« Être dans le monde réel est très important, mais le métavers consiste à rendre quasi réel le monde virtuel, et je ne vois pas l'intérêt de le faire », a déclaré Kutaragi dans une interview accordée à Bloomberg cette semaine. « Préférez-vous être un avatar poli plutôt que votre vrai moi ? Cela ne diffère en rien des sites de messagerie anonymes », a-t-il ajouté. Le métavers est un terme emprunté à la science-fiction, qui fait référence à une version future de l'Internet (ou des plateformes de médias sociaux) accessible par le biais de technologies immersives telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée.Un récent rapport du gestionnaire d'actifs cryptographique Grayscale estime que les univers numériques pourraient devenir une entreprise de 1 000 milliards de dollars dans un avenir proche. En attendant, les investisseurs se dépêchent pour s'emparer des "parcelles" disponibles dans les univers virtuels populaires comme "Sandbox" et "Decentraland". À titre d'exemple, Tokens.com, une entreprise qui investit dans l'immobilier du métavers et les jetons non fongibles (NFT), a récemment dépensé près de 2,5 millions de dollars pour acquérir un terrain dans Decentraland, l'un des univers les plus populaires du métavers.Republic Realm, une société dite de "développement immobilier virtuel" y a dépensé la somme record de 4,3 millions de dollars pour une parcelle de terrain virtuel. Janine Yorio, PDG de Republic Realm, a déclaré que sa société a vendu 100 îles privées virtuelles l'année dernière pour 15 000 dollars chacune. Depuis, les prix ont flambé et les îles valent désormais des centaines de milliers de dollars. « Aujourd'hui, elles se vendent environ 300 000 dollars chacune, ce qui correspond par coïncidence au prix moyen d'une maison en Amérique », a-t-elle déclaré. Alors, y a-t-il un intérêt à injecter autant d'argent dans le métavers ?Kutaragi, Elon Musk, PDG de Tesla, et beaucoup d'autres jugent cela "inutile". En décembre, Musk a déclaré qu'il ne voyait pas de cas d'utilisation convaincant pour le métavers. « Je ne comprends pas », a-t-il déclaré. Musk a déclaré qu'en plus du manque de cas d'utilisation convaincants, l'expérience pour les consommateurs avec le métavers est décevante. « Bien sûr, vous pouvez mettre une télévision sur votre nez. Je ne suis pas sûr que cela vous rende dans le métavers. Je ne vois pas quelqu'un attacher un foutu écran à son visage toute la journée et ne pas vouloir le quitter. Cela semble - pas possible », a-t-il déclaré.Meta, anciennement Facebook, a été à l'avant-garde des entreprises de technologie adoptant la technologie métavers. Cependant, Frances Haugen, une ex-ingénieure de la société devenue lanceuse d'alerte sur la façon dont Meta traite les données des utilisateurs, a averti en novembre que le métavers que l'entreprise construit va porter atteinte à la vie privée des travailleurs et pourrait obliger les gens à communiquer davantage de données. Microsoft, rival de Sony sur le marché des consoles, a déclaré cette semaine qu'il se concentrerait sur la construction de plateformes métavers avec l'acquisition de l'éditeur de jeux Activision Blizzard Beaucoup se sont dits "étonnés" de voir Microsoft se lancer sur cette voie. Phil Libin, le fondateur d'Evernote, a également exprimé son scepticisme quant aux mérites du métavers. Il a déclaré dans une interview que l'engouement autour de la technologie métavers lui rappelait la propagande communiste à laquelle il avait été exposé en grandissant dans l'ancienne Union soviétique. Certains joueurs se montrent également réticents vis-à-vis du métavers et des technologies associées - comme les NFT, le Webs3 et les cryptomonnaies - et des jeux basés sur la blockchain, qui se sont popularisés grâce au concept "Play-To-Earn".Le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, pense même que les jeux "Play-To-Earn Crypto" représenteront 90 % du marché des jeux dans 5 ans. Le concept "Play-To-Earn" est un modèle économique dans lequel les gens peuvent jouer à un jeu et gagner des cryptomonnaies. Selon les critiques, il s'agit d'un modèle psychologique très puissant, car il combine deux activités qui animent l'humanité depuis la nuit des temps : gagner de l'argent et se divertir. L'élément clef de ce concept est de donner aux joueurs la propriété de certains actifs dans le jeu et de leur permettre d'augmenter leur valeur en jouant activement au jeu.Cependant, certains joueurs estiment que les cryptomonnaies et tout ce qui est lié constituent une "escroquerie". D'autres ont déjà fait pression sur des éditeurs pour les obliger à abandonner leurs projets d'intégrer les NFT dans les jeux. « Les gens se font vendre des mots à la mode. Ceux qui font la promotion des NFT dans les jeux essaient de vous vendre de l'huile de serpent », a déclaré Mutahar Anas, un YouTubeur. Par ailleurs, Kutaragi n'est pas du tout enthousiasmé par les casques RV et RA. Il estime que le plus gros problème avec ces casques est le fait que les appareils vous empêchent d'être dans le monde réel.« Les casques vous isoleraient du monde réel, et je ne peux pas être d'accord avec cela. Les casques sont tout simplement gênants. », a déclaré Kutaragi. Sur la toile, des commentaires indiquent qu'il peut être facile de rejeter l'opinion de Kutaragi en raison de son âge (il a 71 ans), mais on peut tout à fait argumenter que la RV est une expérience assez cloisonnée et contraignante. Le port d'un casque RV vous isole en effet du monde réel et n'est pas un dispositif qui s'adresse à ceux qui ont une famille ou des animaux domestiques, ou qui ne peuvent pas confortablement faire abstraction de leur environnement pendant de longues périodes.Le métavers est également jugé peu attrayant pour les mêmes raisons et se voit confronté à la tâche de mettre la réalité plus en avant que le monde numérique. Des entreprises telles qu'Apple s'attaquent plutôt à ce point et veulent laisser le monde réel au premier plan. Kutaragi est connu pour avoir des opinions assez tranchées sur la technologie, surtout lorsqu'il était CEO de Sony Interactive Entertainment. Kutaragi a un jour qualifié la Xbox 360 de "juste une Xbox 1.5" et qu'elle "ne faisait que suivre la PlayStation 2". Il n'y a toujours pas de date de sortie officielle pour le PSVR 2, le nouveau casque RV de Sony, ni de prix.Toutefois, Sony prévoit de lancer son casque de réalité virtuelle de nouvelle génération avant la fin 2022, à condition qu'il n'y ait pas de problèmes de livraison. Compte tenu du fait que la PS5 est encore incroyablement difficile à trouver et que les revendeurs continuent de profiter des difficultés de livraison, Sony doit s'assurer que sa console est plus disponible avant d'essayer de pousser les gens à acheter un accessoire qui sera probablement coûteux.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos de l'inventeur de la PlayStation ?Pensez-vous que le métavers sera une révolution comme certains le prédisent ?