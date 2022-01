Échec de la réglementation

Certains spéculateurs vont jusqu’à dire que les cryptomonnaies peuvent mener l’humanité au chaos (dû au changement climatique). Ce serait semble-t-il possible si l'adoption de celles reconnues énergivores comme le bitcoin se fait à des taux similaires à ceux de technologies comme les cartes de crédit. « La méthode la plus courante pour produire des actifs cryptographiques nécessite d'énormes quantités d'électricité et génère d'importantes émissions de dioxyde de carbone. Les producteurs d’actifs cryptographiques souhaitent utiliser davantage d'énergie renouvelable.Selon une analyse réalisée par l’Américain Timothy Swanson, économiste spécialisé dans la gouvernance environnementale, la biodiversité, la gestion de l'eau, ainsi que les droits de propriété intellectuelle et la réglementation des biotechnologies, le bitcoin et d’autres cryptomonnaies basés sur l'algorithme Proof of Work sont un cauchemar suivant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).Pour Timothy Swanson, le concept de PoW n'a pas été véritablement utilisé jusqu'à ce que Satoshi Nakamoto découvre ses puissantes capacités qui ont été mises en œuvre dans le réseau du bitcoin. Pour lui, PoW serait probablement l'idée la plus importante derrière le livre blanc Bitcoin, car elle a permis un système qui ne repose pas sur la confiance ou sur des parties individuelles pour confirmer les transactions au sein du réseau. En effet, avec le bitcoin et un certain nombre d'autres cryptomonnaies, tous les nœuds participants (ordinateurs) ont accès au registre (blockchain), n'importe qui peut vérifier directement les informations écrites et il n'est pas nécessaire de faire appel à une tierce partie.Cela ne devrait pas surprendre ceux qui comprennent le fonctionnement des cryptomonnaies. Les blockchains sont, à la base, de simples feuilles de calcul en annexe maintenues sur des réseaux décentralisés « peer-to-peer », un peu comme ceux utilisés pour le torrent de fichiers piratés. Tout comme les torrents permettent aux utilisateurs de partager directement des fichiers, les blockchains de cryptomonnaies permettent aux utilisateurs de tenir un registre partagé des transactions financières sans avoir recours à un serveur central ou à une autorité de gestion. Les utilisateurs sont ainsi en mesure d'effectuer des transactions directes en ligne entre eux, comme s'ils échangeaient de l'argent liquide.C'est, nous dit-on, une révolution. Mais effectuer ainsi des transactions en ligne sans intermédiaire et en toute sécurité dans un environnement sans confiance n'est pas sans coût. Les blockchains des cryptomonnaies ne permettent généralement pas de supprimer ou de modifier des transactions déjà vérifiées. Les données sont immuables. Les mises à jour sont ajoutées en enchaînant un nouveau « bloc » de données de transaction à la chaîne de blocs existants.Mais pour garantir l'intégrité de la blockchain, le réseau doit pouvoir compter sur l'exactitude des nouveaux blocs. Les cryptomonnaies populaires comme le Bitcoin, l'Ethereum et le Dogecoin utilisent une méthode de consensus de type « preuve de travail » pour vérifier les mises à jour de la blockchain. Sans entrer dans les détails techniques, ce mécanisme permet aux utilisateurs de la blockchain appelés « mineurs » de se disputer le droit de vérifier et d'ajouter le prochain bloc en étant le premier à résoudre une énigme mathématique incroyablement complexe.L'extraction de bitcoins sur un ordinateur personnel n'est plus possible. La majeure partie du minage de cryptomonnaies est désormais réalisée dans des fermes minières commerciales, essentiellement d'immenses entrepôts où fonctionnent jour et nuit des milliers de processeurs informatiques puissants. L'électricité dépensée pour le minage du bitcoin et d'autres cryptomonnaies approche rapidement 1 % de la consommation mondiale, ce qui est notoirement supérieur à la consommation totale d'électricité de nombreux petits pays développés.En début d’année dernière, le développeur Haskell Stephen Diehl, auteur de« Un stratagème classique de Ponzi est une fraude financière dans laquelle des individus effectuent des manipulations bancaires ainsi que des manipulations des états comptables pour payer continuellement de nouveaux investisseurs grâce à d'anciens investisseurs tout en maintenant l'illusion des rendements. En termes économiques, investir dans un système de Ponzi est un jeu à somme négative et est une forme de jeu comme le poker ou la roulette. Le jeu est une consommation et, contrairement aux entreprises productives, rien de valeur n'est créé à partir du processus. Il y a une réserve d'argent fixe et chaque personne qui fait un profit le fait nécessairement au détriment de quelqu'un d'autre qui perd. Tout gagnant unique est nécessairement payé par plusieurs perdants. Les jeux à somme négative ne génèrent pas, dans l'ensemble, de la richesse ou de l'utilité et redistribuent simplement les fonds d'entrée à différents participants. Il y a un rendement attendu négatif de s'engager dans cette classe d'activités.« Dans le programme de vingt ans de Bernie Madoff, de nombreux investisseurs ont vraiment gagné de l’argent, et investir dans des projets de Ponzi au bon moment peut en effet vous rendre très riche. Certaines personnes deviennent également extrêmement riches en jouant à la roulette, mais ce n'est pas le cas de la majorité et vous n'entendrez jamais parler de ceux qui ont tout perdu. C'est l'essence de la raison pour laquelle les stratagèmes de Ponzi sont illégaux et considérés comme une forme de fraude, ils sont une forme de jeu d'argent qui dépend de l'asymétrie de l'information et de la collusion où le reste de la société supporte les coûts et les externalités négatives pour aider les victimes lorsque la musique s'arrête inévitablement et qu'il n'y a plus de chaises.« Le Bitcoin n'est pas différent. L'achat d'un bitcoin, c'est acheter une entrée dans une base de données comptable, une collection de bits extrêmement coûteuse. Il n'a aucune manifestation dans le monde réel, ne produit rien, n'a pas d'actifs, de revenus, de clients, de trésorerie ou de dividendes. La valeur actuelle nette du bitcoin est nulle et ne peut jamais être différente de zéro. Cette valeur provient uniquement d’une forme de spéculation récursive, une illusion selon laquelle davantage de victimes viendront à spéculer dans la spéculation, perpétuant ainsi l’escroquerie et faisant monter la « valeur » spéculée plus haut.C'est un contrat à terme avec un sous-jacent sur la crédulité humaine, un pari qu'il y aura plus d'imbéciles à l'avenir pour payer les imbéciles actuels. Einstein a dit un jour : « Deux choses sont infinies : l'univers et la stupidité humaine ; et je ne suis pas sûr pour ce qui concerne l'univers » et dans l'étrange monde à l'envers d'aujourd'hui, vous pouvez désormais investir dans la thèse d'Einstein et cela s'appelle Bitcoin.« Une réserve de valeur ne peut pas être basée uniquement sur la foi en une réserve inépuisable d'imbéciles prêts à payer monotonement davantage pour quelque chose indéfiniment. Il devrait être intuitivement évident pour chaque écolier que ce jeu de chaises musicales ne peut pas durer éternellement et ne durera pas. La réalité a une manière de s'affirmer et à un moment donné, ce schéma épuisera le bassin des imbéciles qui se retrouveront en train de prendre une part pathétique dans l'illusion collective d'une non-monnaie totalement inutile dans le monde réel. Les bitcoins sont totalement inadaptés à des fins monétaires, ils ne soutiennent aucune activité économique, ne sont pas adaptés aux transactions en tant qu'unité d'échange et ne peuvent jamais remplir aucune fonction au-delà d'une bulle spéculative vide.Étant donné que les cryptomonnaies ne produisent aucune valeur matérielle, cet énorme gaspillage de ressources fait de toute l'entreprise un jeu à somme négative. Les investisseurs ne peuvent retirer de l'argent qu'en vendant leurs pièces à d'autres investisseurs, mais seulement après que les mineurs et les divers fournisseurs de services de cryptomonnaies aient pris la rente. En d'autres termes, les investisseurs ne peuvent pas dans l'ensemble encaisser ce qu'ils ont investi, car les cryptomonnaies seraient inefficaces de par leur conception.« Cela en fait une forme de monnaie pauvre et coûteuse et un investissement à long terme absolument ridicule » estiment certains analystes. « Nous pourrions les considérer comme une expérience vouée à l'échec dans le cadre de la théorie de l'investissement dite du « plus grand fou », dans laquelle les investisseurs tentent de tirer profit d'actifs surévalués, voire sans valeur, en les revendant au « plus grand fou » suivant. La hausse du prix du bitcoin et des autres cryptomonnaies n’est pas simplement fonction de la demande. Bien au contraire, la manipulation des prix joue un rôle aussi important, voire plus important, que la demande dans la hausse des prix.Dans un article largement diffusé en 2017 au Etat Unis, des chercheurs ont attribué plus de la moitié de la hausse récente du prix du bitcoin à des achats effectués par une seule entité sur Bitfinex, une bourse de cryptomonnaies dont le siège est à Hong Kong. Ces achats ont été programmés pour soutenir le prix du bitcoin pendant les périodes de baisse du marché d'une manière qui indiquait si clairement une manipulation du marché que les auteurs ont jugé inconcevable que de tels modèles d'échange puissent se produire par hasard.Il est essentiel de noter que ces achats n'ont pas été effectués avec des dollars, mais avec du Tether, un autre type de cryptomonnaie connu sous le nom de « stablecoin » parce que son prix est fixé au dollar, de sorte qu'un tether vaut toujours un dollar. De nombreuses bourses de cryptomonnaies offshore n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels, sans doute parce que les banques jugent qu'il est trop risqué de faire des affaires avec elles.Bitfinex, qui partage une société mère et une équipe de direction avec Tether Ltd (l'émetteur de sa cryptomonnaie éponyme), a eu du mal à trouver des partenaires bancaires américains après que Wells Fargo a brusquement cessé de traiter les virements électroniques entre les banques taïwanaises de la bourse et leurs clients américains en 2017 sans en donner la raison.Sans relations bancaires traditionnelles pour l'émission de virements électroniques, les bourses ne peuvent pas facilement faciliter les échanges entre acheteurs et vendeurs sur leurs plateformes quelqu'un doit faire passer de l'argent liquide entre les acheteurs et les vendeurs. Les monnaies stables résolvent ce problème en remplaçant les vrais dollars. Ils permettent aux marchés des cryptomonnaies de conserver une grande liquidité.Le Tether fait désormais partie intégrante du fonctionnement des marchés cryptographiques mondiaux. La majorité des échanges de bitcoins sont désormais effectués en Tether, soit 70 % en volume. En comparaison, seuls 8 % du volume des échanges sont effectués en dollars réels, le reste étant constitué d'autres paires crypto à crypto.De nombreux sceptiques du secteur, et même ses partisans, y voient un risque systémique et une bombe à retardement. L'ensemble du système repose sur la capacité des traders à échanger des tethers contre de l'argent réel ou beaucoup plus couramment dans la pratique contre d'autres cryptomonnaies traditionnelles qui peuvent être vendues contre de l'argent sur des bourses bancarisées comme Coinbase ou Gemini.Les pyramides de Ponzi de cette ampleur visent généralement d'autres sociétés financières, des banques, des institutions d'élite et d'autres investisseurs fortunés. Les cryptomonnaies seraient ainsi les Ponzi du peuple. Les bourses de cryptomonnaies dotées d'interfaces conviviales, ainsi que les sociétés de services financiers comme Square et PayPal, permettent aux investisseurs particuliers ayant peu d'actifs et peu de connaissances financières d'acheter des cryptomonnaies sur leurs smartphones.L'achat minimum sur Coinbase est de seulement 2 dollars, alors qu'il est de 1 dollar sur Robinhood. Une récente enquête de Pew a révélé qu'un adulte de moins de trente ans sur trois a acheté ou utilisé des cryptomonnaies. Ce sont les travailleurs de tous les jours qui souffriront le plus lorsque leurs économies s'évaporeront inévitablement du jour au lendemain.Les régulateurs et les décideurs politiques ont été lents à protéger le public. Les systèmes de Ponzi peuvent rester solvables pendant des années tout en passant sous le radar des forces de l'ordre et des régulateurs. Madoff a géré son fonds spéculatif comme une pyramide de Ponzi pendant au moins dix-sept ans. Alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) n'a pas tenu compte des multiples avertissements d'un dénonciateur du secteur pendant sept ans, les régulateurs ont agi rapidement lorsque Madoff a été dénoncé par ses propres enfants. Après tout, il escroquait les riches, les banquiers, les célébrités et les élites.Selon vous, les cryptomonnaies sont-elles une gigantesque chaîne de Ponzi ?Pensez-vous que l'écosystème des cryptomonnaies est un jeu à somme négative ?Êtes-vous pour ou contre le minage de cryptomonnaie ?