Chaque année, le cabinet d'analystes SlashData, à travers son Developer Nation Survey, interroge plus de 36 000 développeurs dans plus de 165 pays afin d'explorer les tendances et de comprendre les expériences des développeurs sous divers angles : plateformes, langages de programmation, modèles de revenus, outils, etc.Les résultats de cette enquête qu'est le Developer Nation Survey permettent d'en savoir plus sur la structure et les besoins de la communauté mondiale des développeurs.Le Developer Nation Survey est une enquête biannuelle. Après la première qui a lieu il y a quelques mois, la deuxième enquête Developer Nation de l'année 2021 est maintenant ouverte.Voulez-vous une meilleure documentation, des API, des bibliothèques et des outils pour construire vos projets ? De gros éditeurs et plateformes au service des développeurs utilisent les résultats du Developer Nation Survey pour faciliter la vie des développeurs de logiciels. Vos réponses pourraient donc avoir un impact direct sur l'avenir de l'écosystème.En partageant vos points de vue, vous pouvez façonner les futures tendances dans les domaines web, mobile, desktop, cloud, DevOps, IdO industriel & électronique grand public, réalité virtuelle/augmentée, applications et extensions pour les écosystèmes tiers, jeux, apprentissage automatique, intelligence artificielle et science des données.En plus d'avoir un impact sur les tendances futures de l'écosystème technologique, vous avez la possibilité de gagner de nombreux prix, y compris des ressources d'apprentissage, smartphones et tablettes (iPhone 13, Samsung Galaxy Tab S7), Nintendo Switch, cartes cadeaux, licences produit, et bien d'autres gadgets.