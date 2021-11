Ans Rana



Le sujet n'est pas nouveau : Amazon refuse de considérer les chauffeurs-livreurs comme ses employés directs, mais agit comme si c'était le cas, notamment à travers une surveillance accrue. Ainsi, la flotte de chauffeurs-livreurs d'Amazon a beau être détachée de ses entrepôts, l'entreprise continue de surveiller ses chauffeurs ; elle a installé des caméras en permanence dans ses camionnettes de livraison et a même demandé aux chauffeurs au début de l'année de consentir à une surveillance par IA détectant les bâillements. Cette dernière initiative de l'entreprise a poussé de nombreux chauffeurs-livreurs à démissionner.En effet, au début de l'année, l'entreprise a commencé à installer des systèmes de caméras alimentés par l'IA dans ses camionnettes afin de surveiller les taux de productivité et les données de conduite. Comme on peut s'y attendre, le fait d'être constamment surveillé par l'IA d'Amazon est assez anxiogène pour de nombreux conducteurs. Plus d'une poignée de conducteurs ont déclaré avoir uriné dans des bouteilles et manqué des repas pour éviter de mettre en colère les "surveillants" d'Amazon. Pour motiver les chauffeurs à maintenir le rythme, Amazon leur présente des quotas quotidiens, parfois proches de 400 colis par jour.Aujourd'hui, c'est ce même système de surveillance qui place Amazon dans la ligne de mire d'un procès qui prétend que l'entreprise est responsable d'un accident de voiture qui a changé la vie de quelqu'un. En mars, Ans Rana, un homme de 24 ans, allait voir la nouvelle maison de sa sœur avec son père et son frère, qui conduisait une Tesla Model S, lorsqu'ils ont croisé un véhicule en panne sur l'Interstate 75 à l'extérieur d'Atlanta. Le frère de Rana a ralenti jusqu'à s'arrêter, mais la camionnette de livraison Amazon qui les suivait n'a apparemment rien remarqué. Le conducteur de la camionnette roulerait à près de 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.Selon les documents du procès, la camionnette a percuté l'arrière de la Tesla avec une telle force qu'elle a poussé la voiture sur les voies de gauche de l'autoroute, où elle a été heurtée par une Toyota Corolla avant de heurter la barrière médiane. Rana a subi des blessures potentiellement mortelles, notamment un traumatisme crânien, et a dû être placé sous respirateur. Sa moelle épinière a également été endommagée et il n'a pas pu retrouver l'usage de ses jambes ou de ses bras malgré des mois de thérapie et de rééducation. « J'ai perdu mes jambes, ce que je ne souhaite pas à mon pire ennemi », a déclaré Rana à Bloomberg.En juin, Rana a intenté un procès à Amazon et à son prestataire de services de livraison, affirmant que le géant du commerce électronique est responsable des actions du chauffeur en raison du logiciel que la société utilise pour les surveiller. Selon Rana et ses avocats, Amazon est le principal responsable dans cet accident, car c'est lui qui contrôle en dernier ressort l'opération de livraison. Amazon affirme toutefois qu'il n'est pas responsable, car le chauffeur ne travaillait pas pour lui, mais pour Harper Logistics LLC, un sous-traitant qui s'occupe des livraisons pour l'entreprise technologique.Amazon surveille étroitement ses chauffeurs à l'aide d'une application pour smartphone et de caméras et capteurs installés dans le véhicule, afin de réduire les délais de livraison et de répondre aux problèmes de sécurité. La plainte rappelle que la société surveille de près un certain nombre d'actions des chauffeurs-livreurs, notamment "la surveillance de la marche arrière, la vitesse, le freinage, l'accélération, les virages, le port de la ceinture de sécurité, les appels téléphoniques, l'envoi de SMS, les caméras embarquées qui utilisent l'intelligence artificielle pour détecter les bâillements, et bien d'autres choses encore".En outre, la plainte affirme qu'Amazon pousse les sous-traitants et les chauffeurs à privilégier la vitesse au détriment de la sécurité, les employés d'Amazon envoyant des SMS "se plaignant qu'un certain chauffeur est "à la traîne" et doit être "secouru" pour s'assurer que tous les colis sur l'itinéraire d'Amazon sont livrés conformément aux attentes irréalistes et dangereuses d'Amazon en matière de vitesse". Outre Amazon et de l'entrepreneur Harper Logistics LLC, Rana poursuit également le chauffeur Bryan Williams et Old Republic Insurance, la compagnie d'assurance de l'entrepreneur.Mais il est peu probable que quelqu'un d'autre qu'Amazon soit en mesure de couvrir les frais de Rana, d'autant que les factures médicales dépassent déjà les 2 millions de dollars. La police d'assurance de Harper Logistics ne couvre qu'un million de dollars en responsabilité civile, et la société n'est pas propriétaire des fourgons qu'elle exploite, ce qui signifie que même si elle faisait faillite, elle ne pourrait probablement pas couvrir les coûts. Williams, qui a 23 ans, ne gagne que 15 dollars par l'heure. Amazon, en revanche, a réalisé plus de 3 milliards de dollars de bénéfices au dernier trimestre.Par ailleurs, la situation de Rana n'est pas un cas isolé. Selon plusieurs sources, rien que cette année, 119 actions en justice concernant des dommages corporels causés par des véhicules ont été intentées contre Amazon. Maria Boschetti, porte-parole d'Amazon, a déclaré : « Nous sommes engagés dans la sécurité des chauffeurs et des communautés où nous livrons ». Elle a ajouté qu'Amazon travaille avec les entrepreneurs de livraison pour "fixer des attentes réalistes qui ne mettent pas de pression excessive sur eux ou leurs associés de livraison".Boschetti a déclaré que le nombre d'incidents par kilomètre pour les neuf premiers mois de 2021 est en baisse par rapport à la même période de l'année dernière. Les livreurs travaillent généralement par quarts de 10 heures et livrent environ 250 colis, selon l'itinéraire. Ils conduisent des camionnettes de la marque Amazon, portent des uniformes de la même marque et doivent utiliser l'application Flex d'Amazon, qui, selon la poursuite, "microgère chaque aspect imaginable de la livraison des colis".