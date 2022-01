Le fabricant d'équipements agricoles John Deere a annoncé son dernier kit d'agriculture autonome : un ensemble de matériel et de logiciels qui combine l'apprentissage automatique avec les fonctions de guidage automatique alimentées par GPS de l'entreprise pour créer un « tracteur entièrement autonome ».La technologie pour soutenir l'agriculture autonome s'est développée rapidement ces dernières années, mais John Deere affirme qu'il s'agit d'un pas en avant important. Grâce à cette technologie, les agriculteurs pourront non seulement lâcher le volant de leur tracteur ou quitter la cabine, mais ils pourront quitter complètement le champ, laissant l'équipement faire le travail sans eux tout en surveillant l'évolution des choses à distance à l'aide de leur smartphone.« Ce n'est pas une démo. Ce n'est pas une machine conceptuelle. C'est quelque chose que nous avons sur le terrain avec les agriculteurs depuis des années et que nous mettrons en production à l'automne », a déclaré Deanna Kovar, vice-présidente de la production et des systèmes de production agricole de précision chez John Deere.Cela peut sembler une percée inattendue, mais le monde agricole a sans doute fait des progrès plus constants avec la conduite autonome que les constructeurs automobiles ou les startups technologiques, principalement en raison de la simplicité de la tâche à accomplir. Bien que labourer ou ensemencer un champ soit certainement un travail difficile - obligeant les agriculteurs à parcourir les contours de leur terrain tout en utilisant des équipements compliqués - la composante conduite est relativement simple : les opérateurs suivent des lignes fixes sans avoir à se soucier des piétons ou des autres usagers de la route.Pour cette raison, des entreprises comme John Deere ont été en mesure d'automatiser de nombreux aspects de la conduite agricole au cours des dernières décennies. La plupart du temps, ils proposent des systèmes de guidage automatique qui utilisent le GPS pour localiser et guider les tracteurs. Les agriculteurs cartographient d'abord les limites de leurs champs, souvent à l'aide de balises ou en contournant le périmètre, et le logiciel trace ensuite un itinéraire. Le conducteur — assis dans la cabine de son tracteur — peut alors surveiller ce chemin et le corriger si nécessaire.« Nous n'allons pas de l'absence de technologie à une machine autonome », déclare Kovar. « La solution AutoTrac de John Deere a enlevé le travail de direction sur le terrain aux opérateurs depuis près de 20 ans maintenant. » L'annonce d'aujourd'hui, dit-elle, s'appuie sur ces solutions.La grande différence avec cette nouvelle technologie est que les conducteurs pourront désormais régler et oublier certains aspects de leurs tracteurs autonomes. Le kit d'autonomie de l'entreprise comprend six paires de caméras stéréo qui capturent une vue à 360 degrés autour du tracteur. Cette entrée est ensuite analysée par des algorithmes de vision industrielle, qui détectent les obstacles inattendus.« Tout ce que [les agriculteurs] ont à faire est de transporter [leur tracteur] jusqu'au champ, de le préparer, de sortir de la cabine et d'utiliser leur téléphone portable pour "se déplacer jusqu'à la ferme"», explique Kovar. « Et toutes les huit heures, ils reviennent pour lui donner du carburant et le déplacer de champ en champ. »Bien que John Deere présente cela comme un système autonome, il convient de noter qu'il y a des humains dans la boucle, et pas seulement des agriculteurs. Lorsque les algorithmes de l'entreprise détectent quelque chose d'inattendu, les images des caméras seront envoyées à des « télé-opérateurs » - essentiellement un centre d'appels de sous-traitants tiers qui vérifieront manuellement si l'obstacle est un faux positif ou si le problème s'est résolu de lui-même. S'il s'agit d'un réel problème, ils signaleront les choses à l'agriculteur via une alerte sur leur application mobile. L'agriculteur peut alors visualiser lui-même les images et décider s'il souhaite tracer un nouveau parcours ou vérifier la situation en personne.« Nous avons entraîné l'algorithme à savoir que ce sont des oiseaux qui volent, vous n'avez pas à vous arrêter pour les oiseaux. Mais si vous avez, disons, un chien sur le terrain, alors l'algorithme arrête le véhicule », explique Kovar. « Nous ne voulons pas toujours alerter l'agriculteur car il peut être deux heures du matin. Une partie de la valeur de l'autonomie est de permettre aux agriculteurs de se concentrer sur d'autres tâches ».Cependant, ce système ne sera pas en mesure de gérer tous les aspects du travail du tracteur. À l'heure actuelle, John Deere se concentre sur le travail du sol — préparer le sol pour la culture, soit en retournant la terre, en éliminant les résidus de récolte ou en retournant ce matériau dans le champ pour restituer les nutriments au sol. Il s'agit d'un travail de « priorité concurrente » qui est généralement effectué au moment de la récolte, dit Kofar, ce qui signifie que les agriculteurs peuvent le mettre de côté au profit de tâches plus urgentes. Cela en fait une cible parfaite pour l'automatisation.Bien sûr, malgré des années d'essais, il y aura sans aucun doute des problèmes de démarrage lorsqu'il s'agira d'utiliser cette technologie dans les fermes. Conduire un tracteur ne consiste pas seulement à contourner des obstacles, et les agriculteurs doivent également vérifier le bon fonctionnement de leur équipement et l'adapter aux changements environnementaux. Kovar dit que le logiciel de l'entreprise peut surveiller certaines de ces variables, comme vérifier que les tiges individuelles des outils de travail du sol sont toujours opérationnelles, mais il y aura forcément d'autres problèmes.L'entreprise vendra son nouveau pack d'autonomie en tant qu'équipement à équiper sur un certain nombre de ses tracteurs les plus récents. Mais il n'a pas publié de prix - que ce soit les coûts initiaux ou les abonnements annuels (qu'il facture pour ses produits d'autoguidage). L'équipement sous-jacent, cependant, est déjà extrêmement coûteux. Un tracteur John Deere 8R et une charrue à ciseaux utilisés pour le travail du sol coûteront aux agriculteurs des centaines de milliers de dollars. Il y a aussi la question controversée du droit de réparation. Deere a été fortement critiqué pour avoir exclu les agriculteurs de leurs propres machines, et l'ajout de calculs supplémentaires ne fera qu'accélérer cette tendance.Comme le dit Kovar, cependant, il ne s'agit que d'une autre étape dans le cheminement de John Deere vers une automatisation toujours plus grande dans l'agriculture. « Il s'agit d'une énorme fusion de toutes les technologies que l'agriculture utilise depuis quelques décennies maintenant », dit-elle. « Il y a des tonnes d'opportunités pour que l'autonomie s'étende tout au long du cycle de production, et chez John Deere, nous nous y engageons. »Source : John Deere