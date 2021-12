Elon Musk est formel, il y a de la place pour tout le monde dans l’espace, pour lancer autant de satellites qu’ils veulent

Starlink Internet Services est une division de SpaceX, la société aérospatiale de Musk, qui projette de fournir une connexion Internet à haut débit depuis l’espace aux habitants dans les endroits les plus reculés de la Terre. La société a déjà lancé près de 2 000, sur environ 12 000 prévus, en orbite terrestre basse et une version bêta du service Internet est déjà en cours aux États-Unis, en France et dans plusieurs autres pays. Mais la constellation Starlink de Musk a, semble-t-il, commencé à gêner d'autres projets en cours de développement dans l'espace, comme le décrit une plainte de la Chine datant du 6 décembre auprès des Nations unies.Dans la plainte, la Chine argue qu'elle a dû effectuer deux manœuvres d'évitement de sa station spatiale pour éviter des collisions potentielles avec deux des satellites Starlink distincts. La Chine détaille deux cas, le 1er juillet 2020 et le 21 octobre 2021, où elle a dû manœuvrer le module central de sa station spatiale, appelé Tianhe, pour l'éloigner des deux satellites Starlink. Les trois astronautes chinois qui vivent actuellement sur Tianhe y sont arrivés quelques jours avant la manœuvre d'octobre. « Pour des raisons de sécurité, la station spatiale chinoise a mis en œuvre un contrôle préventif d'évitement des collisions », a déclaré la Chine.Le pays a demandé au Secrétaire général de l'ONU de rappeler aux pays leurs obligations en vertu du droit international de l'espace, bien que la Chine n'ait pas spécifié exactement les mesures qu'elle souhaite voir prises.Dans la même période, le chef de l’Agence spatiale européenne (ESA) s’est inquiété du fait que le milliardaire à la tête de SpaceX soit celui qui « fasse les règles » en matière d’espace, à défaut d’une coordination internationale sur le sujet. Aschbacher a averti que la précipitation de Musk à lancer des milliers de satellites de communication laisserait moins de fréquences radio et de créneaux orbitaux disponibles pour tout le monde.Il faut dire que Starlink a multiplié les lancements de satellites en orbite, surtout en 2021. Il y en aura bientôt 2 000 dans l'espace pour son réseau de communication à large bande Starlink et la société prévoit d'en lancer des dizaines de milliers d'autres malgré de nombreuses alertes sur certains risques.Avec près de 30 000 satellites et autres débris qui seraient en orbite autour de la planète, les scientifiques exhortent les gouvernements à partager leurs données afin de réduire le risque de collisions spatiales catastrophiques. À elle seule, SpaceX a déployé près de 1 900 satellites pour desservir Starlink, et en prévoit des dizaines de milliers d'autres. La NASA a été contrainte d'annuler brusquement une sortie dans l'espace à la fin du mois de novembre, invoquant les risques posés par les débris spatiaux. Musk a répondu sur Twitter que les orbites de certains satellites Starlink avaient été ajustées pour réduire les risques de collision.Il a déjà été signalé que des satellites ont dû s'écarter de la trajectoire des véhicules Starlink pour éviter les collisions. Cependant, SpaceX affirme que ses satellites Starlink disposent de leur propre logiciel autonome d'évitement des collisions, qui leur permet de s'écarter d'eux-mêmes s'ils soupçonnent qu'ils pourraient se rapprocher d'un autre véhicule ou d'un débris. Par ailleurs, les pays sont également parfois responsables de certaines des manœuvres d'évitement des collisions de la Station spatiale internationale. Par exemple, en 2007, la Chine a détruit l'un de ses propres satellites lors d'un test antisatellite, créant des milliers de débris.Elon Musk a riposté aux critiques selon lesquelles les satellites Starlink de son entreprise occupent trop de place dans l'espace, et a plutôt fait valoir dans le cadre d'une interview avec le Financial Times qu'il pourrait y avoir de la place pour « des dizaines de milliards » de vaisseaux spatiaux en orbite proche de la Terre.« L'espace est tout simplement extrêmement énorme et les satellites sont très petits », a déclaré Musk. « Ce n'est pas une situation dans laquelle nous bloquons efficacement les autres de quelque manière que ce soit. Nous n'avons empêché personne de faire quoi que ce soit, et nous ne nous attendons pas à le faire ».Rejetant les suggestions selon lesquelles il «*évinçait » les futurs concurrents des satellites, Musk a estimé qu'il y a une grande marge de manœuvre. Pour illustrer ses propos, il a comparé le nombre de satellites en orbite terrestre basse aux 2 milliards de voitures et de camions qui seraient en circulation sur Terre. Chaque « coquille » orbitale autour de la Terre est plus grande que la surface de la planète, a-t-il dit, avec une coquille supplémentaire tous les 10 mètres environ plus loin dans l'espace.« Cela impliquerait qu'il y a de la place pour des dizaines de milliards de satellites », a-t-il déclaré. « Quelques milliers de satellites, ce n'est rien. C'est comme des milliers de voitures sur Terre, ce n'est rien ».Certains experts ont contesté l'affirmation de Musk selon laquelle les satellites en orbite terrestre basse pourraient correspondre en toute sécurité à la densité des voitures et des camions sur Terre.Les engins spatiaux voyageant à 17 000 mph ont besoin d'une séparation beaucoup plus grande que les voitures pour laisser le temps d'ajuster leurs orbites si une collision semble probable, a déclaré Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. À cette vitesse, un écart de trois secondes ne laisserait de la place qu'à environ 1 000 satellites dans chaque coquille orbitale, a-t-il calculé.Les collisions potentielles ne peuvent être identifiées que près du moment où elles pourraient se produire en raison de la difficulté de calculer la trajectoire de nombreux satellites différents et parce que les changements de la météo solaire affectent leurs trajectoires, a déclaré McDowell.« Pour de nombreux utilisateurs de l'espace, planifier une manœuvre d'évitement dure au moins des heures, voire des jours, ce qui suggère que l'espace est déjà trop encombré », a-t-il déclaré.Laura Forczyk, analyste spatiale au sein du groupe de conseil spatial Astralytical, a déclaré que la comparaison de Musk entre les satellites et les véhicules sur Terre était « désinvolte », mais a ajouté : « Il a essentiellement raison de dire qu'il s'agit d'un problème de gestion du trafic ». La course au lancement de nouveaux réseaux de communication avec des milliers de satellites avait révélé un besoin criant d'une plus grande coordination entre les pays pour décider « comment l'espace orbital doit être distribué et comment le trafic spatial doit être géré », a-t-elle déclaré.Forczyk a déclaré que la critique d'Aschbacher à l'encontre de Starlink était « basée sur des émotions, pas sur des faits ».« Je dois me demander si des plaintes similaires ont été formulées lorsque certaines compagnies aériennes ont commencé à faire voler davantage d'avions sur des itinéraires définis. Personne ne possède les cieux et tous sont libres de les utiliser », a-t-elle déclaré.Source : Financial TimesQuel point de vue partagez-vous ?