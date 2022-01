CharaChorder Lite

CharaChorder est un clavier un peu spécial, puisqu’il permet de taper, non plus des lettres, mais carrément des mots et des phrases entières. Il faut dire que c'est plutôt logique : nous pensons avec des mots, des phrases et cela ne se fait pas lettre par lettre. La problématique est : comment le traduire sur un clavier ? L'équipe derrière CharaChorder s'inspire du piano et propose des accords lorsqu'on veut écrire des mots : lorsqu'on appuie sur plusieurs touches en même temps, quand on fait un accord, on écrit des mots, voire même des phrases entières, et on peut personnaliser ses raccourcis (par exemple pour décider qu'appuyer sur S,L et C en même temps produirait "Stephane Le Calme")Semblable à la sténographie, la dactylographie à accords permet aux utilisateurs de saisir plusieurs lettres en même temps et d'avoir un programme informatique pour générer un mot prédit. Au lieu de taper par exemple h, puis e, puis l, puis l et enfin o, une machine à écrire à accords permet d'appuis simultanément sur les touches h, e, l et o pour produire le mot. Avec de la pratique, la saisie devient beaucoup plus rapideCharaChorder ne se présente pas comme un clavier classique : il dispose de 18 petits joysticks sur lesquels les différents doigts viennent se poser. Chaque joystick peut basculer en quatre directions, et donc encoder quatre caractères. Voire le double, si l’on compte le mode Shift. L’avantage de cette configuration, c’est que les doigts ne se déplacent que très peu, ce qui permet de gagner du temps. « Les commutateurs CharaChorder détectent les mouvements en 3 dimensions afin que les utilisateurs aient accès à plus de 300 entrées uniques sans que leurs doigts ne rompent le contact avec l'appareil », est-il expliqué sur la page de présentation de l'appareil.L'outil permet d’écrire des mots entiers d’un seul coup, par le biais de centaines de raccourcis intégrés et personnalisables.Bien entendu, pour parvenir à utiliser cet outil, il faut de l'entraînement.Selon mio, cette méthode de saisie (antérieure à CharaChorder) est strictement interdite. « Si vous créez un compte et que vous effectuez des tests de temps 15 (secondes) et 60 (secondes), il est très probable que le système antitriche les bloque », ont-ils déclaré sur Discord. « En raison de l'espacement minimal entre les frappes/caractères… c'est une compétence différente, mais c'est très rare. Ainsi, lorsque quelqu'un fait plus de 300 mots par minute dans le classement, il est automatiquement supprimé.Monkeytpe ne laissera pas Keen grimper dans le classement, mais il a remporté un autre concours de dactylographie en utilisant le CharaChorder pour atteindre 267 WPM avec une précision de 76%. Les gens l'ont accusé de tricherie. « Je comprends pourquoi ils pensent ainsi », a déclaré Keen dans une réponse vidéo. « Je suis d’accord que ce n’est pas juste, mais je ne pense pas que ce soit de la triche. Il s'agit d'un remplacement total du clavier. Je n'ai pas utilisé de clavier depuis plus d'un an et je n'ai plus jamais besoin d'en utiliser un ».Keen a également affirmé qu'il avait remporté plusieurs compétitions de jeux en ligne en utilisant le CharaChorder, ce qui, selon lui, soulève un dilemme éthique intéressant. « Je ne sais pas s'il existe des restrictions sur les claviers que vous êtes autorisé à utiliser », a-t-il déclaré sur une vidéo de lui jouant à Super Smash Bros. Ultimate sur la Nintendo Switch, en utilisant son CharaChorder fonctionnant via un adaptateur de style XIM.La plupart des tournois d'esports ont des règles périphériques strictes. Les règles du tournoi de jeu de combat EVO pour les contrôleurs font cinq pages. Les joueurs de console, en général, pensent que l'utilisation d'une souris et d'un clavier dans un jeu conçu pour un contrôleur est de la triche.Dans un TikTok spécifiquement sur ce problème, Keen était ambivalent. « Je n'y avais pas pensé, mais je pense que c'est vraiment intéressant », a déclaré Keen. « Parce que j'ai un avantage significatif sur mes adversaires ». Il a ensuite énuméré tous les autres endroits où l'utilisation d'un CharaChorder accélérera votre travail et vous donnera un avantage, ce qui laisse supposer que Keen est moins intéressé par les questions éthiques et plus intéressé à prouver au monde que CharaChorder accélère tout ce que vous faites normalement avec un clavier.Si cette version vous rebute, il y a une version qui se rapproche plus du clavier traditionnel et qui est baptisée CharaChorder Lite.Le CharaChorder Lite est fabriqué avec des connecteurs smt remplaçables à chaud pour une utilisation avec des commutateurs de clavier standard ; il est livré avec des interrupteurs mécaniques et comprendra un rétroéclairage à LED. Le clavier est doté d'une connectivité USB-C ordinaire et, selon l'équipe à l'origine du produit, il est compatible avec tous les appareils informatiques que vous possédez, y compris votre ordinateur de bureau, votre téléphone et votre tablette.En plus des accords prédéfinis pour l'appareil, les utilisateurs de CharaChorder Lite pourront créer leurs propres raccourcis d'accords à utiliser avec le clavier. L'équipe affirme que l'apprentissage des 100 accords de clavier les plus courants et l'utilisation de la frappe régulière pour le reste des mots vous permettront toujours de faire environ moitié moins de tout ce que vous tapez habituellement.« CharaChorder Lite est une touche simple mais puissante sur votre clavier. Bien que vous puissiez produire des caractères individuels, vous pouvez également appuyer simultanément sur plusieurs touches pour produire des mots ou des phrases entiers en une seule frappe. Notre technologie brevetée vous permet de taper plus rapidement qu'il n'est physiquement possible sur n'importe quel autre clavier ! Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur accorde "hello" en touchant les touches h+e+l+o, et "there" en touchant t+h+e+r.« CharaChorder désigne "caractère" et "accord". Notre premier produit a été conçu avec l'intention initiale d'aider les personnes à mobilité réduite à mieux communiquer. En cours de route, nous avons découvert que cette technologie a le potentiel de révolutionner la façon dont TOUT LE MONDE interagit avec les ordinateurs. CharaChorder est un excellent exemple de "l'effet de réduction" où aider les marginalisés finit par profiter au reste d'entre nous !!« La mission de CharaChorder est d'élever la vitesse moyenne de transmission de texte humain (40 mots par minute) au-dessus et au-delà de la vitesse moyenne de compréhension de texte humain (250 mots par minute)« Le texte a une permanence. C'est notre outil le plus important pour organiser nos pensées individuellement et collectivement. Le clavier QWERTY a été conçu pour quelque chose qui ne fonctionnait même pas à l'électricité ! Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour un changement? »Sources : TikTok du PDG de CharaChorder ( 1 2 ), KickStarter Qu'en pensez-vous ?Quels pourraient, selon vous, être l'intérêt de taper plus vite dans une société où l'industrie de la reconnaissance vocale est en plein essor ?Êtes-vous intéressés ?Pour le moment ce clavier ne s'adresse qu'à des personnes anglophones. Avec la présence des accents dans une langue comme le Français, y a-t-il des chances qu'il puisse être adapté ?Quand il s'agit de jeux et de compétitions de dactylographie, est-ce de la triche d'utiliser un tel outil ?