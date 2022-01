Les jeux de type "Play-To-Earn" se popularisent rapidement dans l'industrie





Certains jeux "Play-To-Earn" necessitent une mise pour pouvoir y jouer





« Quatre-vingt-dix pour cent des gens ne joueront pas à un jeu à moins qu'ils ne soient correctement valorisés pendant ce temps », a affirmé Ohanian dans un épisode du podcast "Where It Happens" en décembre dernier. « Dans cinq ans, vous valoriserez réellement votre temps correctement, et au lieu d'être exploité pour des publicités, ou d'être plumé pour des dollars afin d'acheter des marteaux stupides que vous ne possédez pas réellement, vous jouerez à un jeu équivalent on-chain qui sera tout aussi amusant, mais vous gagnerez réellement de la valeur et vous pourrez récolter de l'argent », a ajouté l'entrepreneur.En effet, selon certaines estimations, le marché mondial des jeux vidéo devrait atteindre une valeur de 268 milliards de dollars d'ici 2025. Envisager une carrière dans les jeux n'est plus mal vu, mais encouragé dans de nombreux pays. Comme toute industrie, les jeux en ligne ont connu une myriade de tendances au fil des ans. Des jeux de tir à la première personne (FPS) aux jeux MOBA (multiplayer online battle arena), la liste s'allonge constamment. Aujourd'hui, il semble que l'industrie des cryptomonnaies ait pris connaissance du potentiel de ce segment en pleine croissance et de l'impact que cette technologie peut avoir sur lui.Cela a été en grande partie possible grâce à l'essor des jetons non fongibles (NFT), car les développeurs ont compris qu'ils étaient en mesure de créer et de transférer une valeur tangible à travers les écosystèmes de jeu, offrant ainsi des incitations supplémentaires aux personnes qui passent leur temps à jouer. C'est ainsi qu'est né le modèle "Play-To-Earn", spécifiquement lié aux cryptomonnaies, qui commence à prendre de la vitesse. Le concept "Play-To-Earn" est exactement ce qu'il semble être : un modèle économique dans lequel les gens peuvent jouer à un jeu et gagner des cryptomonnaies.Selon les critiques, il s'agit d'un modèle psychologique très puissant, car il combine deux activités qui animent l'humanité depuis la nuit des temps : gagner de l'argent et se divertir. L'élément clé de ce concept est de donner aux joueurs la propriété de certains actifs dans le jeu et de leur permettre d'augmenter leur valeur en jouant activement au jeu. Habituellement, dans le monde cryptographique, la définition de la propriété et même son transfert sont possibles grâce à l'utilisation des NFT. En prenant part à l'économie du jeu, les joueurs créent de la valeur pour les autres joueurs de l'écosystème et pour les développeurs.En retour, ils reçoivent une récompense sous la forme d'actifs susceptibles d'être appréciés. Ces actifs peuvent être n'importe quoi, depuis des personnages attrayants dont la rareté est variable jusqu'à un certain type de cryptomonnaie. L'un des titres les plus populaires de la catégorie à l'heure actuelle est "Axie Infinity". Il s'inspire de certains jeux populaires tels que Pokémon et Tamagotchi. Les joueurs peuvent collecter, reproduire, élever, combattre et même échanger des créatures basées sur des jetons, qui sont, bien sûr, appelées Axies. Ils peuvent également être achetés et vendus contre la cryptomonnaie RONIN.La cryptomonnaie native du protocole est l'Axie Infinity Shards (AXS), et elle est utilisée pour participer à la gouvernance du jeu. Les AXS peuvent également être mis en jeu. Mais il y a aussi la cryptomonnaie Small Love Potion (SLP), que l'on gagne en jouant au jeu. En outre, un rapport indique qu'un quart des joueurs d'Axie n'ont jamais eu accès à un compte bancaire auparavant, ce qui signifie que leurs portefeuilles Axie sont les premiers services financiers auxquels ils ont pu accéder. L'on s'attend également à voir à voir un plus grand nombre de joueurs dans le monde affluer vers les jeux de type "Play-To-Earn" en 2022.La question de savoir si les jeux de type "Play-To-Earn" doivent être accessibles gratuitement fait débat, mais la remarque est que chaque développeur suit sa propre voie. Certains jeux "Play-To-Earn" sont accessibles gratuitement, tandis que d'autres nécessitent une certaine contribution pour être joués. Le développement d'un jeu vidéo digne de ce nom coûte cher, et il est essentiel de savoir que ces jeux sont créés par des entreprises. Le but de toute entreprise est d'être rentable. D'autre part, l'avantage des jeux "Play-To-Earn" est que les joueurs créent une certaine valeur qui peut être vendue.Même s'ils doivent payer quelque chose pour commencer à jouer, ces éléments peuvent ensuite être vendus pour un bénéfice potentiel. Et il est également vrai que la plupart des jeux gratuits exigent un certain investissement dès le départ pour débloquer les capacités de base et compléter le jeu. Cependant, selon certains rapports sur ce segment florissant, l'économie du jeu Axie Infinity connaît déjà des problèmes. L'un d'entre eux indique que les retours des joueurs sur le jeu diminuent lentement au fil du temps, car les joueurs encaissent leurs gains au lieu de les réinvestir dans le jeu.Le jeu a également un "buy-in" (une contribution de départ) minimum d'environ 300 $, une barrière élevée à l'entrée pour de nombreux joueurs, les joueurs de niveau inférieur gagnant souvent bien en dessous du salaire minimum. Cependant, à mesure que les jeux "Play-To-Earn" se popularisent, le nombre de personnes opposées à ces nouvelles expériences de jeu augmente également. Récemment, il est apparu que des joueurs en colère font pression sur les éditeurs pour qu'ils abandonnent les projets de NFT. Selon les maisons d'édition, les jeux intégrant les NFT devraient permettre aux joueurs d'en gagner pendant leurs parties.Le problème s'est posé récemment avec le studio GSC Game World, qui prévoyait d'intégrer les NFT dans la prochaine version de son jeu STALKER. Mais, le projet a attisé la colère des joueurs, qui se sont ligués contre les plants de la société concernant cette future version de STALKER. Ils considèrent les NFT comme une escroquerie. Selon ces derniers, le fabricant de jeux cherchait simplement à soutirer davantage d'argent aux joueurs. « Le studio abusait de sa popularité. C'est tellement évident que c'est fait pour le profit au lieu de simplement créer un beau jeu », a déclaré Christian Lantz, un joueur de STALKER qui vit en Ontario.Alexis Ohanian est l'une des figures de l'industrie qui ont exprimé leur enthousiasme vis-à-vis du concept "Play-To-Earn". Parmi les autres personnalités de l'industrie qui ont exprimé leur intérêt pour le concept des jeux "Play-To-Earn", citons Strauss Zelnick, directeur de Take-Two, Andrew Wilson, PDG d'EA, et Yosuke Matsuda, PDG de Square Enix. Matsuda a expliqué dans une lettre ouverte que la création de jeux sur la blockchain permettrait aux joueurs de gagner de l'argent, et que l'entreprise consentirait désormais plus d'effort dans leur développement. « Cela deviendrait un thème stratégique majeur pour l'entreprise », a-t-il déclaré.Outre le boom des jeux "Play-To-Earn", Ohanian a partagé deux autres prédictions. Selon lui, la plupart des gens participeront à une DAO, (decentralized autonomous organization - organisation autonome décentralisée), dans les cinq prochaines années. Une DAO est un terme fantaisiste pour désigner un groupe de contacts Internet se réunissant dans un but commun, comme dans le cas de ConstitutionDAO, où les gens se sont regroupés pour essayer d'acheter une copie originale de la Constitution américaine.« Ils ne le sauront pas nécessairement. Mais ils s'en ficheront, l'expérience utilisateur triomphe sur tout. Donc oui, je pense que ce sera assez banal. Peut-être pas tout le monde, mais à toutes fins utiles, ce sera une chose assez normale », a-t-il déclaré. Il s'attend également à ce que les gens accordent plus d'importance à leur identité en ligne qu'à celle qu'ils ont dans le monde réel, car "ils se soucieront davantage d'un pseudonyme qu'ils ont inventé que de leur nom officiel".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des jeux basés sur la blockchain ?Que pensez-vous des prédictions d'Alexis Ohanian ?Les jeux de type "Play-To-Earn" devraient-ils être payants ?Le modèle "Play-To-Earn" pourrait-il s'imposer dans l'industrie comme le prédit Ohanian ?