Microsoft va faire l'acquisition d'Activision Blizzard pour 95,00 $ par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 68,7 milliards de dollars, y compris la trésorerie nette d'Activision Blizzard. Lorsque la transaction sera conclue, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony. L'acquisition prévue comprend des franchises emblématiques des studios Activision, Blizzard et King comme «Warcraft», «Diablo», «Overwatch», «Call of Duty» et «Candy Crush», en plus des activités mondiales d'eSport via la Major League Gaming. L'entreprise possède des studios dans le monde entier avec près de 10 000 employés.Microsoft en a profité pour annoncer qu'il comptait plus de 25 millions d'abonnés au Game Pass et « offrira autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass », couvrant à la fois les titres existants et nouveaux, selon le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer. Call of Duty, Diablo et World of Warcraft font partie de plusieurs franchises très réussies développées sous l'égide d'Activision Blizzard. « Les joueurs du monde entier adorent les jeux Activision Blizzard, et nous pensons que les équipes créatives ont leur meilleur travail devant elles », a indiqué Phil Spencer. « Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, pratiquement partout où ils veulent ».Mais David Malpass, le président de la Banque mondiale, ne voit pas cette acquisition d'un bon œil ; pour lui, le rachat par Microsoft pour 69 milliards de dollars du développeur de jeux Activision Blizzard est semblable à une allocation de capital discutable à un moment où les pays pauvres ont du mal à restructurer leurs dettes et à lutter contre le COVID-19 et la pauvreté.Malpass a déclaré lors d'un événement virtuel du Peterson Institute for International Economics que davantage de capitaux devaient affluer vers les pays pauvres, mais ces flux ont été perturbés par des politiques monétaires inhabituellement souples dans les pays développés.Il a déclaré avoir été frappé par l'ampleur de l'accord d'acquisition de Microsoft pour l'éditeur de "Call of Duty" Activision Blizzard. Cela a éclipsé les 23,5 milliards de dollars de contributions en espèces convenues en décembre par les pays donateurs les plus riches à l'Association internationale de développement, le fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres (environ 8 milliards de dollars par an sur trois ans), a-t-il déclaré.« Vous devez vous demander : "Attendez une minute, est-ce la meilleure allocation de capital ?" », a déclaré Malpass à propos de l'accord avec Microsoft. « Cela va au marché obligataire. Vous savez, une énorme quantité de flux (de capitaux) va au marché obligataire ».Pour mémoire, une obligation est une part d’un emprunt donnant droit à la perception d’un intérêt. Le prêteur récupère son capital lorsque l’obligation arrive à son échéance. C’est sur le marché obligataire (marché des obligations) que s'organise la confrontation de l'offre et de la demande de financements à moyen et long terme par émission de dette obligataire (obligations).Malpass a noté que ce n'est qu'une petite partie du monde en développement qui a accès à ce financement obligataire, tandis que trop de capitaux restent embouteillés dans les pays avancés, en particulier dans les actifs de réserve de la banque centrale utilisés pour soutenir les achats d'obligations à long terme.Ses commentaires ont fait écho à un appel similaire la semaine dernière aux banques centrales pour qu'elles réduisent leurs avoirs obligataires à long terme afin de libérer des capitaux de prêt.« Cela vous place dans une situation où une énorme quantité de capital est allouée à des régions du monde déjà à forte intensité de capital - les économies avancées - qui construisent de plus en plus sur des infrastructures et des biens immobiliers déjà fortement construits, par exemple », indique Malpass.« En attendant, un retour à des rendements mondiaux plus normaux est nécessaire pour apporter plus de capacité de financement aux petites entreprises du monde en développement », a-t-il déclaré. « Afin de faire face au flux de réfugiés, à la malnutrition qui sévit, etc., il doit y avoir plus d'argent et de croissance dans les pays en développement », a ajouté Malpass.Malpass demande aux pays riches de freiner le marché obligataire pour libérer des capitaux de prêt pour d'autres raisons.Bien que Malpass puisse avoir raison sur le fait que le marché est mis en place pour aider les entreprises riches à devenir encore plus riches, dans ce cas particulier, l'accord de Microsoft était un achat entièrement en espèces qui consommerait environ 53% de leur trésorerie, ce qui signifie que la politique monétaire n'avait pas vraiment d'impact sur la transaction.Si le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est peut-être le sujet du jour, la Banque mondiale devra peut-être trouver un autre cas illustrant mieux le problème.Source : entretien avec le président de la Banque mondialeQue pensez-vous des propos du président de la Banque mondiale ? Êtes-vous d'accord avec les arguments qu'il avance ?