Holden Shearer : les NFT sont une technologie sans aucun intérêt





Holden déclare que les NFT vendent simplement du rêve aux ignorants

Holden : le seul cas d'utilisation des NFT est d'escroquer les pigeons

la personne A achète un NFT pour 10 $ ;

la personne A le vend à la personne B pour 10 000 $ ;

la personne B le vend à la personne C pour 100 000 $ ;

la personne C le vend à la personne D pour 10 000 $.

« Il est vraiment difficile pour la personne moyenne de concevoir pleinement l'inutilité des NFT. Nous sommes habitués à la raison. Si les gens font tant de bruit autour de cette technologie - si c'est bien une technologie - alors elle doit bien faire quelque chose non ? La réponse est non. Elle ne fait absolument rien. Elle enregistre une transaction de cryptomonnaie et ajoute des données arbitraires à la transaction. Et c'est tout », a déclaré Holden Shearer, concepteur de jeux, en introduction à une série de tweets pour justifier son point de vue sur les NFT. Selon lui, "les jetons non fongibles sont inutiles et cachent une énorme escroquerie".Comme les cryptomonnaies, les NFT sont des actifs cryptographiques basés sur la blockchain. Ils sont dotés de codes d'identification et de métadonnées uniques les distinguant les uns des autres. Mais contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. C'est la raison pour laquelle ils sont dits non fongibles. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies, qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales. En gros, les NFT sont des jetons uniques qui existent sur une blockchain et ne peuvent être reproduits.Ils peuvent être utilisés pour représenter des objets du monde réel comme des œuvres d'art ou encore des biens immobiliers. La "tokenisation" de ces biens tangibles du monde réel permet de les acheter, de les vendre et de les échanger plus efficacement tout en réduisant la probabilité de fraude. Les NFT peuvent également être utilisés pour représenter l'identité des personnes, les droits de propriété, etc. La construction distincte de chaque NFT offre plusieurs possibilités d'utilisation. En outre, parce qu'ils sont basés sur la blockchain, les NFT pourraient supprimer les intermédiaires, simplifier les transactions et créer de nouveaux marchés.Mais malgré leur popularité sans cesse croissante, les NFT n'arrivent pas à convaincre tout le monde en ce qui concerne leur intérêt pour le monde. Holden estime que l'échange d'un NFT est une transaction au cours de laquelle la propriété de toutes les données liées au NFT est conférée à l'acheteur, mais il n'existe aucun mécanisme pour faire respecter cette propriété. Et il arrive souvent que les données soient abstraites ou imaginaires. Voici un exemple de ce qu'il dit : "vous possédez une arme dans un jeu vidéo, mais cette arme peut ou non exister réellement. Il peut y avoir ou non un moyen de l'équiper, de tirer, ou même de le regarder".Aucune de ces fonctions n'est inhérente à un NFT. Elles reposent toutes sur une infrastructure externe, qui existe indépendamment du NFT. « Si vous vous demandez quel rôle le NFT "joue", alors la réponse est rien - il a séparé un idiot de son argent de Monopoly. C'est tout. Vous "possédez" un singe sous la forme d'un fichier JPEG, sauf que vous ne le possédez pas à proprement parler. Les données jointes au NFT sont juste un lien pointant vers le fichier. Vous ne contrôlez pas nécessairement ou intrinsèquement l'espace serveur qui héberge le fichier. Vous n'avez peut-être absolument aucun moyen d'influencer le fichier », a-t-il déclaré.« Donc, si vous ne pouvez pas le supprimer, modifier, déplacer, cacher l'emplacement du fichier JPEG à la vue du public, ou empêcher d'autres personnes de télécharger, copier, modifier et redistribuer le fichier, dans quel sens en êtes-vous le propriétaire ? Eh bien, vous ne le possédez pas. Vous "possédez" une entrée de registre indiquant que vous avez payé à quelqu'un de plus intelligent que vous un montant X de cryptomonnaies, et aussi qu'il y a une image d'un singe située à X URL. (Ce qui peut être vrai ou non, car si l'entrée du grand livre est immuable, les données vers lesquelles elle pointe ne le sont pas) », a ajouté Holden.Selon le développeur, l'idée qu'il s'agit de "votre" fichier repose essentiellement sur le consensus social, puisque vous ne disposez d'aucun outil pour faire respecter la propriété. Parlant de l'utilité des NFT, il a déclaré : « c'est une technologie inutile. C'est bizarre qu'une technologie soit inutile, mais elle ne fait littéralement presque rien, et la seule chose qu'elle fait (inscrire une transaction sur un grand livre immuable) n'est pas très utile pour aucun des cas d'utilisation sur lesquels les gens aiment spéculer ».Dans son argumentaire, Holden estime que fondamentalement, la chose sur laquelle il faut se concentrer à propos des NFT est le mot "jeton". Le jeton est la donnée. C'est ce qui distingue un NFT d'une transaction ordinaire de cryptomonnaies. « C'est un jeton : un objet inutile qui peut être échangé contre un objet utile, en théorie. Qu'advient-il de tous vos jetons de minigolf lorsque la salle de minigolf ferme ses portes ? Eh bien, vous vous retrouvez avec un tas de jetons inutiles. Dans le cas de presque tous les NFT, ces jetons existent sans compteur de reprise correspondant », a déclaré Holden.« À l'heure actuelle, la plupart des NFT sont échangés contre de nobles promesses qu'un jour, il y aura un comptoir de prix miraculeux où ces jetons pourront être échangés contre toutes sortes de splendeurs merveilleuses. Cette loterie n'existera jamais. Dans de nombreux cas, il ne peut pas exister. Dans les rares cas où les promesses faites ne sont pas carrément impossibles à cause d'obstacles technologiques, logistiques ou juridiques, la chose que le jeton permettrait de réaliser existe déjà sous une forme beaucoup plus pratique », a-t-il poursuivi. Alors, que, exactement, êtes-vous censé faire avec un NFT ?Vous pourriez vendre votre jeton à quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ? Selon Holden, la seule utilité de cette "fichue" chose est de la vendre à un plus grand "imbécile" encore. En fait, il a déclaré que pour que ces jetons aient une valeur réelle, c'est-à-dire pour qu'ils soient utiles à quelque chose, il faut qu'une entité soit prête à les accepter et à les traiter. S'ils représentent une arme à feu dans un jeu vidéo, ce jeu vidéo doit mettre en place l'infrastructure nécessaire pour traiter le jeton. S'ils représentent un numéro d'une bande dessinée, l'éditeur de la bande dessinée doit mettre en place l'infrastructure nécessaire pour traiter le jeton.L'éditeur doit ensuite permettre au propriétaire du jeton d'accéder à la bande dessinée. Toutefois, il est déjà possible d'acheter des DLC (downloadable content) dans les jeux vidéo, ou des bandes dessinées en ligne, sans utiliser de NFT. Quelle différence un NFT apporte-t-il donc ? D'après Holden, il apporte une seule chose. En supposant que l'infrastructure soit mise en place et qu'elle fonctionne, le jeton est numériquement unique. Il peut être suivi lorsqu'il est échangé sur la blockchain. « Cela réintroduit donc l'un des principaux défauts que la distribution numérique a conquis : la rareté », a-t-il déclaré.« Pourquoi voudriez-vous une pénurie numérique ? La réponse est que vous ne le feriez pas, à moins que vous ne soyez une sorte de spéculateur du marché », a-t-il déclaré. Voici un autre exemple : disons que Marvel a mis en place une infrastructure pour transformer les jetons Spider-Man en bandes dessinées Spider-Man. Selon Holden, c'est là que vous rencontrez la dernière "pilule empoisonnée" de tout le système : le numéro de série de votre jeton est peut-être unique, mais votre BD Spider-Man ne l'est pas. C'est le même numéro 593 d'Amazing Spider-Man que tout le monde lit dans les magasins de BD.En sus, c'est le même Spider-Man 593 qui est piraté numériquement dans les torrents de BD et sur les sites Web russes. « Vous avez un jeton disant "ceci est la copie numérique n°445 du numéro 593 de Spider-Man", mais qui s'en soucie ? Certainement pas ceux qui veulent lire la BD, qui peut être reproduite numériquement à l'infini et sans effort. Les collectionneurs n'en voudront pas, car le jeton ne restera bon que tant que Marvel conservera un intérêt pour le programme. S'ils ferment ou révisent leur back-end Web et cassent l'URL vers laquelle le jeton pointe à un moment donné dans le futur, eh bien, tout est fini », a déclaré Holden.S'agissant des BD, les collectionneurs voudront toujours des BD en papier, car la rareté physique n'est pas artificielle. Par ailleurs, Holden décrit le marché des NFT comme suit : un marché de spéculateurs dans lequel presque tout le monde se retrouvera avec des jetons (NFT) irrécupérables sans valeur et un porte-monnaie vide, et quelques personnes s'enrichiront accidentellement si la technologie reste en place. « Ce qui nous ramène au cas réel d'utilisation des NFT : escroquer les pigeons », a déclaré le développeur.« Presque tous les NFT en circulation à l'heure actuelle sont absolument inutiles et sans valeur, flottant sur un coussin de manipulation du marché (manifestement illégal mais encore assez peu réglementé) pour créer une illusion de valeur. Les fameuses images de singes qui "se vendent pour des dizaines de milliers" sont pour la plupart déplacées entre des comptes fictifs par la même personne, qui s'octroie des montants toujours plus élevés d'argent fictif pour convaincre les péquenots que ces singes ont une grande valeur ». Voici un exemple de la façon dont cela fonctionne :Dans le scénario ci-dessus, les personnes A, B et C seraient généralement la même personne qui transfère de l'argent entre des comptes anonymes. Et la personne D est un pigeon trompé par une fausse demande. Ce phénomène est connu sous le nom de "wash trading" et c'est illégal sur les autres marchés. Selon Holden, pour que vous tombiez dans ce piège, il faut que vous soyez absolument "excité" par les nouvelles technologies, ou absolument "ignorant" des nouvelles technologies, et que vous ne posiez pas une question très importante : "pourquoi diable quelqu'un voudrait-il acheter un jeton échangeable contre l'image d'un singe ?"Mais encore, quiconque regarde la blockchain peut télécharger et reproduire cette image à l'infini. « La réponse est celle que le bon sens impose : personne. Personne ne veut payer pour une image de merde d'un singe. EN PARTICULIER lorsqu'ils peuvent facilement obtenir le JPEG de merde d'un singe, légalement, gratuitement, avec presque aucun effort. C'est littéralement l'escroquerie où vous vendez à quelqu'un un faux acte de propriété du Golden Gate Bridge, sauf que vous pouvez au moins imaginer des raisons de vouloir posséder le Golden Gate Bridge », a déclaré Holden.« C'est pourquoi les NFT sont entourés d'un si grand nombre d'affirmations bizarres et complètement fausses : tous ceux qui les proposent cherchent à gagner de l'argent rapidement grâce à l'escroquerie avant que tout le monde ne s'en aperçoive et que le racket ne s'effondre. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle les NFT sont des conneries inutiles », a-t-il conclu.Source : Holden Shearer Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des arguments des NFT ?Selon vous, les NFT ont-ils une utilité ? Si oui, laquelle ?Pensez-vous que la bulle des NFT va s'effondrer à l'avenir ?