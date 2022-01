Intervient alors la Crypto Open Patent Alliance

Craig Wright est un entrepreneur australien et un expert en cryptomonnaie. En 2016, il a affirmé être l’homme derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto qui est considéré comme étant à l’origine de la création du Bitcoin (la monnaie cryptographique et le système de paiement peer-to-peer). Il faut dire que déjà fin 2015, l’entrepreneur de 44 ans était déjà fortement soupçonné d’être le père du Bitcoin.Dans un billet de blog, il a expliqué certains mécanismes sur lesquels repose le système Bitcoin, notamment le processus de vérification de clés, les fonctions de hash, le processus de signature numérique et la vérification de signature. L’objectif était de fournir un maximum d’informations pour permettre la vérification d’un élément qui permettrait au plus grand nombre parmi les communautés de professionnels de l’informatique de vérifier son assertion. Laquelle ? Un porte-parole de Craig Wright avait fait savoir que le Docteur Wright va effectuer une signature de messages sur son blog … ils seront signés avec la clé associée au Bloc 9. Il s’agit de la seule clé définitivement connue comme étant associée au pseudonyme Satoshi, qui a servi à envoyer des bitcoins à Hal Finney, l’un des pionniers et le premier développeur identifié après Satoshi Nakamoto en 2009.Une démonstration qui n’a pas eu le mérite de convaincre toute la communauté des experts. Si certains, à l’instar de Gavin Andresen, directeur scientifique à la Bitcoin Foundation, ont manifesté leur soutien à Craig Steven, d’autres, comme l’expert en sécurité Dan Kaminsky ont émis de sérieuses réserves sur les conclusions qui pouvaient être tirées de ladite preuve.Malgré la situation, en janvier 2021 , Wright a menacé de poursuites judiciaires les propriétaires de deux sites Web de Bitcoin qu'il a accusés d'avoir volé son livre blanc et d'autres propriétés intellectuelles. Les menaces légales de l'autoproclamé Satoshi Nakamoto, Craig Wright, ont fait que l'un des sites a retiré ce qu'il prétend être « son » livre blanc Bitcoin. Mais le second a refusé d'abandonner aussi facilement. La communauté Bitcoin a alors débattu de la mesure dans laquelle les développeurs et les mainteneurs de Bitcoin Core devraient assumer la charge symbolique de l'hébergement de ce livre blanc, en particulier lorsque cela pourrait inutilement leur faire perdre du temps et de l'argent.Qu'elles soient exactes ou non, les réclamations légales prennent du temps, de l'énergie et, surtout, des finances à contester. La Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) est intervenue au nom de la communauté pour protéger ces petits partis, en particulier les développeurs Bitcoin, qui sont essentiels à la communauté mais n'ont pas une tonne de ressources, selon un porte-parole du conseil d'administration de la COPA proche du dossier.Il faut dire qu'au-delà de demander de retirer le livre blanc, fin février, Wright a également déposé une plainte exigeant que les développeurs de Bitcoin lui donnent accès aux fonds volés de Mt. Gox. Pourtant, même si les contributeurs de Bitcoin Core n'ont aucun contrôle sur les portefeuilles du réseau, Wright voulaient que les développeurs de Bitcoin lui remettent les clés.En avril, la Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) a intenté une action en justice contre Wright au Royaume-Uni pour ses revendications de droit d'auteur sur le livre blanc Bitcoin. L'Alliance a été formée en septembre 2020 et fondée par Square pour mettre en commun les brevets et préserver l'esprit open source de l'industrie. Parmi ses membres figurent Coinbase et une douzaine d'autres sociétés de crypto-monnaie, selon le site Web de la COPA.Les représentants de Wright ont envoyé à Square un avis de cessation et d'abstention daté du 21 janvier 2021, exigeant que Square cesse d'héberger le livre blanc sur son site. À l'époque, la COPA avait renvoyé une réponse juridique au nom de Square, qui se résumait à ceci*: prouvez que vous êtes d'abord Satoshi Nakamoto, le créateur du livre blanc.Il ne semble pas que Wright ait répondu avec la preuve demandée avant la date limite du 19 février 2021 fixée par la COPA.«*La COPA vise à vraiment responsabiliser la communauté cryptographique avec l'innovation et à éliminer les obstacles à l'innovation*», a déclaré un porte-parole au nom du conseil d'administration de la COPA. « Ce n'est pas la dernière chose que nous allons entreprendre au nom de la communauté ».La plainte demande au tribunal de résoudre la question de savoir si Craig Wright détient les droits d'auteur sur le livre blanc Bitcoin.Craig Wright n'a pas réussi à faire radier certaines parties de l'affaire de la Crypto Open Patent Alliance (COPA), ce qui signifie le procès (qui le traite essentiellement de menteur pour avoir dit qu'il est le pseudonyme créateur de Bitcoin) ira de l'avant dans son intégralité.« Depuis environ 2016, le défendeur a déclaré publiquement être Satoshi Nakamoto. Cette demande a été déposée afin de tester ces affirmations », a déclaré Son Honneur le juge Paul Matthews, rendant sa décision fin décembre 2021.L'identité de Nakamoto est inconnue ; après avoir écrit le livre blanc fondateur de Bitcoin, il a disparu dans l'obscurité vers 2011, bien que les 1,1 million de Bitcoins qu'il a personnellement minés soient toujours visibles sur la blockchain, le registre public des transactions Bitcoin.La COPA a déclaré :« … à plusieurs reprises, lorsque Wright a cherché à prouver qu'il était Satoshi au moyen de preuves documentaires, il a été démontré que les documents sur lesquels il se fonde ne sont pas ce qu'il prétend être… Le demandeur établira au procès de cette affaire au moyen d'une preuve informatique que les documents ci-dessus (c'est-à-dire ceux référencés aux paragraphes 28-29, 66 et 66A) ont été, en fait, falsifiés ou autrement falsifiés ».Une partie du dossier de la COPA contre Wright est ce qu'on appelle le message Sartre, un incident de 2016 où Wright a déclaré aux journalistes qu'il avait la clé privée des Bitcoins «*exploitée dans le bloc 9 de la blockchain Bitcoin*». Pour tenter de le prouver, il leur a montré un message qu'il a dit avoir été créé avec la même clé. Le juge Matthews l'a résumé en disant que Wright avait montré à la presse le message, « un hachage du message, et une signature du hachage sous la forme du texte d'un discours de Jean-Paul Sartre ».La défense de Wright est que la COPA a confondu une interview de presse d'avril 2016 avec un article de mai 2016 sur son blog, admettant que l'article du blog de mai « se rapportait à une signature accessible au public plutôt qu'à une signature privée ».Malheureusement pour Wright, le juge était sceptique quant à son affirmation selon laquelle la COPA était confuse, écrivant*:« Si la signature fournie était une signature publiquement disponible dans la blockchain, plutôt qu'une qui correspondait à la clé privée associée au bloc neuf de la blockchain Bitcoin, alors elle n'aurait pas pu être fournie comme preuve que le défendeur était Satoshi (qui était ce qui a été avancé) mais ne pouvait être qu'une contrefaçon d'une telle signature. Que cela ait été avancé comme preuve d'être Satoshi Nakamoto est une question à juger. Ainsi, la contrefaçon est en cause ».Le procès devant la Haute Cour déterminera également si un e-mail de 2008 que Wright aurait envoyé à son partenaire commercial Dave Kleiman est un message authentique ou un faux. La COPA affirme que le domaine information-defense[.]com utilisé dans une copie de l'e-mail déposé comme preuve n'a été créé qu'en 2009. Wright dit que le message a été migré d'un serveur Exchange à un autre, perdant son domaine d'origine dans le processus.Wright avait précédemment perdu l'opportunité de lancer un procès devant la Haute Cour en 2020 lorsqu'il a poursuivi un YouTuber qui l'avait traité de menteur à propos de sa prétention à être Satoshi, bien qu'au motif qu'il aurait dû poursuivre le YouTuber aux États-Unis plutôt qu'en Grande-Bretagne – ce qui signifie que les juges ont décliné leur compétence. Plus récemment, il a gagné un procès contre la famille de Kleiman. La famille de Kleiman, décédée en 2013, a affirmé que le couple avait collaboré à la création de Bitcoin.Si la famille avait gagné, Wright aurait dû leur remettre la moitié des 1,1 million de Bitcoins (d'une valeur de dizaines de milliards de dollars au taux de change de cette heure). Heureusement pour l'Australien, il a gagné. Un jury de Floride a conclu que Wright ne devait pas la moitié de 1,1 million de bitcoins à la famille de David Kleiman. Le jury a accordé 100 millions de dollars de droits de propriété intellectuelle à une coentreprise entre les deux hommes, une fraction de ce que les avocats de Kleiman demandaient au procès.Wright a déclaré après le verdict : « Je n'ai jamais été aussi soulagé de ma vie ». Il a dit qu'il ne ferait pas appel Il a également déclaré qu'il se sentait justifié et que le verdict prouve qu'il est le créateur de Bitcoin.« Le jury a évidemment trouvé que je le suis parce qu'il n'y aurait pas eu de prix autrement », a-t-il déclaré. « Et je suis ».L'affaire sera jugée en temps voulu. Cela pourrait être cette année ou des retards liés à la pandémie dans le système judiciaire pourraient la repousser à 2023.Source : décision de justice