TikTok Live Studio est une application de streaming de bureau qui permet aux utilisateurs de diffuser directement sur TikTok en utilisant d'autres appareils comme leur ordinateur ou leur console de jeux. Une fois téléchargé sur votre bureau, le programme permet aux utilisateurs de se connecter avec leur compte TikTok et de diffuser directement sur TikTok Live. En outre, dans le programme, vous pouvez également communiquer avec les spectateurs grâce à la fonction de chat. TikTok a expliqué que ce programme n'est actuellement disponible que sur une poignée de marchés occidentaux pour quelques milliers d'utilisateurs.Pour l'instant, l'on ignore la durée du test et la date à laquelle l'application sera disponible pour tous les utilisateurs. Mais certaines analystes notent que, s'il est lancé, TikTok Live Studio pourrait marquer un changement intéressant dans la stratégie de streaming en direct de TikTok. Plutôt que de se concentrer sur les utilisateurs qui diffusent directement à partir d'appareils mobiles, il pourrait élargir l'objectif de TikTok Live pour inclure le streaming de jeux, ce qui le mettrait en concurrence avec des sites comme Twitch, YouTube Gaming et Facebook Gaming. Cela dit, la page officielle de l'application semble avoir été retirée pour l'instant.L'avantage évident pour TikTok de tester cette nouvelle application est que les créateurs pourraient être motivés à rester dans leur application, au lieu de demander à leur public de les regarder diffuser sur Twitch ou YouTube Gaming. D'après les images promotionnelles de TikTok, il semble que l'entreprise s'adresse aux personnes qui cherchent à diffuser des jeux vidéo. Mais dans sa forme naissante, TikTok Live Studio ne dispose pas des fonctionnalités que les "streamers" chevronnés peuvent trouver sur des logiciels de diffusion comme OBS ou Streamlabs - ce qui est logique, puisque le produit est encore en phase de test.À titre d'exemple, même si vous pouvez connecter une console de jeu vidéo à TikTok Live Studio, vous ne pouvez pas configurer d'alertes en cours de streaming pour des conseils ou de nouveaux abonnements. Selon des captures d'écran partagées sur Twitter par un certain Zach Bussey, le logiciel est actuellement à l'état brut. Il prendrait également en charge le streaming en mode paysage et portrait. Enfin, il faut noter que TikTok Live Studio est actuellement uniquement disponible pour les ordinateurs alimentés par Windows.En l'espace de quelques heures seulement le tout nouveau logiciel de diffusion en direct a fait parler de lui sur les médias sociaux pour avoir prétendument volé le code source d'un concurrent. Dans un premier temps, un tweet d'un créateur de contenu dénommé Naaackers est devenu viral pour avoir accusé la filiale de ByteDance de "voler" OBS à travers son nouveau logiciel TikTok Live Studios. Ensuite, un commentaire sur le site communautaire Hacker News estime que les fichiers "DLL" et "EXE" utilisés dans TikTok Live Studio sont très similaires à ceux utilisés dans l'application OBS.Lorsqu'une personne a procédé à l'ingénierie inverse de TikTok Live Studio, il s'est avéré que le code source d'OBS avait été détourné. Cependant, certains, notamment un membre de l'équipe d'OBS et des développeurs tiers, ont précisé dans la section des commentaires que le vrai problème est que TikTok n'a pas respecté correctement la licence OBS. La licence d'OBS est la GNU GPL version 2, qui est disponible pour une utilisation commerciale, mais est soumise à des avis de copyright, à la présentation des termes de la licence, et à l'obligation de divulguer le code source et les parties modifiées.Par conséquent, il a été signalé que TikTok Live Studio viole cette licence OBS. Ben Torell, un développeur du projet OBS, a déclaré : « Techniquement, TikTok Live Studio n'est pas un fork d'OBS, il utilise juste une partie du code d'OBS en interne, mais dans tous les cas, il est sous licence ». Torell a ajouté ce qui suit : « le détournement du code source en ignorant la licence OBS est illégal. Mais nous nous sommes engagés à traiter les violations de la GPL en toute bonne foi, et dans le cas de TikTok/ByteDance, nous serions heureux d'avoir une relation de travail amicale avec eux tant qu'ils respectent la licence ».Il était auparavant possible de diffuser en direct sur TikTok à partir d'un périphérique de bureau à l'aide d'un logiciel tiers tel que Streamlabs, mais une page d'aide pour cette fonctionnalité indique que l'accès est limité et sur invitation uniquement. Il existe également des didacticiels qui utilisent des services tiers comme Loola.tv pour connecter TikTok à des programmes de streaming comme OBS. Mais même ces solutions ne sont pas parfaites. Une page d'aide de Loola.tv indique que "le streaming TikTok est actuellement désactivé pour la plupart des utilisateurs" depuis juillet de cette année.Ainsi, l'un des objectifs de ce test de fonctionnalité est de voir comment les créateurs utilisent le logiciel. En revanche, la société a déclaré que le lancement de TikTok Live Studio n'est pas garanti. « Chaque fois que TikTok teste une fonctionnalité, cela ne signifie pas qu'elle est là pour toujours. Mais si nous assistons à un véritable lancement de TikTok Live Studio, la plateforme étudiera l'utilisation du logiciel par les créateurs, puis l'adaptera pour mieux répondre à ces cas d'utilisation », explique l'entreprise. Les créateurs utilisent déjà les outils de diffusion en direct de TikTok pour monétiser et développer leur audience.Les créateurs peuvent accepter des conseils, programmer des événements, utiliser des outils de questions-réponses en direct, être en direct avec d'autres utilisateurs, filtrer des mots clés et désigner des modérateurs. Pour l'instant, TikTok Live Studio permet aux utilisateurs de choisir s'ils veulent activer le don et les commentaires, et ils peuvent configurer des filtres de mots clés. Mais d'autres fonctions existantes, comme l'affectation de modérateurs et la programmation des flux, pourraient être intégrées dans un futur produit plus robuste. Il pourrait également permettre à TikTok d'atteindre davantage d'utilisateurs de bureau.Pour les créateurs, un logiciel de streaming de bureau est essentiel, car un smartphone n'est tout simplement pas conçu pour se connecter à votre console de jeu et faire du streaming en même temps. Bien que les gens regardent des flux de jeux vidéo sur leur téléphone, l'expérience utilisateur est généralement meilleure sur un ordinateur de bureau, ce qui pourrait aider les utilisateurs à prendre l'habitude d'utiliser TikTok sur leur ordinateur.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que TikTok va accepter de se conformer à licence d'OBS ?Dans le cas contraire, TikTok pourrait-il déployer son application en toute quiétude ?TikTok s'affiche comme un concurrent d'OBS, pensez-vous qu'un partenariat entre les deux soit une bonne chose ?