Qualcomm essaye de rassurer le public

« La caméra frontale de votre téléphone recherche toujours votre visage en toute sécurité, même si vous ne la touchez pas ou vous ne le prenez pas pour le sortir de l'état de veille .» C'est ainsi que, durant l'édition 2021 du Snapdragon Tech Summit, Judd Heape, vice-président de la gestion des produits de Qualcomm Technologies, a présenté les nouvelles capacités de caméra permanente de l'entreprise dans le processeur Snapdragon 8 Gen 1 qui devrait arriver dans les téléphones Android haut de gamme au début de l'année prochaine.Selon votre profil, cette déclaration peut être excitante ou préoccupante. Pour Qualcomm, cette nouvelle fonctionnalité permettra de nouveaux cas d'utilisation, comme pouvoir sortir de la veille et déverrouiller votre téléphone sans avoir à le prendre, ou le verrouiller instantanément lorsqu'il ne voit plus votre visage.Mais pour ceux qui ont une idée de la façon dont la technologie moderne est utilisée pour violer notre vie privée, une caméra sur notre téléphone qui capture toujours des images même lorsque nous ne l'utilisons pas provoque plutôt des inquiétudes parce qu'elle a un coût pour notre vie privée qui l'emporte de loin sur les avantages potentiels de commodité.L'argument principal de Qualcomm pour cette fonctionnalité est de déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le regardez, même s'il est simplement posé sur une table ou appuyé sur un support. Vous n'avez pas besoin de le prendre ou d'appuyer sur l'écran ou de prononcer une commande vocale : il se déverrouille simplement lorsqu'il voit votre visage. Cela peut être utile par exemple si vos mains sont occupées (dans sa présentation, Qualcomm a présenté un cas d'utilisation dans la cuisine, mettant en scène un mobinaute qui est en train de préparer et veut vérifier les étapes suivantes d'une nouvelle recette).L'entreprise le fait également pour rendre votre téléphone plus sûr en verrouillant automatiquement le téléphone lorsqu'il ne voit plus votre visage ou s'il détecte quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule et parcours du regard vos discussions de groupe. Il peut également empêcher les informations privées ou les notifications d'apparaître si vous regardez le téléphone avec quelqu'un d'autre. Fondamentalement, si vous ne le regardez pas, votre téléphone est verrouillé ; s'il peut vous voir, il sera déverrouillé. S'il vous voit ainsi que quelqu'un d'autre, il peut automatiquement verrouiller le téléphone ou masquer les informations privées ou les notifications à l'écran.Mais bien que ces fonctionnalités puissent sembler intéressantes et peut-être même pratiques, il faut se demander si avoir une caméra toujours activée vaut le compromis en matière de confidentialité.Qualcomm présente la caméra toujours activée comme similaire aux microphones toujours allumés qui sont dans nos téléphones depuis des années. Ceux-ci sont utilisés pour écouter des commandes vocales telles que « Hey Siri » ou « Hey Google », puis sortir le téléphone de l'état de veille et fournir une réponse, le tout sans que vous ayez à toucher ou décrocher le téléphone. Mais la différence est qu'ils écoutent des mots de réveil spécifiques et sont souvent limités dans ce qu'ils peuvent faire jusqu'à ce que vous preniez réellement votre téléphone et le déverrouilliez.C'est un peu différent lorsqu'il s'agit d'un appareil photo qui recherche toujours une ressemblance.Il est vrai que les produits pour la maison connectée ont déjà des fonctionnalités comme celle-ci. Le Nest Hub Max de Google utilise sa caméra pour reconnaître votre visage lorsque vous vous approchez et vous accueille avec des informations personnelles comme votre calendrier. Les caméras de sécurité à domicile et les sonnettes vidéo sont constamment allumées, à la recherche d'activités ou même de visages spécifiques. Mais ces appareils se trouvent chez vous, ne sont pas toujours emportés avec vous partout où vous allez et ne contiennent généralement pas vos informations les plus privées, comme le fait votre téléphone. Ils ont également fréquemment des fonctionnalités telles que des obturateurs physiques pour bloquer l'appareil photo ou des modes intelligents pour désactiver l'enregistrement lorsque vous êtes à la maison et ne le reprendre que lorsque vous ne l'êtes pas. Il est difficile d'imaginer un fabricant de téléphones mettre un obturateur physique à l'avant de son smartphone phare mince et élégant.Enfin, il y a eu de nombreux rapports de failles de sécurité et de piratages d'ingénierie sociale pour activer les caméras domestiques intelligentes lorsqu'elles ne sont pas censées être allumées, puis envoyer ce flux à des serveurs distants, le tout à l'insu du propriétaire. Les systèmes d'exploitation de smartphones modernes font désormais un bon travail pour vous dire quand une application accède à votre appareil photo ou à votre microphone pendant que vous utilisez l'appareil, mais on ne sait pas comment ils pourraient vous informer d'une application malveillante qui pirate votre caméra « toujours activée ».Dans sa présentation, Heape a déclaré que « les données de caméra permanentes ne quittent jamais le hub de détection sécurisé pendant qu'elles recherchent des visages », ce qui implique que les données ne sont pas envoyées vers le cloud et que les applications sur le téléphone ne pourront pas y accéder.Heape a en outre clarifié le fonctionnement du système sur le plan technique. La caméra toujours activée fait partie d'une chaîne qui comprend un nouveau processeur de signal d'image (ISP) à faible consommation et une étape d'apprentissage automatique. Les trois étapes - la caméra, le FAI et l'apprentissage automatique - sont « durcis », selon Heape, il dit qu'il n'est pas possible d'injecter du code dans la chaîne.La caméra toujours activée est limitée à une résolution VGA (640 x 480 pixels), même si elle utilise la caméra frontale existante du téléphone et le reste des systèmes du téléphone - le processeur principal, les radios cellulaires, le Wi-Fi, le Bluetooth , etc — sont désactivés. Heape a déclaré que ce FAI à faible consommation « ne peut pas capturer de photos ou de vidéos » et « aucune image ou vidéo n'est stockée » dans ce processus, il scanne uniquement pour détecter s'il y a un visage ou non. Si l'algorithme d'apprentissage automatique détermine qu'un visage est détecté, les autres systèmes du téléphone sont réveillés pour authentifier l'utilisateur et déverrouiller le téléphone ou lui refuser l'accès. « Il est impossible dans l'état de faible puissance d'en obtenir une image », explique Heape.Le système n'a aucun moyen de vous informer que sa caméra toujours activée fonctionne, comme d'autres systèmes de reconnaissance faciale l'utilisent. Heape a déclaré qu'un OEM pouvait choisir d'ajouter un indicateur tel qu'un voyant LED s'il le souhaitait.Un autre vice-président de la gestion des produits de Qualcomm Technologies, Ziad Asghar, a déclaré que les utilisateurs pourront également désactiver la fonction de caméra toujours activée ou peut-être même sélectionner les fonctionnalités qu'ils souhaitent utiliser et celles qu'ils ne souhaitent pas utiliser. « Le consommateur a le choix de pouvoir choisir ce qui est activé et ce qui ne l'est pas », a-t-il déclaré.Il est également possible que les fabricants de smartphones utilisant le Snapdragon 8 Gen 1 n'activent même pas cette fonctionnalité au niveau matériel. Étant donné que Qualcomm ne fabrique pas réellement les smartphones dans lesquels ses puces sont intégrées (en dehors des nouveautés ponctuelles qui ne représentent pas un pourcentage conséquent de smartphones en circulation), des entreprises comme Samsung, OnePlus et Xiaomi peuvent personnaliser les fonctionnalités activées sur leurs téléphones et celles qui ne le sont pas. Heape a déclaré qu'un OEM peut demander une puce Snapdragon avec la fonctionnalité désactivée au niveau matériel. Certaines de ces entreprises contournent déjà les composants de traitement d'image de Qualcomm au profit de leurs propres solutions - il n'est pas difficile de les voir ignorer les critiques concernant les problèmes de confidentialité et renoncer également à cette fonctionnalité.Source : Snapdragon Tech Summit 2021Êtes-vous pour ou contre les smartphones avec une caméra toujours activée qui déverrouille le téléphone une fois le visage du propriétaire reconnu ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous des éléments mis en place par Qualcomm pour rassurer les utilisateurs ?