L' American Innovation and Choice Online Act , qui interdirait aux entreprises de discriminer les petits concurrents et de donner la priorité à leurs produits par rapport aux autres.

La Platform Competition and Opportunity Act , qui habiliterait les régulateurs à empêcher les entreprises dominantes d'acquérir des concurrents potentiels.

Le Ending Platform Monopolies Act , qui interdirait aux entreprises d'écraser des concurrents plus petits et de porter atteinte à une concurrence en ligne juste et libre.

L' Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching (ACCESS) Act , qui faciliterait l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché en modifiant les exigences qui affectent les coûts pour les entreprises.

, qui faciliterait l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché en modifiant les exigences qui affectent les coûts pour les entreprises. La Merger Filing Fee Modernization Act, qui mettrait à jour les frais de dépôt pour les fusions « pour la première fois en deux décennies », selon le communiqué de presse, afin que les régulateurs puissent mieux appliquer les lois antitrust.

La réaction d'Apple et Google

Le plaidoyer de Google

Les Américains pourraient avoir des versions pires, moins pertinentes et moins utiles de produits comme Google Search et Maps.

Une exigence "d'innovation par autorisation" pourrait obliger les entreprises technologiques américaines à obtenir l'approbation des bureaucrates du gouvernement avant de lancer de nouvelles fonctionnalités ou même de résoudre des problèmes, tandis que les entreprises étrangères seraient libres d'innover. Les entreprises étrangères pourraient également accéder régulièrement à la technologie américaine ainsi qu'aux données des Américains.

Handicaper les leaders technologiques américains menacerait nos principales sources de dépenses en recherche et développement – ​​tout comme des voix bipartites au Congrès reconnaissent la nécessité d'augmenter les investissements américains en R&D pour rester compétitifs dans la course mondiale à l'IA, au quantique et à d'autres technologies de pointe.

C'est pourquoi les experts en sécurité nationale des deux parties se sont alignés pour avertir que les projets de loi anti-tech actuels pourraient menacer la sécurité nationale des États-Unis.

Les projets de loi pourraient entraver notre capacité à intégrer des fonctionnalités de sécurité automatisées si d'autres sociétés proposent des fonctionnalités similaires. Par exemple, nous pourrions être empêchés d'inclure automatiquement notre service SafeBrowsing et nos filtres anti-spam dans Chrome et Gmail pour bloquer les pop-ups, les virus, les escroqueries et les logiciels malveillants.

Rompre les connexions entre les outils Google pourrait limiter notre capacité à détecter et à vous protéger contre les risques de sécurité qui utilisent des signaux de sécurité dans nos produits.

Ces projets de loi peuvent nous obliger à partager les données sensibles que vous stockez avec nous avec des sociétés inconnues d'une manière qui pourrait compromettre votre vie privée.

Et lorsque vous utilisez la recherche Google ou Google Play, nous devrons peut-être accorder la même importance à une multitude de services de spam et de mauvaise qualité.

Apple et Google sont passés sur la défensive dans un contexte où une pression s'exerce sur eux si une nouvelle législation antitrust stricte aux États-Unis venait à être adoptée. Les grandes enseignes de la technologie pourraient faire face à des pertes financières massives si deux projets de loi clés, tous deux coparrainés par la sénatrice démocrate Amy Klobuchar du Minnesota, étaient adoptés par le Congrès.En juin, les législateurs de la Chambre ont dévoilé cinq projets de loi visant à freiner les grandes entreprises technologiques et à desserrer leur emprise sur les industries numériques.La législation s'adresse spécifiquement à Amazon, Google, Apple et Facebook, qui ont tous fait l'objet d'un examen minutieux en raison de préoccupations antitrust ces dernières années. Les projets de loi bénéficient d'un certain soutien bipartisan et donneraient aux régulateurs plus de pouvoir pour empêcher les entreprises technologiques de détenir une trop grande domination du marché, ont déclaré leurs sponsors.« En ce moment, les monopoles technologiques non réglementés ont trop de pouvoir sur notre économie », avait alors déclaré le représentant David Cicilline, président du sous-comité antitrust de la Chambre, dans un communiqué de presse. « Ils sont dans une position unique pour choisir les gagnants et les perdants, détruire les petites entreprises, augmenter les prix pour les consommateurs et mettre les gens au chômage ».Les cinq projets de loi sont décrits ci-dessous :Cette nouvelle législation marquerait une étape importante dans l'établissement de réglementations pour l'industrie technologique en plein essor et historiquement non réglementée.Chaque entreprise faisait l'objet d'une enquête pour une raison différente : Google pour sa domination dans les publicités et la recherche en ligne, Apple pour ses politiques sur l'App Store, Amazon pour son traitement des vendeurs tiers et Facebook pour ses acquisitions de concurrents potentiels comme Instagram, WhatsApp et Giphy.Les PDG des GAFA ont témoigné ensemble pour la première fois devant le Congrès en juillet dans le cadre de l'enquête.Dans une lettre adressée à Klobuchar, le directeur principal des affaires gouvernementales d'Apple, Tim Powderly, a averti que l', initialement dévoilé en juin, mettrait la sécurité des consommateurs en danger.Si elle est adoptée, la législation permettrait aux utilisateurs d'effectuer un « charger latéralement » des applications de sources tierces sur leurs téléphones, sapant ainsi la domination de l'App Store d'Apple sur les iPhones et du Play Store de Google sur les appareils Android. Les deux entreprises pourraient ne pas percevoir la commission qu'elles facturent aux développeurs d'applications pour placer des applications sur leurs magasins respectifs.Dans sa lettre, Powderly a écrit qu'Apple avait mis en place des normes de sécurité rigoureuses pour les applications autorisées sur ses téléphones, et a fait valoir que les utilisateurs courraient un plus grand risque s'ils téléchargeaient des applications d'ailleurs.« Après une année tumultueuse qui a été marquée par de multiples controverses concernant les médias sociaux, des allégations de lanceurs d'alerte concernant des risques longtemps ignorés pour les enfants, et les attaques de rançongiciels qui ont entravé des infrastructures critiques, il serait ironique que le Congrès réagisse en rendant beaucoup plus difficile la protection de la vie privée et de la sécurité des appareils personnels des Américains », a-t-il écrit.« Malheureusement, c'est ce que ces projets de loi feront ».Pendant ce temps, le chef juridique de Google, Kent Walker, a publié mardi un billet de blog dans lequel il avertissait que la réglementation des magasins d'applications et la loi américaine sur l'innovation et le choix en ligne, également proposée l'été dernier, risquaient ensemble « d'handicaper les leaders technologiques américains » et « pourraient menacer la sécurité nationale américaine ».Dans le cadre de cette dernière série de propositions, il serait interdit aux entreprises d'utiliser leurs plateformes pour donner la priorité à leurs propres produits avant ceux de leurs concurrents. En pratique, cela pourrait empêcher Google de positionner ses propres services (par exemple Google Flights, Google Travel ou Google Maps) en haut des résultats de son moteur de recherche.Mardi, une coalition de plus de 40 petites entreprises technologiques, dont le moteur de recherche DuckDuckGo, le site Web de questions-réponses Quora et l'usine de startups de la Silicon Valley Y Combinator, a signé une lettre ouverte soutenant le, avertissant que « les entreprises technologiques dominantes ont rendu le terrain plus difficile aux autres entreprises qui veulent leur faire concurrence ».Mais Walker de Google a écrit que les législateurs ne devraient pas « se précipiter pour juger », ajoutant: « Une exigence "d'innovation par autorisation" pourrait obliger les entreprises technologiques américaines à obtenir l'approbation des bureaucrates du gouvernement avant de lancer de nouvelles fonctionnalités ou même de résoudre des problèmes, tandis que les entreprises étrangères seraient libre d'innover ».Voici les propos de Kent Walker :« Ces modifications concèdent toutes les préoccupations soulevées au sujet du projet de loi – et n'en résolvent aucune. Par exemple, l'amendement reconnaît les véritables failles de sécurité du projet de loi en indiquant que les plateformes ne seront pas obligées de partager les données des utilisateurs avec les entreprises figurant sur la liste des sanctions américaines. Mais il ne dit rien sur les dispositions qui pourraient nécessiter le partage de données avec d'innombrables autres acteurs malveillants et entreprises étrangères. Le projet de loi couvre toujours les principales entreprises américaines, tout en accordant un laissez-passer gratuit aux entreprises étrangères. Il comprend toujours toutes les dispositions qui entravent notre capacité à offrir une sécurité par défaut sur nos plateformes, exposant les gens aux attaques de phishing, aux logiciels malveillants et au contenu spam. Et il comprend toujours les dispositions qui pourraient nous empêcher de fournir aux consommateurs et aux entreprises des services utiles et gratuits. En fait, l'amendement semble punir les services gratuits en faveur des services que les consommateurs doivent payer, car il semble exonérer les "frais pour les services d'abonnement" (comme les logiciels par abonnement de Microsoft). Cela soulève son propre ensemble de problèmes troublants, nuirait aux consommateurs qui bénéficient de services gratuits et ne résout pas les vrais problèmes soulevés par le projet de loi.« Ces projets de loi imposeraient un ensemble de règles aux entreprises américaines tout en donnant un laissez-passer aux entreprises étrangères. Et ils donneraient à la Federal Trade Commission et à d'autres agences gouvernementales un pouvoir sans précédent sur la conception des produits de consommation. Tout cela serait un renversement spectaculaire de l'approche qui a fait des États-Unis un leader technologique mondial, et risque de céder le leadership technologique américain et de menacer notre sécurité nationale, comme l'ont averti les experts bipartites de la sécurité nationale :« Google est en mesure de protéger des milliards de personnes dans le monde contre les cyberattaques, car nous intégrons des protections de sécurité et de confidentialité dans nos services. Chaque jour, Gmail bloque automatiquement plus de 100*millions de tentatives d'hameçonnage et Google Play*Protect exécute des analyses de sécurité sur 100*milliards d'applications installées dans le monde.« Ces projets de loi pourraient nous empêcher de sécuriser nos produits par défaut et introduiraient de nouveaux risques pour votre vie privée. Par exemple:« Lorsque vous accédez à la recherche Google, vous souhaitez obtenir les résultats les plus utiles. Mais ces projets de loi pourraient nous empêcher de vous fournir des résultats intégrés et de haute qualité - même lorsque vous les préférez - simplement parce qu'une autre société pourrait proposer des réponses concurrentes. Bref, il faudrait privilégier les résultats qui aident les concurrents même s'ils ne vous aident pas.« Si vous recherchez un lieu ou une adresse, nous ne pourrons peut-être pas vous montrer les itinéraires de Google Maps dans vos résultats. À titre d'exemple, si vous recherchez "lieu de vaccination près de chez moi", nous ne serons peut-être pas en mesure de vous montrer une carte des lieux de vaccination dans votre communauté.« Lorsque vous avez une question urgente, telle que les "symptômes d'un AVC", la recherche Google peut être empêchée de vous fournir des informations immédiates et claires, et être obligée de vous diriger vers un mélange de résultats de mauvaise qualité.« Lorsque vous recherchez des entreprises locales, Google Search et Maps peuvent ne pas être autorisés à mettre en évidence les informations que nous recueillons sur les heures d'ouverture, les coordonnées et les avis. Cela pourrait nuire aux petites entreprises et aux détaillants locaux, ainsi qu'à leurs clients.« Les projets de loi nuiraient également aux petites entreprises si des outils tels que Gmail, Calendar et Docs n'étaient pas autorisés à être intégrés ou à fonctionner ensemble de manière transparente.Sources : David Cicilline Que pensez-vous de ces projets de loi ?Êtes-vous favorables ou non à l'imposition du téléchargement latéral sur iPhone par la loi ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous du plaidoyer de Google qui vient souligner que les clients en sortiraient perdants mais également les entreprises américaines au profit des entreprises étrangères ? Prétexte ou arguments qui méritent d'être mis sur la balance ?Que pensez-vous du plaidoyer d'Apple qui met en avant la sécurité des utilisateurs en rappelant le florilège de cyberattaques qui ont couler beaucoup d'encre ces derniers mois ?