Envoyé par Amazon Envoyé par À partir de 4h11 HNP, certaines instances EC2 et volumes EBS ont subi une panne de courant dans un seul centre de données au sein d'une seule zone de disponibilité (USE1-AZ4) dans la région US-EAST-1. Les instances d'autres centres de données dans la zone de disponibilité affectée et d'autres zones de disponibilité dans la région US-EAST-1 n'ont pas été affectées par cet événement.



À 4h55 HAP, l'alimentation a été rétablie sur les instances EC2 et les volumes EBS dans le centre de données concerné, ce qui a permis à la majorité des instances EC2 et des volumes EBS de récupérer. Cependant, en raison de la nature de l'événement d'alimentation, certains des matériels sous-jacents ont connu des pannes, qui devaient être résolues par les ingénieurs de l'installation.



Les ingénieurs ont travaillé pour récupérer les instances EC2 et les volumes EBS restants affectés par le problème. À 14h30 PST, nous avons récupéré la grande majorité des instances EC2 et des volumes EBS. Cependant, certaines des instances EC2 et des volumes EBS concernés s'exécutaient sur du matériel qui a été affecté par la perte d'alimentation et n'est pas récupérable.



Pour les clients qui attendent toujours la récupération d'une instance EC2 ou d'un volume EBS spécifique, nous vous recommandons de relancer l'instance ou de recréer le volume à partir d'un instantané pour une récupération complète. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter AWS Support.

Décembre a été un mois difficile pour Amazon, du moins pour Amazon Web Services. La plateforme de cloud computing très populaire a subi mercredi sa troisième panne du mois, affectant Slack, Epic Games Store et plusieurs autres services. Le tableau de bord AWS Service Health montre que le problème réside dans un centre de données du nord de la Virginie et affecte les clients de la zone de disponibilité US-EAST-1. La première panne a été signalée à 7 h 35 HNE.Les utilisateurs de Slack ont ​​commencé à rencontrer des problèmes peu de temps après la panne, et Epic Games Store a noté que la panne d'AWS causait des problèmes « affectant les connexions, la bibliothèque, les achats, etc. »À 9h13 HE, Amazon a déclaré qu'il avait rétabli l'alimentation des serveurs concernés et qu'à 12h28 HE, il avait 1 restauré la connectivité sous-jacente à la majorité des systèmes restants ». Cependant, les utilisateurs pouvaient toujours rencontrer des problèmes lors de la relance des services et des serveurs.À 19h22 HE, un peu plus de douze heures après le début du problème, Amazon a marqué le problème comme étant résolu. Toutefois, cette restauration n'a pas nécessairement tout résolu pour tous les serveurs concernés. La dernière mise à jour de la page d'état AWS explique les problèmes d'Amazon :Dans une mise à jour sur l'incident au plus fort de la panne, Slack a déclaré que ses services « rencontraient des problèmes avec les téléchargements de fichiers, l'édition de messages et d'autres services ». Puis :« Le 22 décembre 2021, de 4h20 à 9h30, heure du Pacifique, un petit pourcentage de nos clients ont rencontré des problèmes pour envoyer et modifier des messages, charger des fils de discussion, télécharger des fichiers, etc. C'était le résultat d'une panne affectant l'un de nos fournisseurs de services ; les troubles ont cessé une fois qu'ils ont rétabli les services. Par la suite, nous avons découvert que certains messages générés par des robots n'atteignaient pas nos bases de données, entraînant des échecs de messages irrécupérables. Nous étudions des moyens d'éviter que cela ne se reproduise à l'avenir ».Asana a déclaré que les problèmes constituaient une « panne majeure », avec « beaucoup de nos utilisateurs incapables d'accéder à Asana » : « Cet incident est désormais résolu et tous les clients devraient à nouveau pouvoir accéder à Asana. Encore une fois, nos excuses pour la gêne occasionnée, et si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez nous en informer sur asana.com/support ».Epic Games Store a déclaré que les « pannes de services Internet » « affectaient les connexions, la bibliothèque, les achats, etc. »AWS a connu sa première panne du mois le 7 décembre, ce qui a affecté les services de crypto-monnaie, de courtage et de divertissement. Coinbase a signalé des problèmes importants, tout comme les services de streaming Netflix et Disney+. La perturbation du 7 décembre a également eu un impact sur Amazon lui-même, car les vendeurs n'ont pas pu accéder au Seller Center de la grande enseigne du commerce électronique pour gérer les commandes.La deuxième panne, le 15 décembre, s'est produite dans un centre de données de la côte ouest. Cela a affecté les services de Facebook, Slack, Hulu et DoorDash.La troisième panne semblent s'étendre à moins de services mais ses répercussions sont également notables puisque certains utilisateurs ne pouvait pas accéder entièrement à des services et d'autres rencontraient simplement des pannes intermittentes. Dans un rapport, DownDetector.com a noté des problèmes avec les plateformes mentionnées ci-dessus, ainsi que l'agrégateur de nouvelles Flipboard, le site d'apprentissage en ligne Udemy, l'application de rencontres Grindr, le service de streaming Hulu et les services IoT de Honeywell, Life360 et SmartThings de Samsung.Sources : Amazon