Apple annonce la possibilité de réparer un iPhone soi-même

Lorsque la gamme iPhone 13 a été lancée pour la première fois en septembre, les démontages ont rapidement révélé un changement majeur dans le processus de réparation : si vous faites passer l'écran de l'iPhone 13 par un atelier tiers de réparation, Face ID cessera de fonctionner. iFixit a publié les résultats d'un examen plus approfondi de ce changement, le qualifiant de « jour sombre pour les réparateurs, à la fois bricoleurs et professionnels ».iFixit indique que ce changement signifie désormais que vous aurez besoin d'un microscope pour effectuer « l'une des réparations de téléphone les plus courantes » qui pouvaient autrefois être effectuées « avec des outils à main ». Les ateliers de réparation indépendants tiers pourraient être contraints de fermer, ce qui signifie qu'ils seront « forcés de choisir entre dépenser des milliers de dollars pour de nouveaux équipements ou perdre une source majeure de revenus ».Une autre option serait de rejoindre l'armée des Independent Repair Program d'Apple, ce qui, selon iFixit, n'est « pas une option pour les ateliers qui accordent de l'importance à la confidentialité de leurs clients ».« Apple réduit la possibilité de travailler sur des réparations d'iPhone hors de son contrôle depuis des années. Avec les nouveaux changements apportés à l'iPhone 13, ils visent peut-être à bouleverser complètement le marché. »« Le nouvel iPhone 13 désactive complètement sa fonctionnalité phare Face ID lorsque vous remplacez son écran. Nous l'avons confirmé à plusieurs reprises dans notre laboratoire, en testant avec de nombreux téléphones différents sur iOS 15 et 15.1, et nos résultats ont été répliqués par de nombreux professionnels de la réparation. »Suite au tollé que cela a provoqué, Apple a déclaré qu'il remédierait à cette situation dans une mise à jour iOS à un moment donné, permettant aux écrans de remplacement de garder Face ID activé sans aucun transfert de puce. « Une solution sera disponible dans une prochaine mise à jour logicielle », a déclaré un porte-parole d'Apple.Cette fois-ci, le constructeur d'iPhone a décidé d'aller plus loin.Apple à ouvert les iPhones et Mac aux réparations en libre-service. La société prévoit de commencer à vendre des pièces et des outils et à proposer des instructions sur la façon de réparer les produits Apple à la maison, sans avoir à les apporter dans un magasin ou un atelier de réparation tiers.« Créer un meilleur accès aux pièces d'origine Apple donne à nos clients encore plus de choix si une réparation est nécessaire », a déclaré Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple. « Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de points de service avec accès aux pièces, outils et formations d'origine Apple, et nous proposons désormais une option à ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations. »Lorsqu'un produit Apple nécessite une réparation, elle peut être effectuée par des techniciens qualifiés utilisant des pièces d'origine Apple dans des milliers d'emplacements, y compris Apple (en magasin ou par courrier), des AASP, des réparateurs indépendants et désormais des propriétaires de produits capables d'effectuer des réparations eux-mêmes.Pour s'assurer qu'un client peut effectuer une réparation en toute sécurité, il est important qu'il examine d'abord le manuel de réparation. Ensuite, le client passera une commande de pièces et d'outils d'origine Apple à l'aide de la boutique en ligne de réparation en libre-service Apple. Après la réparation, les clients qui retournent leur pièce usagée pour recyclage recevront un crédit pour leur achat.Apple indique que le nouveau magasin proposera plus de 200 pièces et outils individuels, permettant aux clients d'effectuer les réparations les plus courantes sur iPhone 12 et iPhone 13.La réparation en libre-service est destinée aux techniciens individuels possédant les connaissances et l'expérience nécessaires pour réparer les appareils électroniques. Le constructeur note que « Pour la grande majorité des clients, consulter un réparateur professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des pièces d'origine Apple est le moyen le plus sûr et le plus fiable d'obtenir une réparation ».« Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de points de service avec accès aux pièces, outils et formations d'origine Apple, y compris plus de 2 800 réparateurs indépendants. Le programme de fournisseur de réparation indépendant en pleine expansion a été lancé à l'origine aux États-Unis en 2019 et s'est depuis étendu à plus de 200 pays, permettant aux ateliers de réparation indépendants d'accéder à la même formation, pièces et outils que les autres fournisseurs de services agréés Apple.« En outre, Apple continue d'offrir des options de réparation pratiques aux clients via son réseau mondial de plus de 5 000 AASP qui aident des millions de personnes avec un service sous et hors garantie pour tous les produits Apple.« En concevant des produits pour la durabilité, la longévité et une réparabilité accrue, les clients bénéficient d'un produit durable qui conserve sa valeur pendant des années. Apple propose également des années de mises à jour logicielles pour introduire de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités ».La société va donc proposer des manuels de réparation en ligne (texte, pas vidéo), accessibles via le nouveau magasin en ligne de réparation en libre-service Apple. Le système est similaire à celui que la société a déployé pour les fournisseurs de réparation indépendants (dont il existe actuellement 2 800 aux États-Unis plus 5 000 fournisseurs de services agréés Apple - Apple Authorized Service Providers ou AASP), à commencer par les iPhone 12 et 13, axés sur l'affichage, la batterie et les réparations de l'appareil photo. Un service similaire pour les M1Macs sera lancé « bientôt » après.Apple n'a pas encore indiqué de prix spécifiques, mais les clients obtiendront un crédit pour les frais finaux s'ils envoient le composant endommagé pour recyclage. Lors de son lancement aux États-Unis au début de 2022, le magasin proposera quelque 200 pièces et outils aux consommateurs. Effectuer la réparation chez vous n'annulera pas la garantie de l'appareil, mais vous pourriez annuler cette garantie si l'appareil venait à être endommagé davantage au cours de la réparation. Il est donc nécessaire de bien lire le manuel avant de se décider à acheter des pièces dans la boutique en ligne de réparation en libre-service Apple.Il s'agit d'un énorme changement pour Apple, qui a toujours été résistant au mouvement du droit à la réparation et à toute réparation effectuée en dehors de ses propres magasins.Il faut préciser que cette décision survient à un moment où la pression en faveur d'une législation sur le droit de réparer monte, législation à laquelle s'opposent certains des plus grands noms de l'électronique grand public. La Bibliothèque du Congrès a récemment approuvé des exemptions au DMCA qui bloquaient la réparation par l'utilisateur. Même le président Joe Biden s'est montré en faveur du droit à la réparation, notamment dans un décret ciblant ce droit . Biden a chargé la FTC d'essayer « d'empêcher les fabricants d'équipements puissants de restreindre la capacité des gens à utiliser des ateliers de réparation indépendants ou à faire des réparations de bricolage ». Le décret couvre tous les appareils électroniques, pas seulement les équipements agricoles. La FTC de Biden a précédemment publié un rapport sur les problèmes de droit à la réparation intitulé « Nixing the Fix », concluant que « de nombreuses explications fournies par les fabricants pour les restrictions de réparation ne sont pas fondées ».Les partisans d'une réparabilité accrue citent de nombreuses préoccupations, notamment la réduction du fardeau tarifaire de l'obsolescence planifiée, ainsi que les préoccupations mondiales croissantes concernant les déchets électroniques. À mesure que la technologie des smartphones est devenue plus avancée, les appareils sont devenus de plus en plus difficiles à réparer à la maison. Nous sommes loin de l'époque des batteries remplaçables.Source : Apple Quelle lecture en faites-vous ?