il aboutira à la publication d'un rapport de transparence évaluant l'efficacité des politiques de harcèlement sexuel et de discrimination sexuelle sur le lieu de travail, des formations et des politiques connexes de l'entreprise. Cela comprendra un examen des préoccupations soulevées par les employés en 2019 dans le fil de messagerie "In Need of Assistance", les mesures que l'entreprise a prises pour répondre à ces préoccupations et les mesures supplémentaires qui pourraient renforcer davantage ces mesures de protection. L'examen comprendra également une analyse des politiques, des pratiques et des engagements visant à créer un environnement de travail sûr et inclusif ;

le rapport résumera les résultats de toutes les enquêtes sur le harcèlement sexuel menées pendant cette même période à l'encontre des membres du conseil d'administration et de l'équipe de direction de l'entreprise, y compris les allégations sur lesquelles un comité du conseil d'administration a enquêté à partir de 2019, impliquant Bill Gates ;

il évaluera les mesures qui ont été prises pour tenir les employés, y compris les dirigeants, responsables du harcèlement sexuel ou de la discrimination sexuelle ;

le rapport comprendra des données sur le nombre de cas de harcèlement sexuel ayant fait l'objet d'une enquête et sur leur résolution.

Les actionnaires ont adopté une résolution lors de l'assemblée annuelle de l'entreprise en novembre 2021 visant à réviser les politiques mises en place par Microsoft pour ses employés afin de les protéger contre les abus et les avances sexuelles non désirées. La résolution a été adoptée avec le soutien de près de 78 % des actionnaires. C'est la seule des cinq propositions sur les questions éthiques présentées à avoir abouti. D'autres, comme l'appel à un rapport sur les écarts de rémunération fondés sur la race et le sexe au sein de l'entreprise et l'interdiction de la vente de la reconnaissance faciale aux entités gouvernementales, ont échoué.Microsoft a engagé le cabinet d'avocats Arent Fox pour réaliser cet examen. Le conseil d'administration a déclaré qu'Arent Fox, qui a des bureaux à Washington et dans d'autres villes des États-Unis, n'a pas "effectué une quantité importante de travail pour la société dans le passé", ce qui suggère qu'elle est apte à rendre un jugement impartial sur les faits. L'année dernière, le Comité olympique et paralympique des États-Unis a engagé Arent Fox afin qu'il passe en revue les allégations d'abus dans les programmes d'aviron des équipes nationales. L'entraîneur de l'équipe masculine des États-Unis, Mike Teti, a fini par démissionner en octobre.L'examen portera sur les allégations de discrimination et de harcèlement découlant d'une chaîne de courriels interne de Microsoft datant de 2019. Dans plus de 90 pages de courriels, des employées ont affirmé avoir été harcelées et s'être vu refuser des promotions et des augmentations de salaire, entre autres. Elles se sont en outre plaintes que les dirigeants et le département des ressources humaines de l'entreprise n'ont pris aucune mesure dans de nombreux cas. Microsoft a aussi été accusée de 238 cas de discrimination fondée sur le sexe ou de harcèlement sexuel en 2018. Le cabinet évaluera également les allégations portées contre Gates.Toutefois, si le conseil d'administration va évaluer l'enquête précédente contre Gates, il ne réexaminera pas l'affaire qui s'est produite en 2000. Gates a démissionné du conseil d'administration de Microsoft au début du mois de mars 2020, apparemment avant que l'enquête ne soit terminée. En 2019, Gates avait été accusé d'avoir eu une liaison avec une employée de la société en l'an 2000. En outre, l'examen comparera la façon dont Microsoft traite le harcèlement avec celle d'autres sociétés dans le but d'identifier des opportunités d'amélioration, ce qui va plus loin que ce qui était demandé dans la proposition initiale soumise par les actionnaires.« Microsoft fait l'objet d'un examen public intense en raison de plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel et de l'incapacité présumée de les traiter de façon adéquate et transparente. Les rapports sur les relations inappropriées et les avances sexuelles de Bill Gates à l'égard des employés de Microsoft n'ont fait qu'exacerber les inquiétudes, remettant en question la culture instaurée par hauts dirigeants et le rôle du conseil d'administration qui demande des comptes aux coupables », indique le texte de la résolution. Le rapport du cabinet sera suivi d'un plan d'action à montrer au conseil d'administration sur la base des recommandations.Le conseil d'administration prévoit, si nécessaire, de publier ensuite un rapport public sur les changements proposés à la culture de l'entreprise. « Notre culture reste notre priorité numéro un et l'ensemble du conseil d'administration apprécie l'importance cruciale d'un environnement sûr et inclusif pour tous les employés de Microsoft. Nous nous engageons non seulement à examiner le rapport, mais aussi à tirer des enseignements de l'évaluation afin de pouvoir continuer à améliorer les expériences de nos employés. J'embrasse cet examen complet comme une opportunité de continuer à nous améliorer », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella.Voici un récapitulatif de ce que Microsoft dit que la révision va aborder :Des travailleurs d'autres grandes entreprises technologiques, Apple et Google, ont attiré l'attention sur la manière dont leurs employeurs ont traité les allégations de harcèlement. Par exemple, en 2020, Google a réglé un procès avec ses actionnaires concernant des allégations de mauvaise gestion de l'inconduite des cadres, et l'entreprise a annoncé une série de nouvelles pratiques.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'examen commandé par Microsoft ?Cela permettra-t-il d'améliorer la culture d'entreprise au sein de Microsoft ?