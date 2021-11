L'expérience de McFarland

La réaction d'Elon Musk

Tesla a proposé son FSD en tant qu'option sur ses véhicules, les clients payant jusqu'à 10 000 dollars pour avoir la possibilité d'accéder au logiciel dès sa sortie. Mais des années se sont écoulées depuis l'introduction de cette option, et ce n'est que récemment qu'un groupe restreint de propriétaires a pu accéder à une version bêta de la fonction.Si l'expression Full Self-Driving, littéralement « conduite autonome intégrale », laisse peu d'ambiguïté quant à ses aspirations, la technologie accomplit bien moins que ce que les mots impliquent. La FSD serait en fait une version sophistiquée de l'assistance au conducteur de niveau 2, telle que définie par SAE International, arbitre de nombreuses normes automobiles mondiales.En octobre, le PDG de Tesla, a annoncé le report de la mise à jour 10.3 après que le service assurance qualité Tesla a découvert que la nouvelle version était moins performante que les versions précédentes pour les virages à gauche aux feux de signalisation. Le lendemain, Musk a déclaré que Tesla allait « revenir temporairement à la version 10.2 » après avoir reçu des rapports faisant état de freinages soudains, de faux avertissements et d'autres problèmes.Et pour ne rien arranger, un journaliste de CNN a décrit son expérience désagréable avec le logiciel.Dans son article, McFarland a déclaré que le logiciel ressemble davantage à un « tour » pour épater ses amis plutôt qu'à une fonctionnalité qu'il faudrait impérativement avoir.McFarland a posté une vidéo de la conduite qu'il a prise depuis la banquette arrière de la voiture, tandis qu'un autre conducteur était assis sur le siège avant, prêt à prendre le contrôle total en cas de besoin. Le journaliste a décidé d'emmener le véhicule faire un tour sur Flatbush Avenue à Brooklyn, une route urbaine encombrée qui peut être difficile même pour les conducteurs les plus expérimentés.La vidéo montrait des extraits du trajet, se concentrant principalement sur les moments où le Model 3 hésitait ou tentait de s'engouffrer dans le trafic. Le conducteur a déclaré qu'il devait prendre le contrôle du logiciel autonome environ tous les trois blocs. Cependant, il a noté qu'il aurait peut-être pris le contrôle plus que quelqu'un qui était habitué au logiciel.McFarland a déclaré que le véhicule effectuait souvent des virages saccadés et freinait ou accélérait à des moments inattendus du trajet. Trois choses qui peuvent être risquées en milieu urbain, mais des problèmes qui ont été fortement signalés par les utilisateurs bêta sur YouTube.Voici une partie de son expérience :« Lorsqu'une douzaine de petits enfants sont passés devant notre Tesla en mode "Full Self-Driving", j'avais de bonnes raisons d'être nerveux.« J'avais passé ma matinée sur la banquette arrière du Model 3 à utiliser le mode "Full Self-Driving", le système qui, selon Tesla, changera le monde en permettant de disposer de véhicules autonomes sûrs et fiables. Le logiciel a failli pousser la voiture à s'écraser sur un chantier de construction, a essayé de foncer sur un camion à l'arrêt et tenter de conduire du mauvais côté de la route. Les conducteurs en colère klaxonnaient alors que le système hésitait, parfois en plein milieu d'une intersection. (Nous avions un conducteur humain attentif au volant pendant tous nos tests, pour prendre le contrôle total en cas de besoin.)« Le « Full Self-Driving*» du Model 3 a nécessité de nombreuses interventions humaines pour nous protéger ainsi que tous les autres sur la route. Parfois, cela signifiait appuyer sur le frein pour désactiver le logiciel, afin qu'il n'essaie pas de contourner une voiture devant nous. D'autres fois, nous avons rapidement secoué le volant pour éviter un accident. (Tesla dit aux conducteurs de porter une attention constante à la route et d'être prêts à agir immédiatement.)« J'espérais que la voiture ne ferait plus d'erreurs stupides. Après ce qui a semblé être une éternité, les enfants ont fini de traverser. J'ai expiré.Nous pouvions enfin progresser sans encombres. La voiture a semblé trop hésitante au début, mais j'ai ensuite remarqué un cycliste venant de notre gauche. Nous avons attendu.« Une fois que le cycliste a traversé l'intersection, la voiture s'est arrêtée et a fait un virage en douceur.« Au cours de l'année écoulée, j'ai regardé plus d'une centaine de vidéos de propriétaires de Tesla utilisant la technologie "Full Self-Driving", et j'ai parlé à beaucoup d'entre eux de leurs expériences.« Le mode "Full Self-Driving" est une fonction d'aide à la conduite de 10*000*$ proposée par Tesla. Alors que toutes les nouvelles Tesla sont capables d'utiliser le logiciel de "Full Self-Driving", les acheteurs doivent opter pour l'ajout coûteux s'ils souhaitent accéder à la fonctionnalité. Le logiciel est toujours en version bêta et n'est actuellement disponible que pour un groupe restreint de propriétaires de Tesla, bien que le PDG Elon Musk ait affirmé qu'un déploiement plus large est imminent. Musk promet que ce mode sera totalement capable d'amener une voiture à sa destination dans un proche avenir.« Mais ce n'est pas le cas, loin de là.« Les propriétaires de Tesla ont décrit la technologie comme impressionnante mais aussi imparfaite. Un instant, il roule parfaitement, l'instant suivant, il manque de percuter quelqu'un ou quelque chose.« Jason Tallman, un propriétaire de Tesla qui documente ses voyages en FSD sur YouTube, m'a proposé de me le faire vivre.Nous avons demandé à Jason de nous rencontrer sur Flatbush Avenue à Brooklyn. C'est une artère urbaine qui achemine des milliers de voitures, camions, cyclistes et piétons vers Manhattan. Même pour les conducteurs humains expérimentés, cela peut être un défi(...)« FSD fait parfois des virages saccadés. La roue commence à tourner, puis revient en arrière, avant de tourner à nouveau dans la direction prévue. Il y a aussi le freinage, qui peut sembler aléatoire. À un moment donné, une voiture s'est rapprochée de l'arrière et nous a stoppés suite à un freinage qui m'a surpris. Se faire klaxonner était courant. Je n'ai jamais vraiment eu l'impression de savoir ce que FSD ferait ensuite. Demander à un mode FSD de naviguer à Brooklyn, c'était comme demander à un élève conducteur de passer un examen routier pour lequel il n'était pas encore prêt.« Ce que FSD pouvait bien faire était impressionnant, mais l'expérience a finalement été déroutante. Je ne peux pas imaginer utiliser régulièrement ce mode dans une ville. J'ai remarqué que j'étais réticent à regarder le tableau de bord de la Model 3, par exemple pour vérifier notre vitesse, car je ne voulais pas quitter la route des yeux ».Musk a commenté l'article sur Twitter.« Je soupçonne que cet article a été écrit avant même que l'expérience n'ait eu lieu », a-t-il déclaré.Source : CNN