucoup, cette configuration semblait trop artificielle pour être prise au sérieux, et les comptes sont rapidement devenus la cible de critiques et de moqueries. Cela n'a pas été aidé par le fait que n'importe qui pouvait s'appeler un « ambassadeur Amazon FC » sur Twitter, et un certain nombre de parodies sont rapidement apparues. Comme l'a dit l'opérateur d'un compte parodique populaire : « C'était tellement bizarre pour moi qu'Amazon obligeait ses employés à devenir des espions pour les personnes qui les embauchaient. De plus, leur stratégie était si chaotique qu'elle n'était même pas efficace ».Cette réaction semble avoir été partagé par les cadres supérieurs d'Amazon. Selon le rapport du FT, « les cadres supérieurs d'Amazon [...] n'étaient pas satisfaits de la faible portée du programme », et en conséquence, l'entreprise « a fermé et supprimé toute trace de la campagne d'influence à la fin de l'année dernière ».Source : Financial TimeQu'en pensez-vous ?