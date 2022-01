« J'ai été piraté. Tous mes singes ont disparu. Ils viennent d'être vendus, aidez-moi s'il vous plaît », a écrit Kramer dans son tweet. Mais son appel à l'aide a été tourné en dérisoire par les utilisateurs de Twitter qui ont déclaré que les NFT n'"ont jamais été rien d'autre qu'une escroquerie". « Si seulement il y avait eu une sorte d'autorité de régulation en place qui aurait pu assurer vos investissements contre le vol et la fraude », a écrit un utilisateur. Le voleur semblait avoir vendu de nombreuses pièces de la collection de Kramer, qui comportait quatre singes de la collection "Bored Ape Yacht Club" (BAYC).BAYC est une collection de 10 000 avatars de singes qui servent individuellement de billets d'entrée à un club social en ligne. Elle est devenue l'une des marques les plus en vogue dans l'espace NFT. Et aujourd'hui, les NFT BAYC ont généré plus d'un milliard de dollars de ventes totales. Par exemple, le rappeur Eminem a récemment dépensé 462 000 dollars pour acheter un singe qui lui ressemble. Les critiques ont qualifié le projet BAYC de "cynique", l'accusant d'être davantage une vitrine de la richesse qu'un art. Le coût minimum actuel d'un NFT BAYC est d'environ 70 ethers, soit environ 266 000 dollars.En outre, l'espace NFT a été ridiculisé pour ses problèmes de sécurité, et la collection BAYC a connu récemment quelques vols notables, dont celui subi par Kramer fin décembre. Selon certaines sources, le galeriste aurait cliqué sur un lien d'hameçonnage prétendument lié à une application, ce qui a conduit au vol des NFT. Après que Kramer a signalé l'incident, OpenSea, la plus grande place de marché de NFT, aurait "gelé" les NFT volés, soulevant encore plus de questions de la part de la communauté cryptographique sur la façon dont une plateforme prétendument décentralisée peut geler des actifs en premier lieu.« Qui a pu geler les NFT ? Cela semble plutôt anti-crypto de demander à des tiers de faire cela et, idéalement, ils ne devraient pas pouvoir le faire », a écrit un critique en réponse au tweet supprimé de Kramer. Cette critique découle de l'idée selon laquelle les cryptomonnaies et d'autres technologies de la blockchain ne nécessitent pas de surveillance externe et peuvent être gérées par des plateformes décentralisées. Malheureusement, en cas de vol, les partisans des cryptomonnaies se tournent souvent vers les gestionnaires de plateformes ou les forces de l'ordre pour trouver de l'aide et tenter de récupérer leurs avoirs.L'implication d'OpenSea a suscité une importante controverse, certains alléguant que les NFT ne pouvaient pas vraiment être décentralisés s'il en avait "gelé" certains, les rendant invendables sur la plateforme. D'autres ont fait remarquer qu'OpenSea n'avait gelé que la capacité des utilisateurs à interagir avec les NFT par le biais de ce seul site - ils pouvaient toujours être achetés et vendus ailleurs. Les critiques affirment que les plateformes telles qu'OpenSea sont "centralisées" et ont toujours présenté d'importantes vulnérabilités qui permettent aux pirates avisés de voler des portefeuilles de cryptomonnaies en exploitant les failles de sécurité.En raison du prix élevé de ces images, les vols peuvent coûter aux victimes des milliers ou des millions de dollars qu'elles ont dépensés pour des images de singes et d'autres œuvres d'art. En effet, les escroqueries par hameçonnage sont devenues plus fréquentes à mesure que la valeur des NFT augmentait. Mais, les utilisateurs les plus avertis peuvent se protéger en utilisant un "hard wallet" (ou "hardware wallet"), également connu sous le nom de "cold wallet", qui est physique et ne se connecte à Internet que lorsqu'il est branché et activé. Kramer utilisait un "hot wallet", qui est connecté en permanence à Internet et donc plus vulnérable.Les "hot wallet" sont des solutions de stockage à chaud des clés privées, c'est-à-dire des solutions qui utilisent des appareils directement connectés à Internet. Avant Kramer, un autre collectionneur avait connu le même sort. En novembre dernier, trois NFT BAYC ont été dérobés au collectionneur Calvin Becerra lorsque des pirates informatiques l'ont manipulé pour qu'il se connecte à son portefeuille de cryptomonnaies et leur remette la propriété des reçus. Les vols d'un autre type sont toutefois plus courants que les escroqueries par hameçonnage. Certaines personnes ont commencé à faire des NFT d'œuvres d'art qu'elles n'ont pas créées.Il s'agit d'un problème pour lequel aucune solution facile n'a encore été mise au point. Par ailleurs, les NFT, ainsi que d'autres services de cryptomonnaies, ont également été critiqués pour leur caractère nuisible à l'environnement. L'impact environnemental du bitcoin a été bien documenté, une récente analyse suggérait que la quantité d'énergie consommée par le réseau en 2021 est équivalente à celle consommée par l'Argentine au cours de la même période.Selon les estimations de l'empreinte carbone des NFT, "la vente d'une édition de 100 œuvres aurait une empreinte carbone de plus de 10 tonnes de CO2, soit plus que l'empreinte annuelle par habitant d'une personne dans l'UE - y compris toutes les émissions de l'industrie et du commerce".Quel est votre avis sur le sujet ?