Le PDG de Tesla, Elon Musk, a donné le coup d'envoi d'une vente en cascade de ses avoirs personnels dans l'entreprise lundi. Selon dix nouveaux documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et publiés mercredi, le PDG milliardaire a vendu pour au moins 5 milliards de dollars d'actions Tesla depuis le début de la semaine. Les quelques millions d'actions vendues ne représentent qu'une infirme partie des 240 millions d'actions que Musk possède dans son entreprise. En fait, selon le sondage qu'il a fait sur Twitter, il projetait d'en vendre à hauteur de 10 %. Les déclarations devraient donc continuer à affluer.Musk vend ces actions après avoir fait l'objet d'une surveillance accrue concernant sa fortune, qui est actuellement estimée par l'indice Bloomberg Billionaires à 300 milliards de dollars, notamment de la part des élus. L'homme le plus riche du monde a été critiqué pour ne pas avoir payé d'impôts sur le revenu, étant donné qu'il ne perçoit pas un salaire de Tesla et qu'il est rémunéré en actions. Musk n'a pas à payer d'impôts sur cette rémunération tant qu'il n'a pas réclamé et vendu les actions attribuées - ce qu'il n'a pas fait depuis quelques années. Au lieu de cela, Musk emprunte beaucoup d'argent en utilisant ses actions comme garantie.Le président de la commission des finances du Sénat, Ron (D-OR), a proposé un "impôt sur le revenu des milliardaires" qui imposerait ces augmentations de richesse comme un revenu, bien qu'il s'agisse de "gains non réalisés". Dans un sondage Twitter lancé samedi, Musk a déclaré : « On parle beaucoup ces derniers temps des plus-values latentes comme d'un moyen d'éviter les impôts, je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla. Êtes-vous favorable à cette idée ? » Le milliardaire a donné aux gens la possibilité de voter "Oui" ou "Non" et s'est engagé à respecter les résultats du sondage, quelle que soit la direction prise.Quelque 3 519 252 personnes ont répondu, et 57,9 % d'entre elles ont voté pour "Oui". Les deux premiers dépôts qui ont paru dans le système de la SEC mercredi étaient liés au plan annoncé par Musk d'exercer certaines options d'achat d'actions qui lui ont été attribuées en 2012. En effet, il a précédemment déclaré qu'il était susceptible de vendre "un énorme bloc" de ses actions au cours du quatrième trimestre. En septembre, Musk a déclaré lors de la Code Conference que son taux d'imposition marginal sera supérieur à 50 % lorsque ses options sur actions expireront chez Tesla, et qu'il prévoyait déjà de vendre prochainement.« J'ai un tas d'options qui expirent au début de l'année prochaine, alors un énorme bloc d'options sera vendu au quatrième trimestre, parce que je dois le faire ou elles expireront », a-t-il déclaré. Jefferies, une banque d'investissement américaine, a relevé son objectif de cours pour les actions de Tesla de 950 dollars à 1 400 dollars dans une note lundi. L'analyste Philippe Houchois a écrit : « Sans écarter le risque d'exécution, Tesla est en train d'atteindre une position où elle peut équilibrer le prix et la vitesse, des objectifs qui sont aussi importants que la rentabilité dans la vision d'Elon Musk ».« Tesla semble prêt à gagner des parts de marché auprès des grands OEM [fabricants d'équipements originaux], ce qui pourrait lui permettre de s'approprier une part disproportionnée des bénéfices de l'industrie au cours des 3 à 5 prochaines années, alors que les anciens modèles entrent dans la phase de transition vers les VE [voitures électriques], qui entraîne une dilution des marges », a-t-il ajouté. D'autres membres actuels et anciens du conseil d'administration de Tesla, dont Robyn Denholm, Ira Ehrenpreis et Antonio Gracias se sont également délestés de centaines de millions de dollars d'actions Tesla depuis le 28 octobre.Ainsi donc, quels que soient les résultats du sondage Twitter, Musk aurait probablement commencé à vendre des millions d'actions ce trimestre. En plus, selon les analystes, il doit faire face à une facture fiscale imminente de plus de 15 milliards de dollars. Ses options expirent en août 2022, mais pour pouvoir les exercer, il doit payer l'impôt sur le revenu sur le gain. Étant donné que les options sont imposées comme un avantage ou une compensation pour les employés, elles seront imposées au niveau du revenu ordinaire le plus élevé, soit 37 % plus l'impôt sur les investissements nets de 3,8 %.Il devra également payer le taux d'imposition maximal de 13,3 % en Californie puisque les options ont été attribuées et gagnées en grande partie alors qu'il était résident fiscal de Californie. Le taux d'imposition combiné de l'État et du gouvernement fédéral sera de 54,1 %. La facture fiscale totale de ses options, au prix actuel, s'élèverait donc à 15 milliards de dollars. Musk, qui est également PDG de SpaceX et de la start-up Neuralink spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur, n'a pas confirmé le montant de la facture fiscale. Il a toutefois tweeté : « Notez que je ne reçois pas un salaire ou une prime en espèces de qui que ce soit ».« Je n'ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions », a-t-il ajouté. Par ailleurs, en octobre, conduits par Wyden, les démocrates ont proposé une taxe annuelle sur les gains d'investissement des milliardaires pour aider à financer le paquet social et climatique d'environ 2 000 milliards de dollars du président Joe Biden. L'impôt sur le revenu des milliardaires permettrait également de combler une lacune qui a permis aux supers-riches de reporter indéfiniment l'impôt sur les plus-values, une stratégie connue sous le nom de "acheter, emprunter, mourir".Wyden a écrit dans un tweet ce week-end : « Le fait que l'homme le plus riche du monde paie ou non des impôts ne devrait pas dépendre des résultats d'un sondage Twitter ». Musk, qui s'est vigoureusement opposé à la proposition, a répondu à Wyden dimanche par une réplique grossière. Avant cela, il avait qualifié le projet de loi des démocrates d'"extorsion des supers-riches". Il a demandé au Congrès américain de le "laisser tranquille" et a déclaré qu'il amassait sa fortune dans un but précis. « Laissez tomber la taxe sur les milliardaires. Cela ne fera qu'entraver mon projet d'amener l'humanité sur Mars », a-t-il déclaré en octobre.Source : Elon Musk Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous qu'il faut introduire des lois pour obliger les riches à payer davantage d'impôts ?Elon Musk préfère être rémunéré en actions pour éviter de payer des impôts. Que pensez-vous de cette démarche ?Selon vous, faut-il rééditer les lois fiscales pour éliminer les failles permettant aux supers-riches d'éviter les impôts ?