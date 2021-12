La société de livraison de nourriture à la demande au cours du Nouvel An rétablira un programme, appelé WeDash, qu'elle avait interrompu pendant la pandémie.DoorDash a lancé WeDash en 2013, lorsque ses opérations ont commencé. Ses fondateurs ont déclaré qu'ils voulaient impliquer l'entreprise dans des efforts communautaires et philanthropiques dès le départ.« Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, les fondateurs voulaient que tout le monde expérimente différentes parties du produit afin que nous puissions nous rapprocher de tous nos publics et comprendre comment le produit fonctionne », a déclaré un porte-parole de DoorDash. Tout l'argent que les employés ont gagné en participant a été reversé à une organisation à but non lucratif.« En s'engageant en tant que Dasher, en soutenant un commerçant ou en observant un agent d'expérience client, les employés apprennent de première main comment les produits technologiques que nous construisons renforcent les économies locales, ce qui nous aide à créer un meilleur produit », a déclaré la société.Le programme, qui s'étend à tous les employés non-livreurs, y compris les ingénieurs et les cadres supérieurs, sera de retour en janvier et certains participants attendus se plaignent déjà à ce sujet, comme le montre un fil de discussion de plus de 1 600 commentaires sur Blind, la plateforme de médias sociaux, qui a été lancé la semaine dernière par un employé de DoorDash mécontent.Un ingénieur avec une rémunération totale déclarée, ou TC, de 400 000 $ par an s'est plaint de la responsabilité d'avoir à faire une livraison une fois par mois :« Le "WeDash" obligatoire commence à partir de l'année prochaine. Vous devez effectuer des livraisons une fois par mois QUI SERONT SUIVIES DANS LES ÉVALUATIONS DE PERFORMANCE !! Je n'ai pas signé pour ça, il n'y avait rien dans la lettre d'offre/la description de poste à ce sujet ».Il faut noter que Blind exige que tous les utilisateurs s'inscrivent en utilisant un e-mail professionnel de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ce qui signifie que la probabilité que ce message soit falsifié est faible.Alors que certaines personnes ont répondu au message d'origine pour dire que ce serait une opportunité utile de développer de l'empathie et d'en savoir plus sur les myriades de frustrations des livreurs, d'autres se sont rangés du côté de la publication d'origine :« Inacceptable de toute façon ! » estime l'une des personnes qui a répondu.Un porte-parole de DoorDash a déclaré que la publication de cet employé ne représentait pas les vues de l'entreprise.Source : Blind Que pensez-vous de cette idée ?Seriez-vous pour ou contre le fait de participer à un tel exercice une fois par mois ?Si vous êtes contre, y aurait-il une activité dans laquelle cela vous intéresserait d'aller sur le terrain ? Laquelle ?Ce type d'action devrait-il être obligatoire ou participatif selon vous ? Pourquoi ?« Tout l'argent que les employés ont gagné en participant a été reversé à une organisation à but non lucratif » Comprenez-vous le fait que le travail sur le terrain ne soit pas rémunéré chez les non-livreur ?