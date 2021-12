Une société basée au Royaume-Uni, Engineered Arts, a développé un robot humanoïde capable d'afficher facilement des expressions humaines. Dans une courte vidéo publiée sur YouTube, la société présente son humanoïde le plus avancé, baptisé Ameca, qui est initialement une plateforme pour tester les technologies robotiques.Avec les nouveaux développements de l'intelligence artificielle, les machines apprennent non seulement à effectuer des tâches humaines, mais aussi à aller plus loin. Cependant, pour que les humains et les machines travaillent ensemble de manière plus fluide, les machines doivent occuper le même espace et les humanoïdes sont les meilleures plateformes pour le faire. Les chercheurs ont travaillé pour rendre les humanoïdes plus interactifs en leur enseignant la communication non verbale et Ameca est une étape importante dans ce domaine.Comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, l'humanoïde semble s'être réveillé dans un laboratoire robotique alors qu'un humain réel est occupé à travailler en arrière-plan. Le robot bouge ses bras, affiche une rafale d'expressions en quelques secondes et exprime même son étonnement devant la fluidité de ses gestes avec ses doigts avant de regarder la caméra assez surpris. Le teaser est une démonstration suffisante de ce que le robot peut faire lorsqu'il s'agit de la moitié supérieure du corps.Sa moitié inférieure est cependant tout à fait non fonctionnelle pour le moment. Pour un robot humanoïde, Ameca ne peut toujours pas marcher, selon le site Web Engineered Arts. Même si l'entreprise a mené des recherches à ce sujet, elle n'a pas encore transféré les apprentissages au robot. Cependant, marcher, sauter ou faire du parkour n'est pas le but d'Ameca. Ses constructeurs l'appellent, peut-être à juste titre, leAmeca est alimenté par le système d'exploitation Tritium d'Engineered Arts qui permet aux entreprises engagées dans le développement de la robotique de tester leurs technologies. Qu'il s'agisse d'intelligence artificielle ou de technologie d'apprentissage automatique que les entreprises ou les startups développent, elles peuvent tester et même démontrer leur technologie devant un public en direct à l'aide d'Ameca. Selon son site Web, Engineered Arts peut même louer Ameca pour des expositions ou des discussions télévisées en direct.Revenant sur son incapacité à marcher, Engineered Arts utilise une architecture modulaire pour construire ses robots. Ainsi, des mises à niveau des composants logiciels et matériels peuvent être effectuées sans avoir à acheter un nouveau robot. Alors, tôt ou tard, Ameca marchera aussi. D'ailleurs, à la question de savoir si son robot marche, les ingénieurs ont répondu : « Pas encore. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter avant qu'Ameca puisse marcher. Marcher est une tâche difficile pour un robot, et bien que nous ayons fait des recherches à ce sujet, nous n'avons pas créé un humanoïde ambulant complet. Cependant, Ameca est un robot modulaire, nous prévoyons d'améliorer ses capacités au fil du temps afin qu'un jour Ameca marche ».Et pour ceux qui se demande s'ils s'agit d'une IA, les ingénieurs expliquent : « Ameca contient des logiciels qui peuvent être décrits comme "artificiellement intelligents", mais la question est plus vaste que cela, consultez notre explication sur la différence entre les robots et l'IA. L'objectif principal d'Ameca est d'être une plateforme de développement de l'IA. Nous adorons concevoir et construire des robots, nous vous laisserons, ainsi qu'à tous les autres cerveaux incroyables (naturellement intelligents), créer les algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique et voir jusqu'où nous pouvons faire progresser la technologie ensemble ».Ameca sera exposée au CES 2022, prévu en janvier 2022.Depuis sa mise en ligne le 1décembre, la vidéo compte plus de 1,7 million de vues et la majorité des commentaires laissent penser que les internautes sont impressionnés par cette prouesse technologique.Voici ce qu'expliquent les ingénieurs à son sujet :« Ameca est le robot de forme humaine le plus avancé au monde, représentant l'avant-garde de la technologie de robotique humaine.« Conçu spécifiquement comme une plateforme pour le développement des futures technologies robotiques, Ameca est la plateforme robotique humanoïde parfaite pour l'interaction homme-robot.« Nous nous efforçons de vous apporter des technologies innovantes, fiables, modulaires, évolutives et faciles à développer.« L'intelligence artificielle de type humain a besoin d'un corps artificiel de type humain (AI x AB).« Les systèmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique peuvent être testés et développés sur Ameca aux côtés de notre puissant système d'exploitation robotique Tritium.« Le matériel Ameca est un développement basé sur nos propres recherches en robotique humanoïde et construit sur notre technologie avancée Mesmer (ndlr. En 2018, l’entreprise britannique Engineered Arts dévoilait son robot humanoïde Mesmer. À l’époque, cette machine impressionnait par le réalisme de sa peau et de ses cheveux).« En plus d'être une plateforme de développement, Ameca est également une grande attraction, tout comme nos robots Mesmer et RoboThespian. Impressionnez vos clients ou visiteurs lors d'un événement ou d'une attraction touristique.« La fiabilité est la clé, et tous nos robots sont conçus pour durer dans le monde réel, pas seulement en laboratoire.« L'architecture modulaire permet de futures mises à niveau, à la fois physiques et logicielles, pour améliorer les capacités d'Ameca, le tout sans avoir à débourser pour un tout nouveau robot.« Ameca est disponible à l'achat ou à la location d'événements ».Source : Engineered Arts Que pensez-vous d'Ameca ?