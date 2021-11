La réaction de Facebook

L'usage problématique n'est pas synonyme d'addiction. L'utilisation problématique a été utilisée pour décrire la relation des gens avec de nombreuses technologies, comme les téléviseurs et les smartphones. Nous avons créé des outils et des contrôles pour aider les gens à gérer quand et comment ils utilisent nos services. De plus, nous avons une équipe dédiée qui travaille sur toutes nos plateformes pour mieux comprendre ces problèmes et nous assurer que les gens utilisent nos applications de manière significative pour eux.

L'utilisation problématique a été utilisée pour décrire la relation des gens avec de nombreuses technologies, comme les téléviseurs et les smartphones. Nous avons créé des outils et des contrôles pour aider les gens à gérer quand et comment ils utilisent nos services. De plus, nous avons une équipe dédiée qui travaille sur toutes nos plateformes pour mieux comprendre ces problèmes et nous assurer que les gens utilisent nos applications de manière significative pour eux. Nous étudions le bien-être depuis plus d'une décennie et cela continue aujourd'hui. La suggestion que ce travail s'est arrêté en 2019 ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En témoignent les différentes recherches que nous avons publiées en externe depuis lors et notre engagement et collaboration accrus avec des experts tels que l'Aspen Institute, le Humanity Center et notre rôle en tant que sponsor fondateur du Digital Wellness Lab géré conjointement par l'Université Harvard. et l'hôpital pour enfants de Boston.

La suggestion que ce travail s'est arrêté en 2019 ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En témoignent les différentes recherches que nous avons publiées en externe depuis lors et notre engagement et collaboration accrus avec des experts tels que l'Aspen Institute, le Humanity Center et notre rôle en tant que sponsor fondateur du Digital Wellness Lab géré conjointement par l'Université Harvard. et l'hôpital pour enfants de Boston. Nous livrons des fonctionnalités pour aider les gens à gérer leurs expériences sur nos applications et services. Rien que depuis 2018, nous avons introduit près de 10 produits pour mieux soutenir le bien-être des gens, y compris l'utilisation problématique de nos applications, et ce travail se poursuit aujourd'hui.

Rien que depuis 2018, nous avons introduit près de 10 produits pour mieux soutenir le bien-être des gens, y compris l'utilisation problématique de nos applications, et ce travail se poursuit aujourd'hui. Il s'agit d'un défi à l'échelle de l'industrie et nous avons un effort de recherche sur le bien-être de premier plan et coordonné au niveau central qui travaille avec les leaders des produits et de l'ingénierie dans tous nos services pour comprendre et résoudre les problèmes ayant un impact sur le bien-être, y compris l'utilisation problématique.

Votre temps sur Facebook , que nous avons lancé en août 2018, centralisant les outils et les options permettant aux utilisateurs de gérer leur temps. En avril 2020, nous avons ajouté le mode silencieux à cela, qui coupe la plupart des notifications push. Si vous essayez d'ouvrir Facebook en mode silencieux, il vous sera rappelé que vous avez réservé ce temps pour limiter votre temps d'utilisation de l'application.

, que nous avons lancé en août 2018, centralisant les outils et les options permettant aux utilisateurs de gérer leur temps. En avril 2020, nous avons ajouté le mode silencieux à cela, qui coupe la plupart des notifications push. Si vous essayez d'ouvrir Facebook en mode silencieux, il vous sera rappelé que vous avez réservé ce temps pour limiter votre temps d'utilisation de l'application. Contrôlez vos notifications , qui comprend des raccourcis pour vous aider à gérer vos notifications. Il comprend une option pour désactiver toutes les notifications push ainsi que pour gérer les "points rouges" dans le menu des raccourcis. Les points rouges peuvent être supprimés de la place de marché, des groupes, des actualités et du menu "hamburger".

, qui comprend des raccourcis pour vous aider à gérer vos notifications. Il comprend une option pour désactiver toutes les notifications push ainsi que pour gérer les "points rouges" dans le menu des raccourcis. Les points rouges peuvent être supprimés de la place de marché, des groupes, des actualités et du menu "hamburger". Voir votre temps, qui présente le temps d'utilisation par jour, jour/nuit et les visites d'applications. Vous pouvez également obtenir des mises à jour d'utilisation hebdomadaires et un accès facile à votre journal d'activité.

Une enquête interne de Facebook a révélé qu'un utilisateur sur huit déclare que son utilisation de l'application nuit à son sommeil, son travail, ses relations et son rôle parental, selon des documents consultés par le Wall Street Journal. Les chercheurs ont estimé que ces problèmes affectent environ 12,5% des plus de 2,9 milliards d'utilisateurs de l'application, soit l'équivalent de plus de 360 millions de personnes.Dans le document, les chercheurs ont déclaré que ces situations résultaient de l'utilisation compulsive de l'application par les utilisateurs, ce qui reflète ce que l'on appelle communément la « dépendance à Internet », a rapporté The Journal.Les modèles d'utilisation sont perçus comme étant pires sur Facebook, qui s'appelle désormais Meta, que sur toute autre grande plateforme de médias sociaux, qui essaient toutes de faire revenir les utilisateurs, selon les documents. Cependant, les chercheurs n'ont pas établi de causalité.Facebook appelle cela « l'utilisation problématique » de sa plateforme.Les résultats font partie de la série Facebook Files, principalement basée sur des documents internes divulgués par l'ex-employée de Facebook devenue dénonciatrice Frances Haugen.Les chercheurs ont précédemment découvert que la santé mentale des utilisateurs adolescents était affectée négativement par l'utilisation de l'application Instagram, qui sert essentiellement à partager des photos et des vidéos.Selon le Wall Street Journal, la recherche sur l'utilisation des médias sociaux qui peut nuire à la vie quotidienne des gens a été lancée il y a plusieurs années par une équipe de Facebook axée sur l'atténuation des comportements préjudiciables. L'équipe a suggéré une série de correctifs et, bien que l'entreprise en ait mis en œuvre certains, elle a ensuite décidé de dissoudre l'équipe en 2019. L'équipe a partagé ses conclusions lors d'une présentation interne en mars 2020.Ils ont découvert que certains utilisateurs « manquaient de contrôle sur le temps qu'ils passaient sur Facebook » et avaient par la suite des problèmes dans leur vie.Ces problèmes incluent une « perte de productivité lorsque les gens arrêtent d'effectuer des tâches dans leur vie pour consulter fréquemment Facebook, une perte de sommeil lorsqu'ils restent éveillés tard en faisant défiler l'application et la dégradation des relations en personne lorsque les gens remplacent le temps avec le temps en ligne », selon les documents consultés par le Wall Street Journal.« Je suis sur Facebook tous les jours, à chaque instant. Littéralement, à chaque instant, en dehors des moments où je suis par exemple sous la douche », a déclaré un utilisateur aux chercheurs.C'est par le biais de Pratiti Raychoudhury,que l'entreprise a réagi. Il a d'abord indiqué que :Puis de continuer en disant :« Le Wall Street Journal a une fois de plus décidé de choisir parmi des documents internes de l'entreprise pour présenter un récit qui est tout simplement faux sur la façon dont nous utilisons la recherche pour résoudre un problème important - cette fois sur l'utilisation problématique.« Notre entreprise a été engagée et soutenue tout au long de nos efforts pluriannuels pour mieux comprendre et responsabiliser les personnes qui utilisent nos services pour gérer les utilisations problématiques. C'est pourquoi ce travail s'est étalé sur plusieurs années, y compris maintenant.« Nous avons travaillé pour mener des recherches et non pas en secret mais en public. En fait, la principale recherche interne citée par le Journal a été publiée en mai 2019 lors d'une conférence universitaire de premier plan sur les technologies de la communication et est disponible ici . Nous explorons également ces questions et utilisons les principes du bien-être pour éclairer notre travail depuis plus de 10 ans.« Nous voulons que les gens aient une expérience positive sur nos services, donc même s'il n'y a pas de définition établie par l'industrie de l'utilisation problématique, c'est quelque chose que nous nous efforçons de comprendre. Nos propres recherches ainsi que des recherches externes ont révélé une variation significative du nombre de personnes qui déclarent une consommation problématique, selon la façon dont elle est mesurée. Après l'étude de mai 2019, nous avons mené une autre étude qui a également demandé aux gens s'ils se sentaient coupables de leur utilisation des médias sociaux - en élargissant intentionnellement les définitions précédentes pour capturer un ensemble plus large d'expériences. Sans surprise, la prévalence de l'usage problématique dans cette étude était plus élevée parce que nous avons étudié plus d'aspects de la question. Pourquoi ferions-nous des recherches qui montreraient potentiellement des niveaux plus élevés d'utilisation problématique ? Parce que cela faisait partie des premières recherches sur ce sujet destinées à nous aider à comprendre les différentes facettes de l'utilisation problématique et à développer des messages et des outils plus adéquats pour aider les personnes qui utilisent nos produits. Bien qu'aucun lien de causalité entre les médias sociaux et la toxicomanie n'ait été trouvé, et dans l'ensemble, les recherches suggèrent qu'en moyenne, les médias sociaux n'ont pas un impact négatif majeur sur le bien-être, nous voulons toujours fournir aux gens des outils pour les aider à gérer comme bon leur semble.« Qu'est-ce que cette recherche a conduit Facebook à faire ? Déployer près de 10 outils depuis 2018, dont :« Nous avons également lancé une série d'outils et de fonctionnalités sur Instagram pour aider les gens à contrôler le temps qu'ils passent sur l'application. Cela inclut des éléments tels que la possibilité de "couper le son" des comptes pour contrôler les publications que vous voyez, une fonctionnalité appelée "Vous êtes tous pris au piège" qui vous permet de savoir quand vous avez vu tout le contenu récent de votre flux et des outils de gestion du temps où vous pouvez voir votre temps total sur l'application chaque jour et définir un rappel quotidien qui vous avertit lorsque vous avez atteint un certain temps sur Instagram. Nous avons également partagé deux nouvelles fonctionnalités que nous construisons pour aider les gens à contrôler leur temps sur Instagram.« Ceci n'est qu'un petit échantillon des types de produits et de contrôles que nous avons lancés publiquement ou que nous continuons d'explorer sur la base de cette recherche. Nous avons l'intention d'aborder ces problèmes de manière encore plus approfondie et continuerons d'investir davantage dans ce travail.« Le Journal cite également une étude interne pour spéculer sur le nombre de personnes sur Facebook confrontées à une utilisation problématique. C'est irresponsable car, comme cela est noté dans l'étude elle-même, la recherche a été conçue pour être aussi vaste que possible pour nous aider à mieux comprendre le défi. Pendant des décennies, il y a eu des inquiétudes quant à l'utilisation excessive d'une nouvelle technologie lorsqu'elle devient disponible. Combien de personnes pensent aujourd'hui qu'elles devraient passer plus de temps sur leurs smartphones ou regarder leurs émissions de télévision préférées ? Par exemple, un rapport de 2018 sur le sondage Morning Consult/Hollywood Reporter a déclaré : "Quatre-vingt-six pour cent ont déclaré qu'ils étaient restés éveillés après l'heure normale du coucher pour regarder une émission, et 52 pour cent ont déclaré qu'ils étaient restés debout toute la nuit. Et tandis que 40 pour cent de tous les téléspectateurs ont fait des choix alimentaires ou d'exercices moins sains à cause d'une émission, 57 pour cent des jeunes adultes l'ont fait".« Des plateformes comme la nôtre ont encore un rôle à jouer pour résoudre ce problème. Chez Meta, c'est exactement ce que nous faisons depuis de nombreuses années - et ce travail continue d'avancer à toute vapeur ».Source : Méta (Facebook) Dans le cas de Facebook, qui devrait être, selon vous, tenu pour responsable de l'addiction : Facebook ou l'utilisateur ? Dans quelle mesure ?Avez-vous déjà rencontré directement ou indirectement (un de vos proches) un problème décrit par la perte de contrôle sur le temps passé sur Facebook ou ses autres applications ? Si oui comment l'avez-vous résolu ?Que pensez-vous des outils mis à la disposition des utilisateurs par Facebook pour leur permettre de mieux gérer leur temps passer sur la plateforme ?Estimez-vous être dépendant à une application en général ou un réseau social en particulier ? Laquelle / lequel ?