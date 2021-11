Apple a annoncé que la société mettrait bientôt les pièces et les manuels de réparation à la disposition du grand public, ce qui représente une énorme évolution après des années de politiques de réparation restrictives. La nouvelle politique représente un changement radical pour une entreprise qui lutte depuis des années contre la réparation indépendante en restreignant l'accès aux pièces, aux manuels et aux outils de diagnostic, en concevant des produits difficiles à réparer et en faisant pression contre les lois qui consacreraient le droit à la réparation.La réparation en libre-service est destinée aux techniciens individuels possédant les connaissances et l'expérience nécessaires pour réparer les appareils électroniques. Le constructeur note que « Pour la grande majorité des clients, consulter un réparateur professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des pièces d'origine Apple est le moyen le plus sûr et le plus fiable d'obtenir une réparation ».La société va donc proposer des manuels de réparation en ligne (texte, pas vidéo), accessibles via le nouveau magasin en ligne de réparation en libre-service Apple. Le système est similaire à celui que la société a déployé pour les fournisseurs de réparation indépendants (dont il existe actuellement 2 800 aux États-Unis plus 5 000 fournisseurs de services agréés Apple - Apple Authorized Service Providers ou AASP), à commencer par les iPhone 12 et 13, axés sur l'affichage, la batterie et les réparations de l'appareil photo. Un service similaire pour les M1Macs sera lancé « bientôt ».Apple n'a pas encore indiqué de prix spécifiques, mais les clients obtiendront un crédit pour les frais finaux s'ils envoient le composant endommagé pour recyclage. Lors de son lancement aux États-Unis au début de 2022, le magasin proposera quelque 200 pièces et outils aux consommateurs. Effectuer la réparation chez vous n'annulera pas la garantie de l'appareil, mais vous pourriez annuler cette garantie si l'appareil venait à être endommagé davantage au cours de la réparation. Il est donc nécessaire de bien lire le manuel avant de se décider à acheter des pièces dans la boutique en ligne de réparation en libre-service Apple.Mais Apple n'a pas changé sa politique par bonté de cœur. L'annonce fait suite à des mois de pression croissante de la part des activistes de la réparation et des régulateurs et le timing de l'annonce semble délibéré, compte tenu d'une résolution des actionnaires déposée auprès de la société en septembre par des défenseurs de l'environnement demandant à Apple de réévaluer sa position sur la réparation indépendante. Mercredi dernier était une échéance clef dans la lutte pour la résolution, avec des défenseurs prêts à soumettre le problème à la Securities and Exchange Commission pour le résoudre. C'est donc ce jour qu'Apple a choisi pour faire son annonce.Néanmoins, le porte-parole d'Apple, Nick Leahy, a déclaré que le programme « est en cours de développement depuis plus d'un an », le décrivant comme « la prochaine étape pour accroître l'accès des clients aux pièces, outils et manuels d'origine Apple ». Leahy a refusé de dire si le moment de l'annonce avait été influencé par la pression des actionnaires.Les actionnaires activistes pensent que c'était le cas. « Le moment n'est certainement pas une coïncidence », déclare Annalisa Tarizzo, avocate de Green Century, la société de fonds communs de placement qui a déposé la résolution sur le droit de réparation auprès d'Apple en septembre. À la suite de l'annonce, Green Century a retiré sa résolution qui demandait à Apple « d'inverser ses pratiques anti-réparation » et d'évaluer les avantages de rendre les pièces et les outils plus accessibles aux consommateurs.C'est exactement ce que Apple semble faire avec son nouveau programme de réparation en libre-service. Le programme permettra au grand public de commander des pièces d'origine Apple afin d'effectuer des réparations de base sur l'iPhone à la maison, ce qu'Apple a longtemps soutenu comme étant trop dangereux pour les particuliers.L'annonce du programme par Apple est peu détaillée, notamment si le programme sera étendu au-delà des iPhone 12 et 13 ainsi que des ordinateurs Mac utilisant des puces M1, combien coûteront les pièces d'origine aux clients et si Apple finira par rendre les pièces disponibles pour une plus large gamme d'appareils à réparer. Bien que l'annonce le laisse entendre, Leahy a refusé de confirmer que le programme serait éventuellement étendu à d'autres modèles d'iPhone. Pourtant, l'annonce répond efficacement à la demande de Green Century qu'Apple apporte des modifications importantes à ses politiques de réparation pour faciliter la réparation indépendante - en supposant que la grande enseigne de la technologie y donne suite.La réponse initiale d'Apple à la résolution de Green Century était loin d'être conciliante. Tarizzo dit que le 18 octobre (30 jours avant l'annonce de la réparation en libre-service), Apple a soumis une « demande de non-action » à la Securities and Exchange Commission demandant à l'organisme de surveillance des investisseurs de bloquer la proposition. Selon Tarizzo, l'argument d'Apple devant la SEC était que la proposition (que la société « prépare un rapport » sur les avantages environnementaux et sociaux de rendre ses appareils plus faciles à réparer) allait à l'encontre des directives de la proposition des actionnaires en empiétant sur les opérations commerciales normales d'Apple.Cependant, plus tôt ce mois-ci, la SEC a publié de nouvelles directives concernant les demandes de non-action qui incluent une exclusion pour les propositions qui soulèvent des « problèmes importants de politique sociale ». En d'autres termes, les actionnaires peuvent apporter des résolutions qui affectent les opérations commerciales quotidiennes d'une entreprise si ces propositions soulèvent des problèmes ayant un impact sociétal important. Tarizzo pense que ce changement a rendu beaucoup plus probable que la SEC se rangerait du côté de Green Century plutôt que d'Apple, d'autant plus que la société de fonds communs de placement a fait le lien entre un accès accru à la réparation et la lutte contre le changement climatique (l'utilisation des appareils aussi longtemps que possible grâce à la maintenance et à la réparation est l'un des meilleurs moyens de réduire l'impact climatique de la technologie grand public, car la majorité des émissions associées à nos gadgets se produisent pendant la phase de fabrication).« Ce n'était pas une garantie que la SEC se rangerait de notre côté, mais les nouvelles directives indiquent qu'il est très probable que nous l'emporterions », a déclaré Tarizzo. « Cela a effectivement enlevé une grande partie de l'influence d'Apple dans le processus ».Maintenant, Apple semble avoir regagné un certain poids en annonçant son nouveau programme de réparation en libre-service le même jour où Green Century devait répondre à la demande de non-action. Au lieu de faire valoir que la SEC devrait permettre à la résolution des actionnaires d'aller de l'avant, Green Century a préféré simplement retirer sa résolution.Les entreprises ignorent systématiquement les résolutions des actionnaires, et beaucoup pensaient qu'Apple réagirait de la même manière à la résolution de Green Century, mais cela est arrivé à un moment unique pour la cause du droit à la réparation. Cette année, un nombre record de 27 États ont envisagé des projets de loi sur le droit à la réparation et le premier projet de loi national sur le droit à la réparation a été présenté au Congrès en juin. Aucune n'a été promulguée, mais elles ont envoyé un message alarmant à des entreprises comme Apple, selon lesquelles les pratiques de réparation restrictives pourraient ne pas être légales plus longtemps.Cela a également entraîné des pressions de la part du gouvernement fédéral. La Bibliothèque du Congrès a récemment approuvé des exemptions au DMCA qui bloquaient la réparation par l'utilisateur. En mai, la Federal Trade Commission s'est prononcée fermement en faveur d'une réparation indépendante avec la publication d'un rapport trouvant « peu de preuves » pour justifier les restrictions imposées par des entreprises comme Apple. Intitulé « Nixing the Fix », le rapport a conclu que « de nombreuses explications fournies par les fabricants pour les restrictions de réparation ne sont pas fondées ». En juillet, le président Biden lui-même a signé un décret encourageant la FTC à élaborer de nouvelles réglementations qui limiteraient la capacité des fabricants de téléphones portables à restreindre les réparations domestiques. Biden a chargé la FTC d'essayer « d'empêcher les fabricants d'équipements puissants de restreindre la capacité des gens à utiliser des ateliers de réparation indépendants ou à faire des réparations de bricolage ». Le décret couvre tous les appareils électroniques, pas seulement les équipements agricoles. Ces règles sont loin d'entrer en vigueur, mais le spectre d'une réglementation imminente a certainement été un facteur dans la décision d'Apple.Certains des plus grands concurrents d'Apple ont déjà adopté des politiques de droit à la réparation, ajoutant encore plus de pression sur l'entreprise. Le mois dernier, Microsoft a accepté de se conformer à une résolution unique en son genre sur le droit à la réparation apportée par l'association environnementale As You Sow en juin. La résolution demandait à Microsoft d'étudier les avantages environnementaux et sociaux d'un accès accru à la réparation ; Microsoft a non seulement accepté de mener une telle étude, mais d'agir sur les résultats d'ici la fin de 2022. La concession de Microsoft aux actionnaires activistes est intervenue juste après le dépôt par Green Century d'une résolution d'actionnaires similaire avec Apple. Les activistes ont supposé que cette décision de Microsoft pourrait faire pression sur le fabricant de l'iPhone.Le résultat est une énorme victoire pour Green Century et pour l'activisme actionnarial plus largement. Tarizzo dit que même si le nouveau programme d'Apple « ne va pas jusqu'où nous voulons que l'entreprise aille, nous pensons que c'est une étape suffisamment importante pour justifier un retrait. Le fait qu'ils vendent des pièces de rechange courantes, des outils, qu'ils publient des manuels de réparation, tout cela est tout à fait dans l'esprit de ce que nous espérions voir se produire ».Alors que Tarizzo estime que le moment de l'annonce d'Apple est directement lié à la résolution des actionnaires de Green Century, elle pense que la volte-face de l'entreprise sur la réparation indépendante est « vraiment le produit de la pression combinée de tous les côtés du mouvement du droit à la réparation » de l'action fédérale aux projets de loi de l'État en passant par le plaidoyer populaire.Nathan Proctor, le directeur principal de la campagne pour le droit à la réparation au US Public Research Interest Group, est d'accord.« Si je devais deviner ce qui a poussé Apple à agir, ce serait que toute la compilation de la campagne en faveur du droit à la réparation a réussi à changer la position d'Apple », a déclaré Proctor. « Je ne pense pas que vous puissiez indiquer une chose en particulier qui a été faite qui a permis que cela se produise. Tout a rendu possible ».Sources : SEC Qu'en pensez-vous ?